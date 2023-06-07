Путін наказав підірвати Каховську ГЕС через контрнаступ ЗСУ – Данілов

Вказівка про підрив дамби віддавалася саме з кабінету Путіна. Перед здійсненням цього теракту окупанти навмисно підняли рівень води у водосховищі до 19 метрів.

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Саме Путін віддав наказ підірвати Каховську ГЕС, заявив Данілов/ колаж: Главред, фото: УНІАН, Telegram, сайт Кремля

Російські окупанти підірвали дамбу Каховської гідроелектростанції у ніч на 6 червня саме за наказом російського диктатора Володимира Путіна.

Така вказівка точно віддавалася з кабінету Путіна, адже такі рішення не приймаються на інших рівнях, навіть на рівні міністра оборони країни-агресорки РФ Сергія Шойгу. Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України (РНБО) Олексій Данілов в ефірі "Радіо Свобода".

"Команда на цей терористичний акт видавалася з Кремля, із кабінету Путіна. На інших рівнях такі вказівки не віддаються. Це не рівень батальйону, дивізії, це не рівень навіть ситуації, пов’язаної із Шойгу", – зазначив секретар РНБО.

При цьому він наголосив, що дамбу підірвали тією вибухівкою, яку російські окупанти закладали заздалегідь – ще у вересні-жовтні 2022 року.

Також російські загарбник незадовго до підриву дамби навмисно підняли рівень води на Каховській ГЕС. Данілов стверджує, що дамбу окупанти підірвали, щоб завадити українським військовим рушити у контрнаступ.

"Вони всі очікують нашого контрнаступу. Більш того, вони максимально підняли рівень. Він був 18,16 метрів, вони його підняли більш як 19 метрів. Накопичили (воду) свідомо, щоб більше шкоди створити під час підриву", – сказав секретар РНБО.

Данілов також додав, що хоч руйнування Каховської гідроелектростанції може вплинути на роботу Запорізької атомної електростанції, але ситуація на АЕС у найближчі чотири місяці буде сталою.

Наслідки підриву окупантами Каховської ГЕС

У ніч на 6 червня російські окупаційні війська підірвали Каховську ГЕС. В Укргідроенерго повідомили, що Каховська ГЕС повністю зруйнована й відновленню не підлягає. Очільник компанії заявив, що пік розливу води з Каховського водосховища відбудеться вранці 7 червня, а за 2-4 дні Каховське водосховище щезне. Ситуація на затоплених територіях може стабілізуватися упродовж 4-5 діб.

Вранці 7 червня голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що станом на 06:00 затопило вже майже дві тисячі будинків. Тим часом Міністерство аграрної політики та продовольства України попереджає, що у Херсонській області можливе затоплення близько 10 тисяч га сільгоспземель. Повне знищення Каховської ГЕС призведе до того, що поля на півдні України вже наступного року можуть перетворитися на пустелі.

В Укргідроенерго вранці 7 червня повідомили, що друга половина Каховської ГЕС йде під воду. Зараз ГЕС стоїть на плиті. Якщо вона не знищена цілком, то вдасться уникнути повного витоку води.

Повідомлялося, що фізик зафіксував докази про підрив Каховської ГЕС. Фізик Річарда Кортадо повідомив, що вибух дамби у Новій Каховці зафіксували на магнітометрі у Бухаресті. У той же час у NYT заявили, що Каховська ГЕС, швидше за все, була підірвана зсередини і заявили, що немає жодних шансів на незалежне розслідування катастрофи.

Дивіться відео, що політичний діяч та публіцист Андрій Піонтковський розповів про підрив окупантами Каховської ГЕС і спробу РФ натиснути на Захід:

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