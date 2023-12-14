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Погані новини для росіян: боєць ЗСУ прокоментував звільнення терикону в Горлівці

Юрій Берендій
14 грудня 2023, 14:58
За словами військовослужбовця, важливість звільнення терикону полягає в тому, ворог не зможе завдавати ударів по позиціях Сил оборони із ПТРК.
Погані новини для росіян: боєць ЗСУ прокоментував звільнення терикону в Горлівці
Взяття терикона стає важливим для подальшого просування ЗСУ / Колаж Главред, фото: 115 окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ, Міноборони РФ

Військовослужбовець ЗСУ Євген Ієвлєв пояснив важливість контролю над териконом в Горлівці, ймовірно, маючи на увазі насип біля шахти імені Гагаріна, який було звільнено 12 грудня 2023 року. Про це він заявив в ефірі 24 каналу.

Військовий розповів, що терикон чи будь-яка висота є дуже важливою для Збройних Сил України, оскільки противник розташовує там протитанкові ракетні комплекси (ПТРК) і намагається відрізати та завдати шкоду українській логістиці. Висота терикона, який взяли українські військові, приблизно 200 метрів. Ця височина дозволяє спостерігати і контролювати під'їздні та об'їзні шляхи.

"Будь-яка висота переважає з огляду на контроль логістики. Тому сказати, що вони стали менш важливими, бо літають дрони, то ні <...> Як ворог намагається на них залізти, так і для нас дуже важливо виводити деяку техніку на висоти",– наголосив Євген Ієвлєв.

відео дня

Він також додав, що особливість такого об'єкта полягає в тому, що майже неможливо розмістити військові позиції на ньому. Іншими словами, на цьому териконі не вдасться розташувати значні сили та техніку. Його може використовувати лише невелика розвідувальна група, яка буде відстежувати переміщення військ противника.

Взяття терикона стає важливим у випадку подальшого просування в глибину оборони противника або для нейтралізації його можливості проводити розвідку з цієї високої точки.

Рух Сил оборони України в напрямку Горлівки

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, військові з 24 бригади Збройних Сил України успішно звільнили від окупантів один із териконів поблизу Горлівки та встановили там національний прапор. Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у своєму телеграм-каналі, опублікувавши відповідне відео.

Місто перебувало під окупацією з 2014 року. Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан зауважив, що звільнення Донеччини може розпочатися саме із Горлівки, а не з Бахмута.

Крім того, раніше полковник Збройних Сил України у запасі, льотчик-інструктор Роман Світан, вказав на те, що Сили оборони України розпочали неочікуваний наступ у напрямку населеного пункту Майорське.

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війна в Україні Горловка
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