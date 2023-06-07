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Трагедія величезна: ще одне місто в Херсонській області на 100% йде під воду

Марія Тупік
7 червня 2023, 17:56 оновлено 7 червня, 18:03
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Пік повені в місті Гола Пристань очікується до кінця цієї доби.
Гола Пристань Херсонська область
Гола Пристань Херсонська область / Колаж Главред, фото grivna.ua, соцмережі

Керівник Голопристанської міської військової адміністрації Світлана Линник заявила, що місто Гола Пристань може до кінця доби затопити на 100% в результаті підриву дамби Каховської ГЕС.

В ефірі телемарафону вона розповіла, що зараз рівень води сягає вже понад 3,5 метрів. Линник розповіла, що в місті під час окупації залишалося до 6 тисяч осіб.

"Пік повені очікується до кінця цієї доби. Потім, сподіваємося, що вода стабілізується і піде трохи на спад наступної доби. Майже вся Гола Пристань буде під водою", - сказала вона.

За її словами, окупанти почали евакуацію людей тільки сьогодні, тому місцеві жителі повинні були самоорганізовуватися і евакуюються самостійно, якщо у них є необхідні плавзасоби.

Гола Пристань
Гола Пристань / скріншот

За її словами, з більшістю людей немає зв'язку.

"Вчора ще був російський зв'язок доступний і Інтернет, але сьогодні є Інтернет тільки через мобільний зв'язок українських операторів", — повідомила Линник.

Вона просив усіх жителів евакуюватися.

Гола Пристань
Гола Пристань / соцмережі

Наслідки підриву окупантами Каховської ГЕС

У ніч на 6 червня російські окупаційні війська підірвали Каховську ГЕС. В Укргідроенерго повідомили, що Каховська ГЕС повністю зруйнована і відновленню не підлягає. Глава компанії заявив, що пік розливу води з Каховського водосховища відбудеться вранці 7 червня, а за 2-4 дні Каховське водосховище зникне. Ситуація на затоплених територіях може стабілізуватися протягом 4-5 діб.

Вранці 7 червня голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що станом на 06:00 затопило вже майже дві тисячі будинків. Водночас Міністерство аграрної політики та продовольства України попереджає, що в Херсонській області можливе затоплення близько 10 тисяч га сільгоспземель. Повне знищення Каховської ГЕС призведе до того, що поля на півдні України вже наступного року можуть перетворитися на пустелі.

В Укргідроенерго вранці 7 червня повідомили, що друга половина Каховської ГЕС йде під воду. Зараз ГЕС стоїть на плиті. Якщо вона не знищена цілком, то вдасться уникнути повного витоку води.

Дивіться відео про те, яку катастрофу створила Росія через підрив Каховської ГЕС:

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