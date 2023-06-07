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Окупанти масово залишають позиції та тікають через підрив Каховської ГЕС

Марія Тупік
7 червня 2023, 16:41 оновлено 7 червня, 16:52
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За словами Гуменюк, зараз ситуація в Херсонській області дуже ускладнена.
Каховська ГЕС, армія РФ
Армія РФ тікає з Херсона / Колаж Главред, фото facebook.com/mod.mil.rus, скріншот

На Лівому березі Херсонської області російські окупаційні війська відтягнули свої підрозділи на 5-15 км - залежно від рівня паводку, що виник через підрив Каховської ГЕС.

Як розповіла в ефірі телемарафону керівник об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони півдня Наталія Гуменюк, це трохи ускладнило їхню можливість тероризувати правобережну частину області.

"Відстежуючи ситуацію з поведінкою ворога на Лівому березі, може констатувати, що вони відтягують свої підрозділи, почали вони цей рух за кілька днів до цього теракту, і ми усвідомлювали, що вони готуються", — сказала Гуменюк.

Тепер можливість окупантів тероризувати Правобережну Херсонщину з мінометів ускладнена через збільшення відстані. Втім, росіяни продовжують обстрілювати мирні населені пункти з артилерії, реактивних систем залпового вогню та завдавати ударів авіабомбами.

За словами Гуменюк, зараз ситуація в Херсонській області дуже ускладнена.

Наслідки підриву окупантами Каховської ГЕС

У ніч на 6 червня російські окупаційні війська підірвали Каховську ГЕС. В Укргідроенерго повідомили, що Каховська ГЕС повністю зруйнована і відновленню не підлягає. Глава компанії заявив, що пік розливу води з Каховського водосховища відбудеться вранці 7 червня, а за 2-4 дні Каховське водосховище зникне. Ситуація на затоплених територіях може стабілізуватися протягом 4-5 діб.

Вранці 7 червня голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що станом на 06:00 затопило вже майже дві тисячі будинків. Водночас міністерство аграрної політики та продовольства України попереджає, що в Херсонській області можливе затоплення близько 10 тисяч га сільгоспземель. Повне знищення Каховської ГЕС призведе до того, що поля на півдні України вже наступного року можуть перетворитися на пустелі.

В Укргідроенерго вранці 7 червня повідомили, що друга половина Каховської ГЕС йде під воду. Зараз ГЕС стоїть на плиті. Якщо вона не знищена цілком, то вдасться уникнути повного витоку води.

Дивіться відео про те, яку катастрофу створила Росія через підрив Каховської ГЕС:

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