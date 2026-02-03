Багато балістики та Шахедів: Ігнат розкрив головні особливості нової атаки РФ

Ігнат сказав, що нині зростає частка складних балістичних засобів ураження.

Особливості російської атаки

Головне із заяви Ігната:

Під час атаки Росія використала велику кількість балістичних ракет

Основними цілями атаки стала критична інфраструктура

Росіяни застосували тактику одночасних ударів по багатьох областях

Під час чергової масованої атаки країна-агресор Росія застосувала надзвичайно велику кількість балістичних ракет, що суттєво ускладнило роботу протиповітряної оборони. Про це заявив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ, полковник Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

За його словами, дані з місць ударів ще уточнюються, адже "одразу після атаки скласти всі пазли непросто".

"Дуже, дуже багато балістики цього разу - йдеться про ракети, які летять по балістичній траєкторії. Саме тому зі понад 70 ракет вдалося збити лише 38, але з урахуванням типів ракет це все одно високий показник", - наголосив він.

Він додав, що основними цілями атаки стала критична інфраструктура, зокрема енергетичні об’єкти і різних регіонах країни.

Ігнат також зауважив, що цього разу Росія застосувала тактику одночасних ударів по багатьох областях, а не концентрацію на одному напрямку. Під ударами були: Харківська, Дніпропетровська, Київська, Одеська, Вінницька області.

Полковник підкреслив, якщо раніше Росія частіше застосовувала крилаті ракети типу Х-101, то нині зростає частка складних балістичних засобів ураження.

Так, цього разу зафіксовано застосування: Х-22 та Х-32 (щонайменше 7 пусків), "Циркон", ймовірно "Онікс", а також "Іскандер-М".

"Усі ці ракети летять по балістичній або квазибалістичній траєкторії, що робить їх особливо складними для перехоплення", - каже він.

Російські ракети / Інфографіка: Главред

Крім того, Росія суттєво збільшила виробництво ударних безпілотників типу "Шахед", які під час атак застосовуються у великій кількості.

"Росія передусім наростила виробництво ударних БпЛА типу "Шахед", і їх теж дуже багато. Для їх знищення доводиться витрачати цінні для нас боєприпаси - як малого ППО, так і систем типу "Гепард"", - підсумував Ігнат.

Дрон "Шахед" / Інфографіка: Главред

Ймовірність повторного удару по Україні

Моніторингові канали повідомляли, що після ранкової ракетної атаки по Україні російські бомбардувальники здійснили посадку на аеродромі "Енгельс".

За словами аналітиків, ймовірно, Росія проведе другий етап масованої атаки.

"Ймовірно, буде здійснено повторне спорядження крилатими ракетами, після чого буде здійснено передислокацію на аеродром "Оленя" або на Далекий Схід", - йдеться у повідомленні.

Удар РФ по Україні - що відомо

Як повідомляв Главред, у ніч на вівторок, 3 лютого, російські війська завдали по Харкову комбінованого удару балістичними ракетами та дронами, цілеспрямовано націлившись на об’єкти критичної інфраструктури.

Внаслідок нічної атаки РФ на Київ постраждали три людини. Під прицілом опинилися кілька районів міста. За однією з адрес сталося руйнування житлового 5-поверхового будинку. Також зафіксовано влучання по території однієї з адмінбудівель і на відкритій території.

Міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що РФ завдала ударів по багатоповерхівках, теплоелектроцентралях, а також ТЕЦ і ТЕС, які працювали виключно в режимі обігріву районів у Києві, Харкові та Дніпрі.

Про персону: Юрій Ігнат Український військовослужбовець, полковник Збройних сил України, речник Повітряних сил ЗСУ, учасник російсько-української війни. Кавалер ордена Данила Галицького (2022). Юрій Ігнат закінчив Львівський інститут при Національному університеті "Львівська політехніка" (з 2009 року - окрема Національна академія сухопутних військ) за спеціальністю "Військова журналістика". Станом на 2017 рік — начальник відділу редакції Повітряних сил Центрального друкованого органу Міністерства оборони України "Народна армія". Нині — начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Повітряних сил Збройних сил України.

