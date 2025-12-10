"Як ви можете мене розбивати": Винник відреагував на обурення українців

Співак Олег Винник відповів на критику своєї скандальної фрази про Україну.

Український співак Олег Винник, який втік жити до Німеччини ще на початку повномасштабної війни в Україні, дав інтерв'ю і вирішив пояснити, чому сказав фразу про "ковток свіжого повітря" з Німеччини. Про реакцію артиста на скандал повідомляє РБК-Україна.

Винник вирішив виправдатися за свої слова, розповівши контекст свого висловлювання. Він заявив, що всього лише реагував на різницю погоди між Німеччиною та Україною і не бачив у цьому нічого поганого, адже українці в той час скаржилися на спеку.

"Мені казали: "Нам нічим дихати, спека". І я просто від душі показав, що тут холодно. Сказав про ковток повітря чисто через те, що феномен - тисяча кілометрів різниця, а тут холод", - сказав Олег.

Артист також зізнався, що не очікував такого потоку хейту у відповідь на свої слова. Українцям не сподобалися такі меседжі співака, і вони радили йому "передати ковток свіжого повітря на фронт".

"Не подумав, що мене відхейтять. Думаєш: якщо ти говориш правду, тебе хейтять, якщо псевдоправду - це шоубізнес. Який шоубізнес? Я просто сказав... Господи, як ви можете брати такі речі і мене розбивати? Ви ж розумієте, що я це робив відверто. Продумати це - нереально", - заявив Винник.

Про персону: Олег Винник Олег Винник - український співак, композитор і автор пісень. Активну кар'єру почав у Німеччині, Австрії та Швейцарії як актор мюзиклів. З 2011 року підкорює українську сцену. Випустив 6 студійних альбомів. У перші дні повномасштабної війни в Україні покинув країну і обірвав зв'язок із шанувальниками. Лише в червні 2023 року Винник дав перше інтерв'ю, в якому зізнався, що таке рішення було продиктовано неназваною хворобою.

