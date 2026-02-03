РФ атакувала південь Одеської області: 50 тисяч людей залишилися без світла

Загиблих і постраждалих внаслідок атаки немає. Енергетики проводять відновлювальні роботи.

РФ завдала удару по енергетиці України / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ДСНС, ua.depositphotos.com

Коротко:

Під удар потрапили об'єкти енергетичної та цивільної інфраструктури на півдні Одещини

Понад 50 тисяч жителів тимчасово залишилися без електропостачання

Критична інфраструктура працює на генераторах

В ніч на 3 лютого армія РФ здійснила масовану ракетно-дронову атаку по Одеській області. Удари зафіксовані по енергетичній та цивільній інфраструктурі на півдні регіону. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

В результаті атаки понад 50 тисяч жителів тимчасово залишилися без електропостачання. Енергетики вже працюють над відновленням.

Пошкоджено три житлові будинки, а також складські та адміністративні приміщення, легкові автомобілі.

Загиблих і постраждалих, на щастя, немає. Критична інфраструктура працює на генераторах.

У ДТЕК підтвердили, що армія РФ знову вдарила по енергетиці регіону.

"І знову пошкодження значні, а відновлення вимагає часу. Наші бригади працюють на місцях. Дякуємо мешканцям Одеської області за стійкість, підтримку і розуміння. Працюємо 24/7, щоб якомога швидше повернути світло", - йдеться у повідомленні.

РФ завдала удару по енергетиці Одеської області / t.me/dtek_ua

Відключення світла в Одесі та області сьогодні

Як повідомили в ДТЕК, графіки відключень на 3 лютого діють лише там, де дозволяє стан мережі. Водночас в області сталася велика кількість аварій через негоду.

В Одесі, частково в Одеському районі та деяких районних центрах Одещини тривають екстрені відключення.

Одеська область: графіки відключень на 3 лютого / t.me/dtek_ua

Щоб дізнатися, чи діють графіки саме для вашої адреси, перевіряйте інформацію на сайті або в чат-боті.

Де знайти пункт незламності

Пункти незламності в Одесі та області працюють для забезпечення електроенергією, теплом, зв'язком і водою під час блекаутів.

Знайти найближчий пункт можна через додаток "Дія", на офіційній карті nezlamnist.gov.ua або в місцевих адміністраціях.

Крім стаціонарних пунктів у школах і ДСНС діють мобільні пункти.

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред ​

Атака на Україну 3 лютого 2026 року - останні новини

Як писав Главред, у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що в ніч на 3 лютого радіотехнічні війська зафіксували 521 засіб повітряного нападу, зокрема 4 ракети "Циркон"/"Онікс", 32 балістичні ракети Іскандер-М/С-300, 7 крилатих ракет Х-22/Х-32, 28 крилатих ракет "Х-101/Іскандер-К"; 450 ударних БПЛА типу Shahed, Гербера, Італмас і безпілотники інших типів.

Зафіксовано влучання 27 ракет і 31 ударних БПЛА на 27 локаціях, а також падіння збитих БПЛА на 17 локаціях.

Основні напрямки удару – Київщина, Харківщина, Дніпропетровщина, Вінницька та Одеська області.

Відомо, що дев'ять осіб поранені через атаку. Зафіксовано пошкодження звичайних житлових будинків, енергетичної інфраструктури.

За даними моніторингових каналів, ворог атакував енергетичну інфраструктуру відразу декількох регіонів. Кількість запущеної балістики може бути рекордною за добу.

У ДСНС повідомили, що в результаті нічної атаки РФ на Київ постраждали три людини. Під прицілом перебували кілька районів міста.

РФ готує новий удар - монітори

Після ранкової ракетної атаки по Україні російські бомбардувальники здійснили посадку на аеродромі "Енгельс". Аналітики єРадар не виключають повторного удару по території України. Основною метою можуть стати великі енергетичні та газові об'єкти на заході України.

До ймовірного другого етапу ворог готує:

крилаті ракети зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС і Ту-160;

крилаті ракети 9М729 "Новатор" підвищеної дальності з комплексів "Іскандер-М1";

крилаті ракети "Калібр" з морських носіїв;

ракети "Кинжал" з бортів МіГ-31К;

БпЛА типу "Shahed" та їх аналоги.

Інші новини:

