'Початок звільнення Горлівки': полковник розповів про деталі наступу ЗСУ

За словами військового експерта, можна говорити про початок операції із звільнення населеного пункту Горлівка, що знаходився в окупації з 2014 року.

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Операція із звільнення Горлівки почалась - Світан / Колаж Главред, фото: 43 окрема механізована бригада, скріншот із відео

Військові з 24 бригади Збройних Сил України успішно відбили в окупантів один з териконів поблизу Горлівки та встановили там національний прапор. Місто було окуповане з 2014 року. Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан вказав, що звільнення Донеччини може розпочатися саме із Горлівки, а не з Бахмута. Про це він повідомив в ефірі 24 каналу.

"Це початок звільнення Горлівки", – зазначив Світан.

Тепер українські військові здійснюють контроль над териконом, який знаходиться на південь від основного стратегічного напрямку. Щоб визволити Горлівку, ЗСУ доведеться рухатися трохи на північ, конкретно з Торецька на Майорськ. Вже є певний прогрес у цьому напрямку, оскільки Сили оборони України вдало захопили деякі позиції ворога.

відео дня

"Але це оперативний рух, там стратегічного нічого не буде. Максимум – це вийти на північні висоти Горлівки, з яких можна контролювати практично все місто", – зауважив Світан.

Загалом, протягом останніх десяти років українські військові проривались до Горлівки цим напрямком 3-4 рази. Наприклад, минулого року кілька наших груп увійшли в місто та взяли в полон значну кількість противника.

Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Наступ на Горлівку

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, збройні сили України успішно повернули контроль над одним із териконів у межах Горлівки і захопили позиції противника. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, оприлюднивши відповідне відео у своєму телеграм-каналі.

Як зазначив політичний оглядач видання Time Саймон Шустер, українське політичне керівництво в Києві нібито тиснуло на військових генералів з метою почати наступальну операцію із звільнення Горлівки.

Також раніше, полковник в запасі ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан зазначав, що Сили оборол України розпочали несподіваний наступ у напрямку населеного пункту Майорське.

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