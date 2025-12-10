Світло вимикатимуть весь день: Укренерго - про нові графіки на 11 грудня

Обмеження будуть введені для промислових та побутових споживачів.

Графіки вимкнення світла на 11 грудня / Колаж: Главред, фото: УНІАН

РФ атакує українські об'єкти енергетики

Укренерго вводить графіки відключення світла на 11 грудня

В Україні вводять графіки вимкнення світла на четвер, 11 грудня. Про це повідомляє Укренерго.

Графіки погодинних відключень та графіки обмежень потужності будуть введені для промислових та побутових споживачів. Вони будуть діяти протягом всієї доби у всіх регіонах України.

"Причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти. Увага! Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо!" - йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що Укренерго не уточнило обсяг обмежень. Ймовірно, обмеження будуть введені обсягом до чотирьох черг.

Черги вимкнення світла / Інфографіка: Главред

Світло вимикатимуть по-новому - заява уряду

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко заявила, що в Україні можуть стати менш тривалими відключення електроенергії. Уряд ухвалив ряд рішень для покращення ситуації.

"Доручили обласним військовим адміністраціям переглянути фактичні списки обʼєктів критичної інфраструктури протягом двох днів", - вказала вона.

Також зі списків на відключення мають вилучити тих споживачів, які не є критично важливими для роботи регіонів за нинішніх умов енергозабезпечення. Свириденко зазначила, що відключення не торкнуться лікарень, шкіл, об’єктів критичної інфраструктури та підприємств оборонно-промислового комплексу — ці установи отримуватимуть електроенергію безперебійно.

Відключення світла в Україні - останні новини

Нагадаємо, у середу, 10 грудня, в усіх регіонах України діють обмеження споживання електроенергії через наслідки російських атак на енергоінфраструктуру. Укренерго не уточнило, який саме обсяг обмежень стосуватиметься побутових і промислових споживачів. Там наголошують, що час та масштаб вимкнень можуть змінюватися.

Також прем’єр-міністр Юлія Свириденко повідомила, що уряд ухвалив низку рішень для стабілізації енергосистеми й в Україні можуть скоротитися тривалість і частота відключень світла. Місцева влада має скоротити зайве освітлення міст.

Як повідомляв Главред, 8 грудня, в окремих регіонах України запровадили аварійні відключення електроенергії через наслідки масованих атак. Відключення діяли в Полтавській, Сумській, Дніпропетровській та Харківській областях.

Про компанію: "Укренерго" ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

