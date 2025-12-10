'Може бути гірше': в Укренерго зробили заяву про вимкненння світла до кінця тижня

Віталій Зайченко попередив про складну ситуацію зі світлом до кінця тижня.

Відключення світла / Колаж: Главред, фото: freepik.com

Ключові тези Зайченка:

В більшості областей до кінця тижня вимикатимуть три черги

Світла не буде до 12 годин на добу

Ситуація нестабільна через постійні атаки РФ

До кінця тижня в більшості регіонів України будуть застосовуватися графіки погодинних відключень в обсязі трьох черг. Українці залишатимуться без електропостачання до 12 годин на добу. Про це розповів голова правління "Укренерго" Віталій Зайченко в ефірі телемарафону.

За його словами, ситуація залишається нестабільною, оскільки енергосистема країни перебуває під постійними атаками Росії. Тому прогнози щодо відключень можуть змінюватися залежно від наслідків обстрілів.

"Прогнози - справа невдячна в наш час, бо ми кожного дня під атаками агресора. На поточний момент можна говорити, що три черги графіків погодинних відключень – це те, що нас очікує. Звичайно, не у всіх регіонах. В деяких регіонах може бути легше, а в деяких може бути гірше", - розповів Зайченко.

Голова правління "Укренерго" пояснив, що 9 грудня в Харківській, Сумській та Полтавській областях було запроваджено аварійні відключення через наслідки чергової атаки Росії на енергетичний об’єкт у Сумській області.

"Довелося запроваджувати аварійні відключення, аби збалансувати цю частину нашої енергосистеми", - зазначив він.

Пізніше, як зауважив Зайченко, аварійні відключення довелося поширити й на інші області. Причиною цього став збіг кількох критичних факторів: аварійне відключення окремих енергоблоків і вичерпання резервів для підтримки роботи гідроелектростанцій.

Черги відключень світла / Інфографіка: Главред

Коли в Україні скасують відключення - прогноз експерта

Енергетичний експерт Станіслав Ігнатьєв прогнозує, що графіки відключень електроенергії в Україні триватимуть всю зиму. Він вважає, що відключення можуть скасувати лише на початку квітня.

За його словами, українцям доведеться звикати до тривалих вимкнень. Крім цього, у разі нових атак вони можуть тривати добами.

Відключення світла в Україні - останні новини

Нагадаємо, у середу, 10 грудня, в усіх регіонах України діють обмеження споживання електроенергії через наслідки російських атак на енергоінфраструктуру. Укренерго не уточнило, який саме обсяг обмежень стосуватиметься побутових і промислових споживачів. Там наголошують, що час та масштаб вимкнень можуть змінюватися.

Також прем’єр-міністр Юлія Свириденко повідомила, що уряд ухвалив низку рішень для стабілізації енергосистеми й в Україні можуть скоротитися тривалість і частота відключень світла. Місцева влада має скоротити зайве освітлення міст.

Як повідомляв Главред, 8 грудня, в окремих регіонах України запровадили аварійні відключення електроенергії через наслідки масованих атак. Відключення діяли в Полтавській, Сумській, Дніпропетровській та Харківській областях.

Про персону: Віталій Зайченко Віталій Зайченко - глава правління "Укренерго". Раніше займав посади інженера служби оптимізації електричних режимів, головного диспетчера та директора з управління обʼєднаною енергосистемою України у компанії.

