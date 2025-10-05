Час зробити запаси: в Україні різко подорожчають популярні продукти

Експерт рекомендує подбати про запаси, поки ціни на овочі ще не "пішли" вгору.

Овочі в Україні подорожчають / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

В Україні низка продуктів помітно подорожчають. Очікується, що вартість деяких овочів зросте на 5–6 гривень. Про це розповів генеральний директор Української аграрної конфедерації Павло Коваль у коментарі Новини.LIVE.

За словами експерта, восени в Україні здорожчає борщовий набір. Платити більше у жовтні доведеться за:

моркву;

буряк;

цибулю;

капусту;

часник.

Аграрій зазначив, що зараз саме час подбати про запаси продуктів на зиму.

"Зараз на ринок вплинула суха погода в значній кількості регіонів. І тому зараз аграрії "викинули" на ринок всі свої запаси та весь асортимент", — розповів генеральний директор Української аграрної конфедерації.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Главред - інфографіка

Чому ціни на овочі ростуть - думка експерта

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук розповів Главреду, що нинішній дефіцит овочевої продукції в Україні оцінюється приблизно у 400 мільйонів доларів. За його словами, країні бракує сучасних овочевих сховищ, які дозволяли б тривалий час зберігати врожай.

"Тому під час піку збору з городів і полів ціни на овочі низькі, але щойно продукція починає закладатися на зберігання, ціна одразу зростає", - пояснив Марчук.

Нагадаємо, у вересні світові ціни на м’ясо сягнули найвищого рівня за історію. Водночас вартість цукру впала до мінімуму за майже п’ять років. Зокрема, ціни на м'ясо зросли на 0,7% порівняно з серпнем, встановивши новий рекорд.

Як повідомляв Главред, цьогоріч українські аграрії зібрали високий урожай картоплі, проте очікуваних прибутків він не приніс. Ціни на внутрішньому ринку обвалилися до мінімальних за останні три роки.

Крім того, ціни на цибулю в Україні продовжують знижуватись. Цьому сприяє помітне ослаблення попиту, хоча пропозиція на ринку продовжує збільшуватися.

Про персону: Павло Коваль Павло Коваль - генеральний директор Української аграрної конфедерації, кандидат економічних наук, член Agricultural Economics Society, заступник директора Інституту економіки та менеджменту АПК КНЕУ, автор більш як 40 наукових публікацій щодо аграрних проблем.

