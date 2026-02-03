Рус
РФ атакувала південь Одеської області: 50 тисяч людей залишилися без світла

Анна Ярославська
3 лютого 2026, 10:21оновлено 3 лютого, 11:34
101
Загиблих і постраждалих внаслідок атаки немає. Енергетики проводять відновлювальні роботи.
Рятувальник, енергетик, ракети
РФ завдала удару по енергетиці України / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ДСНС, ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Під удар потрапили об'єкти енергетичної та цивільної інфраструктури на півдні Одещини
  • Понад 50 тисяч жителів тимчасово залишилися без електропостачання
  • Критична інфраструктура працює на генераторах

В ніч на 3 лютого армія РФ здійснила масовану ракетно-дронову атаку по Одеській області. Удари зафіксовані по енергетичній та цивільній інфраструктурі на півдні регіону. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

В результаті атаки понад 50 тисяч жителів тимчасово залишилися без електропостачання. Енергетики вже працюють над відновленням.

відео дня

Пошкоджено три житлові будинки, а також складські та адміністративні приміщення, легкові автомобілі.

Загиблих і постраждалих, на щастя, немає. Критична інфраструктура працює на генераторах.

У ДТЕК підтвердили, що армія РФ знову вдарила по енергетиці регіону.

"І знову пошкодження значні, а відновлення вимагає часу. Наші бригади працюють на місцях. Дякуємо мешканцям Одеської області за стійкість, підтримку і розуміння. Працюємо 24/7, щоб якомога швидше повернути світло", - йдеться у повідомленні.

РФ завдала удару по енергетиці Одеської області
РФ завдала удару по енергетиці Одеської області / t.me/dtek_ua

Відключення світла в Одесі та області сьогодні

Як повідомили в ДТЕК, графіки відключень на 3 лютого діють лише там, де дозволяє стан мережі. Водночас в області сталася велика кількість аварій через негоду.

В Одесі, частково в Одеському районі та деяких районних центрах Одещини тривають екстрені відключення.

Одеська область: графіки відключень на 3 лютого
Одеська область: графіки відключень на 3 лютого / t.me/dtek_ua
Одеська область: графіки відключень на 3 лютого
Одеська область: графіки відключень на 3 лютого / t.me/dtek_ua

Щоб дізнатися, чи діють графіки саме для вашої адреси, перевіряйте інформацію на сайті або в чат-боті.

Де знайти пункт незламності

Пункти незламності в Одесі та області працюють для забезпечення електроенергією, теплом, зв'язком і водою під час блекаутів.

Знайти найближчий пункт можна через додаток "Дія", на офіційній карті nezlamnist.gov.ua або в місцевих адміністраціях.

Крім стаціонарних пунктів у школах і ДСНС діють мобільні пункти.

РФ атакувала південь Одеської області: 50 тисяч людей залишилися без світла
Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред ​

Атака на Україну 3 лютого 2026 року - останні новини

Як писав Главред, у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що в ніч на 3 лютого радіотехнічні війська зафіксували 521 засіб повітряного нападу, зокрема 4 ракети "Циркон"/"Онікс", 32 балістичні ракети Іскандер-М/С-300, 7 крилатих ракет Х-22/Х-32, 28 крилатих ракет "Х-101/Іскандер-К"; 450 ударних БПЛА типу Shahed, Гербера, Італмас і безпілотники інших типів.

Зафіксовано влучання 27 ракет і 31 ударних БПЛА на 27 локаціях, а також падіння збитих БПЛА на 17 локаціях.

Основні напрямки удару – Київщина, Харківщина, Дніпропетровщина, Вінницька та Одеська області.

Відомо, що дев'ять осіб поранені через атаку. Зафіксовано пошкодження звичайних житлових будинків, енергетичної інфраструктури.

За даними моніторингових каналів, ворог атакував енергетичну інфраструктуру відразу декількох регіонів. Кількість запущеної балістики може бути рекордною за добу.

У ДСНС повідомили, що в результаті нічної атаки РФ на Київ постраждали три людини. Під прицілом перебували кілька районів міста.

РФ готує новий удар - монітори

Після ранкової ракетної атаки по Україні російські бомбардувальники здійснили посадку на аеродромі "Енгельс". Аналітики єРадар не виключають повторного удару по території України. Основною метою можуть стати великі енергетичні та газові об'єкти на заході України.

До ймовірного другого етапу ворог готує:

  • крилаті ракети зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС і Ту-160;
  • крилаті ракети 9М729 "Новатор" підвищеної дальності з комплексів "Іскандер-М1";
  • крилаті ракети "Калібр" з морських носіїв;
  • ракети "Кинжал" з бортів МіГ-31К;
  • БпЛА типу "Shahed" та їх аналоги.

Інші новини:

О ресурсе: ЄРадар

"єРадар" (єРадар | Повітряна тривога | Ракетна небезпека) — це український військово-аналітичний і моніторинговий Telegram-канал, який спеціалізується на:

  • моніторингу повітряної обстановки;
  • попередженнях про ракетні та дронові атаки;
  • аналітиці запусків ракет, зльотів авіації, активності БпЛА;
  • оперативних зведеннях під час масових атак.

Канал позиціонує себе як волонтерський інформаційний ресурс, а не як офіційне державне джерело.

Підписники: близько 300 тисяч осіб.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини України новини Одеси ракетний удар атака дронів Ракетна атака на Україну
РФ готує великий наступ на "фортечний пояс": в ISW назвали напрямки

10:54Фронт

РФ готує великий наступ на "фортечний пояс": в ISW назвали напрямки

10:54Фронт
РФ атакувала південь Одеської області: 50 тисяч людей залишилися без світла

10:21Україна

РФ атакувала південь Одеської області: 50 тисяч людей залишилися без світла

10:21Україна
Терор замість дипломатії: РФ атакувала енергетику України десятками ракет і сотнями дронів

09:49Україна

Терор замість дипломатії: РФ атакувала енергетику України десятками ракет і сотнями дронів

09:49Україна
Якщо сниться покійний: що насправді хоче сказати душа

Якщо сниться покійний: що насправді хоче сказати душа

Карта Deep State онлайн за 3 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 3 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

ЗСУ ліквідували зірку популярних російських серіалів — подробиці

ЗСУ ліквідували зірку популярних російських серіалів — подробиці

Відключення світла в Україні - графіки на 3 лютого (оновлюється)

Відключення світла в Україні - графіки на 3 лютого (оновлюється)

Долар раптово злетів, а євро пішов на спад: новий курс валют на 3 лютого

Долар раптово злетів, а євро пішов на спад: новий курс валют на 3 лютого

11:38

Небезпечна операція в Криму: 2+2 покаже документальний фільм "Тіні на межі"

11:33

Національний відбір 2026: де дивитися і як проголосувати за фаворитаВідео

11:33

Не лише вирок за підкуп виборців: експрокурор САП заявив, що директор НАБУ перебував у розшуку

11:25

Атака на серце Києва: РФ пошкодила музей біля "Батьківщини-матері"Фото

11:06

Вкусили: померла молода і талановита зірка "Голосу"Відео

Верифікувати всі Starlink не вдасться ніколи, процес вимірюватиметься роками – КорсунВерифікувати всі Starlink не вдасться ніколи, процес вимірюватиметься роками – Корсун
10:54

РФ готує великий наступ на "фортечний пояс": в ISW назвали напрямки

10:41

Китайський гороскоп на завтра 4 лютого: Бикам - образа, Зміям - конфлікти

10:38

Атлантичний циклон суне на Житомирщину: як невдовзі зміниться погода в регіоні

10:30

-30° скує Рівненщину: коли очікувати спад екстремальних морозів

10:29

Путініст Кіркоров обібрав Аллу Пугачову: "Вона далеко"

10:21

РФ атакувала південь Одеської області: 50 тисяч людей залишилися без світла

10:09

Чому смартфон вимикається на морозі і як цього уникнути

09:50

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 3 лютого (оновлюється)

09:49

Терор замість дипломатії: РФ атакувала енергетику України десятками ракет і сотнями дронівФото

09:47

РФ вдарила по ТЕЦ і ТЕС -25°C: сотні тисяч сімей залишені без тепла - Шмигаль

09:39

Україна та Захід узгодили військову відповідь на зрив будь-якого перемир’я з боку РФ - FT

09:37

"Будуть хороші новини": Трамп розповів про переговори з Путіним щодо України

09:20

"Кому ти говориш": відомий співак розкрив правду про Винника

09:03

Після 3 лютого все зміниться: трьом знакам зодіаку стане помітно легше жити

09:00

Компанія "СТОІК" — переможець премії "Компанія року 2025" новини компанії

08:50

Відключення світла в Україні - графіки на 3 лютого (оновлюється)

08:37

РФ готує повторний удар по Україні, літаки оснащені ракетами: що стане ціллюФото

08:33

Про що насправді свідчить приїзд Стіва Віткофа на перемовини в Абу-ДабіПогляд

08:26

Безпрецедентний удар по енергетиці: Терехов розкрив наслідки нічної атаки РФ на Харків

08:22

Карта Deep State онлайн за 3 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:14

Нічна атака РФ на Київ: троє постраждалих, пожежі та руйнування в п'яти районах

07:49

Рекорд запущеної балістики: РФ била по енергетиці декількох регіонів України

06:35

Україна - під ударом дронів і ракет: які області під загрозою

06:10

Гороскоп Таро на лютий 2026: Терезам – дохід, Скорпіонам – зміни, Стрільцям – успіх

06:10

РФ готується до визнання Придністровʼя незалежним: що це означає для насПогляд

06:00

Гороскоп на завтра 4 лютого: Скорпіонам - нове знайомство, Рибам - прибуток

05:31

Навіщо в СРСР зводили круглі будинки та чому люди хотіли пошвидше з них виїхати

04:55

7 звичок батьків, які змушують дорослих дітей переїхати подалі: головні помилки

04:22

Що буде з цінами на крупи і олію: експерт попередив українців про нюанс

04:01

"Я вживала": Лоліту відкачували від нападу через залежність

03:32

Чи мають коти виходити надвір – ветеринар здивувала зізнаннямВідео

02:57

РФ вивела ракетоносії у море та підняла "Тушки": коли очікувати пуск ракет

02:45

"Льодовик Судного дня" тріщить по швах: загроза катастрофи прибережних мегаполісів

01:25

Гучні вибухи в Києві: окупанти атакують столицю балістикою, перші подробиці

00:52

У містах пролунали серії гучних вибухів: ворог атакує Україну БПЛА, що відомо

00:39

Частина пенсіонерів може залишитися без виплат на кілька місяців – яка причина

02 лютого, понеділок
23:54

Розсада без помилок: сприятливі дати лютого-березня за місячним каладарем 2026Відео

23:23

"Моральні дегенерати": Сибіга про пропозицію FIFA щодо скасування бойкоту РФ

22:20

Відключення електроенергії в Києві та області 3 лютого: опубліковано графіки

21:41

"В день смерті Кузьми": Могилевська потрапила в серйозне ДТП, що відомоВідео

21:38

Світло буде проміжками: ДТЕК та ЦЕК оновили графіки на вівторок, 3 лютогоФото

21:35

Фірташ, соратник Медведчука і не тільки: Зеленський повідомив про санкційні рішення

21:32

Як зігрітися в будинку без опалення: названо несподівані способи обігріву житла

21:32

Як швидко очистити унітаз від стійкого нальоту: просте рішення, яке варто спробувати

21:01

РФ готує масовий удар найближчим часом: названо цілі та міста під загрозою

