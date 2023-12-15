Тактичний успіх ЗСУ на сході: експерт назвав напрямок і повідомив деталі

Звільненння терикону в межах тимчасово окупованої Горлівки групою українських військових є чудовим тактичним успіхом. Ця операція чітко показує, що ресурси окупантів доволі обмежені і вони не в змозі захистити деякі ділянки зони бойових дій від прориву з боку Сил оборони України. Про це в ефірі телеканалу FREEДОМ заявив військовий оглядач, полковник запасу Владислав Селезньов.
"Безумовно, зачистка терикона в районі Горлівки (цей терикон перебував під контролем російських окупантів понад 9 років) — це тактичний епізод, але він вкрай важливий. Росіяни змушені були поспіхом перекидати на цю ділянку фронту додаткові ресурси, щоб відновити статус-кво, а це означає, що ці ресурси були вилучені з інших ділянок фронту. Найімовірніше, з напрямку на південь від Бахмута", — сказав він.
За словами аналітика, саме на цій ділянці фронту, в районі Кліщіївки та Андріївки відбуваються інтенсивні бойові дії.
"Противник, використовуючи свою чисельну перевагу, намагається відновити той самий статус-кво, який на цій ділянці фронту існував ще 3-4 місяці тому. Тому, безумовно, нехай і тактичний, але, тим не менш, успіх", — каже Селезньов.
Владислав Селезньов резумував, що росіяни мають зрозуміти, що Сили оборони України не будуть лише перебувати в стратегічній обороні і відбивати численні "м'ясні штурми", а й будуть провотити локальні контратаки.
Бойові дії на Горлівському напрямку
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, військові з 24 бригади Збройних Сил України успішно визволили від окупантів один з територій поблизу Горлівки та встановили там національний прапор. Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у своєму телеграм-каналі, поділившись відповідним відео.
Місто перебувало під окупацією з 2014 року. Полковник Збройних Сил України у запасі, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан зауважив, що визволення Донеччини може розпочатися саме із Горлівки, а не з Бахмута.
Крім того, раніше полковник Збройних Сил України у запасі, льотчик-інструктор Роман Світан, зазначив, що Сили оборони України розпочали несподіваний наступ у напрямку населеного пункту Майорське.
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