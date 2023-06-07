"Вони так по-дикунськи це бачать": в Міноборони назвали ціль РФ у підриві дамби ГЕС

Окупанти хотіли завадити українським військам здійснити те, що вони запланували.

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У Міноборони назвали ціль РФ у підриві дамби ГЕС/ колаж: Главред, фото: Головне Управління ДСНС України у Херсонській області, УНІАН

Підрив російськими загарбниками дамби Каховської гідроелектростанції був запланованим. Країна-агресорка РФ використала такий крок як черговий злочинний інструмент війни проти України.

Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телемарафону. Вона зазначає, що окупанти чекали і вибирали найбільш влучний момент, щоб підірвати дамбу Каховської ГЕС.

"Час обраний не випадково. З одного боку, вони до цього довго готувалися, тому що там є всі ознаки того, що це не спонтанне рішення. З іншого боку, вони вичікували момент, який буде найбільше влучний, на їхню думку", – розповіла заступниця глави Міноборони.

Таким чином російські окупанти намагалися завадити захисникам України зробити те, що вони планують.

"ЗСУ вчора говорили, що на їхні дії та плани це не вплине. Але ми можемо говорити, що це частина війни РФ, один з їхніх інструментів війни. Ось вони так по-дикунськи це бачать. Росія воює з цивільним населенням", – зазначила Маляр.

Також вона сказала, що такий крок окупантів мав негативні наслідки перш за все для них самих, адже розлив води після підриву дамби серйозно нашкодив російській окупаційній армії, їхнім укріпрайонам та військовим позиціям на лівому березі Дніпра.

Маляр зазначила, що найбільше від підриву Каховської ГЕС постраждала територія, яка зараз перебуває під контролем російських окупантів. Але мирне населення страждає по обидва боки Дніпра.

Також заступниця міністра оборони України прокоментувала фейки країни-агресорки Росії про те, що нібито Україна причетна до підриву Каховської ГЕС. Маляр наголосила, що окупанти постійно звинувачують інших у злочинах, які вчинили самі. Вона нагадала, що РФ намагається перекинути вину на Україну після кожного свого теракту.

"Росія настільки токсична у світі, їхньому слову немає довіри. Неважливо, що вони заявляють. Росіяни за гроші просувають свою позицію", – наголосила Маляр.

Наслідки підриву окупантами Каховської ГЕС

У ніч на 6 червня російські окупаційні війська підірвали Каховську ГЕС. В Укргідроенерго повідомили, що Каховська ГЕС повністю зруйнована й відновленню не підлягає. Очільник компанії заявив, що пік розливу води з Каховського водосховища відбудеться вранці 7 червня, а за 2-4 дні Каховське водосховище щезне. Ситуація на затоплених територіях може стабілізуватися упродовж 4-5 діб.

Вранці 7 червня голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що станом на 06:00 затопило вже майже дві тисячі будинків. Тим часом Міністерство аграрної політики та продовольства України попереджає, що у Херсонській області можливе затоплення близько 10 тисяч га сільгоспземель. Повне знищення Каховської ГЕС призведе до того, що поля на півдні України вже наступного року можуть перетворитися на пустелі.

В Укргідроенерго вранці 7 червня повідомили, що друга половина Каховської ГЕС йде під воду. Зараз ГЕС стоїть на плиті. Якщо вона не знищена цілком, то вдасться уникнути повного витоку води.

Повідомлялося, що фізик зафіксував докази про підрив Каховської ГЕС. Фізик Річарда Кортадо повідомив, що вибух дамби у Новій Каховці зафіксували на магнітометрі у Бухаресті. У той же час у NYT заявили, що Каховська ГЕС, швидше за все, була підірвана зсередини і заявили, що немає жодних шансів на незалежне розслідування катастрофи.

Секретар РНБО України Олексій Данілов заявив, що російські окупанти підірвали дамбу Каховської ГЕС саме за наказом російського диктатора Володимира Путіна. Перед здійсненням цього теракту окупанти навмисно підняли рівень води у водосховищі до 19 метрів.

Дивіться відео, що політичний діяч та публіцист Андрій Піонтковський розповів про підрив окупантами Каховської ГЕС і спробу РФ натиснути на Захід:

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