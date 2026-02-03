Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Багато балістики та Шахедів: Ігнат розкрив головні особливості нової атаки РФ

Марія Николишин
3 лютого 2026, 11:43
134
Ігнат сказав, що нині зростає частка складних балістичних засобів ураження.
Багато балістики та Шахедів: Ігнат розкрив головні особливості нової атаки РФ
Особливості російської атаки / колаж: Главред, фото: скріншот з відео, ua.depositphotos.com

Головне із заяви Ігната:

  • Під час атаки Росія використала велику кількість балістичних ракет
  • Основними цілями атаки стала критична інфраструктура
  • Росіяни застосували тактику одночасних ударів по багатьох областях

Під час чергової масованої атаки країна-агресор Росія застосувала надзвичайно велику кількість балістичних ракет, що суттєво ускладнило роботу протиповітряної оборони. Про це заявив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ, полковник Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

За його словами, дані з місць ударів ще уточнюються, адже "одразу після атаки скласти всі пазли непросто".

відео дня

"Дуже, дуже багато балістики цього разу - йдеться про ракети, які летять по балістичній траєкторії. Саме тому зі понад 70 ракет вдалося збити лише 38, але з урахуванням типів ракет це все одно високий показник", - наголосив він.

Він додав, що основними цілями атаки стала критична інфраструктура, зокрема енергетичні об’єкти і різних регіонах країни.

Ігнат також зауважив, що цього разу Росія застосувала тактику одночасних ударів по багатьох областях, а не концентрацію на одному напрямку. Під ударами були: Харківська, Дніпропетровська, Київська, Одеська, Вінницька області.

Полковник підкреслив, якщо раніше Росія частіше застосовувала крилаті ракети типу Х-101, то нині зростає частка складних балістичних засобів ураження.

Так, цього разу зафіксовано застосування: Х-22 та Х-32 (щонайменше 7 пусків), "Циркон", ймовірно "Онікс", а також "Іскандер-М".

"Усі ці ракети летять по балістичній або квазибалістичній траєкторії, що робить їх особливо складними для перехоплення", - каже він.

Багато балістики та Шахедів: Ігнат розкрив головні особливості нової атаки РФ
Російські ракети / Інфографіка: Главред

Крім того, Росія суттєво збільшила виробництво ударних безпілотників типу "Шахед", які під час атак застосовуються у великій кількості.

"Росія передусім наростила виробництво ударних БпЛА типу "Шахед", і їх теж дуже багато. Для їх знищення доводиться витрачати цінні для нас боєприпаси - як малого ППО, так і систем типу "Гепард"", - підсумував Ігнат.

Багато балістики та Шахедів: Ігнат розкрив головні особливості нової атаки РФ
Дрон "Шахед" / Інфографіка: Главред

Ймовірність повторного удару по Україні

Моніторингові канали повідомляли, що після ранкової ракетної атаки по Україні російські бомбардувальники здійснили посадку на аеродромі "Енгельс".

За словами аналітиків, ймовірно, Росія проведе другий етап масованої атаки.

"Ймовірно, буде здійснено повторне спорядження крилатими ракетами, після чого буде здійснено передислокацію на аеродром "Оленя" або на Далекий Схід", - йдеться у повідомленні.

Удар РФ по Україні - що відомо

Як повідомляв Главред, у ніч на вівторок, 3 лютого, російські війська завдали по Харкову комбінованого удару балістичними ракетами та дронами, цілеспрямовано націлившись на об’єкти критичної інфраструктури.

Внаслідок нічної атаки РФ на Київ постраждали три людини. Під прицілом опинилися кілька районів міста. За однією з адрес сталося руйнування житлового 5-поверхового будинку. Також зафіксовано влучання по території однієї з адмінбудівель і на відкритій території.

Міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що РФ завдала ударів по багатоповерхівках, теплоелектроцентралях, а також ТЕЦ і ТЕС, які працювали виключно в режимі обігріву районів у Києві, Харкові та Дніпрі.

Читайте також:

Про персону: Юрій Ігнат

Український військовослужбовець, полковник Збройних сил України, речник Повітряних сил ЗСУ, учасник російсько-української війни. Кавалер ордена Данила Галицького (2022).

Юрій Ігнат закінчив Львівський інститут при Національному університеті "Львівська політехніка" (з 2009 року - окрема Національна академія сухопутних військ) за спеціальністю "Військова журналістика".

Станом на 2017 рік — начальник відділу редакції Повітряних сил Центрального друкованого органу Міністерства оборони України "Народна армія".

Нині — начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Повітряних сил Збройних сил України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини України Юрій Ігнат атака дронів Ракетна атака на Україну Масштабна ракетна атака на енергетику
Новини партнерів

Головне за день

Більше
В Україну йде потепління, але ненадовго: коли мороз вдарить з новою силою

В Україну йде потепління, але ненадовго: коли мороз вдарить з новою силою

12:37Синоптик
Мінус РЕБ та центр FPV-дронів: ЗСУ ударили по низці військових об’єктів РФ

Мінус РЕБ та центр FPV-дронів: ЗСУ ударили по низці військових об’єктів РФ

12:34Фронт
Багато балістики та Шахедів: Ігнат розкрив головні особливості нової атаки РФ

Багато балістики та Шахедів: Ігнат розкрив головні особливості нової атаки РФ

11:43Україна
Реклама

Популярне

Більше
Якщо сниться покійний: що насправді хоче сказати душа

Якщо сниться покійний: що насправді хоче сказати душа

Карта Deep State онлайн за 3 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 3 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

ЗСУ ліквідували зірку популярних російських серіалів — подробиці

ЗСУ ліквідували зірку популярних російських серіалів — подробиці

Відключення світла в Україні - графіки на 3 лютого (оновлюється)

Відключення світла в Україні - графіки на 3 лютого (оновлюється)

Долар раптово злетів, а євро пішов на спад: новий курс валют на 3 лютого

Долар раптово злетів, а євро пішов на спад: новий курс валют на 3 лютого

Останні новини

13:04

"Готуємо образ": Monokate стала блондинкою перед фіналом Нацвідбору

12:58

Не Київ: у Кремлі придумали іншу "столицю" Русі, де вона булаВідео

12:54

Волонтерів запрошують пожити безплатно на острові в Уельсі: у чому "підступ"Відео

12:45

Передає тонкий психологічний стан: що означає маловідоме українське слово "обава"

12:37

В Україну йде потепління, але ненадовго: коли мороз вдарить з новою силою

Верифікувати всі Starlink не вдасться ніколи, процес вимірюватиметься роками – КорсунВерифікувати всі Starlink не вдасться ніколи, процес вимірюватиметься роками – Корсун
12:34

Мінус РЕБ та центр FPV-дронів: ЗСУ ударили по низці військових об’єктів РФ

12:29

"Що він з нами робить": Галкін засвітив потужний торс на новому фото

12:23

"Я витончено": Дзідзьо вперше прокоментував чутки про народження у нього дитини

12:12

"Самотня": Лорак натякнула на свій невдалий шлюб

Реклама
12:00

Як працювала радянська естрада: кого дозволяли слухати і чому

11:55

Гороскоп Таро на завтра, 4 лютого: Овнам - перемога в коханні, Рибам - не поспішати

11:43

Багато балістики та Шахедів: Ігнат розкрив головні особливості нової атаки РФ

11:38

Небезпечна операція в Криму: 2+2 покаже документальний фільм "Тіні на межі"

11:33

Не лише вирок за підкуп виборців: експрокурор САП заявив, що директор НАБУ перебував у розшуку

11:33

Нацвідбір на Євробачення 2026: де дивитися і як проголосувати за фаворитаВідео

11:25

Атака на серце Києва: РФ пошкодила музей біля "Батьківщини-матері"Фото

11:06

Вкусили: померла молода і талановита зірка "Голосу"Відео

10:54

РФ готує великий наступ на "фортечний пояс": в ISW назвали напрямки

10:41

Китайський гороскоп на завтра 4 лютого: Бикам - образа, Зміям - конфлікти

10:38

Атлантичний циклон суне на Житомирщину: як невдовзі зміниться погода в регіоні

Реклама
10:30

-30° скує Рівненщину: коли очікувати спад екстремальних морозів

10:29

Путініст Кіркоров обібрав Аллу Пугачову: "Вона далеко"

10:21

РФ атакувала південь Одеської області: 50 тисяч людей залишилися без світла

10:09

Чому смартфон вимикається на морозі і як цього уникнути

09:50

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 3 лютого (оновлюється)

09:49

Терор замість дипломатії: РФ атакувала енергетику України десятками ракет і сотнями дронівФото

09:47

РФ вдарила по ТЕЦ і ТЕС -25°C: сотні тисяч сімей залишені без тепла - Шмигаль

09:39

Україна та Захід узгодили військову відповідь на зрив будь-якого перемир’я з боку РФ - FT

09:37

"Будуть хороші новини": Трамп розповів про переговори з Путіним щодо України

09:20

"Кому ти говориш": відомий співак розкрив правду про Винника

09:03

Після 3 лютого все зміниться: трьом знакам зодіаку стане помітно легше жити

09:00

Компанія "СТОІК" — переможець премії "Компанія року 2025" новини компанії

08:50

Відключення світла в Україні - графіки на 3 лютого (оновлюється)

08:37

РФ готує повторний удар по Україні, літаки оснащені ракетами: що стане ціллюФото

08:33

Про що насправді свідчить приїзд Стіва Віткофа на перемовини в Абу-ДабіПогляд

08:26

Безпрецедентний удар по енергетиці: Терехов розкрив наслідки нічної атаки РФ на Харків

08:22

Карта Deep State онлайн за 3 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:14

Нічна атака РФ на Київ: троє постраждалих, пожежі та руйнування в п'яти районах

07:49

Рекорд запущеної балістики: РФ била по енергетиці декількох регіонів України

06:35

Україна - під ударом дронів і ракет: які області під загрозою

Реклама
06:10

Гороскоп Таро на лютий 2026: Терезам – дохід, Скорпіонам – зміни, Стрільцям – успіх

06:10

РФ готується до визнання Придністровʼя незалежним: що це означає для насПогляд

06:00

Гороскоп на завтра 4 лютого: Скорпіонам - нове знайомство, Рибам - прибуток

05:31

Навіщо в СРСР зводили круглі будинки та чому люди хотіли пошвидше з них виїхати

04:55

7 звичок батьків, які змушують дорослих дітей переїхати подалі: головні помилки

04:22

Що буде з цінами на крупи і олію: експерт попередив українців про нюанс

04:01

"Я вживала": Лоліту відкачували від нападу через залежність

03:32

Чи мають коти виходити надвір – ветеринар здивувала зізнаннямВідео

02:57

РФ вивела ракетоносії у море та підняла "Тушки": коли очікувати пуск ракет

02:45

"Льодовик Судного дня" тріщить по швах: загроза катастрофи прибережних мегаполісів

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Відключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Новини шоу бізнесу
Настя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим Галкін
Регіони
Новини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини Житомира
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти