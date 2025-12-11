Рус
На регіони обрушиться шторм: синоптики зробили несподіваний прогноз

Ангеліна Підвисоцька
11 грудня 2025, 05:15
Погода у Миколаєві буде найтеплішою. Там температура повітря підвищиться до +10 градусів.
Прогноз погоди в Україні на 11 грудня / фото: pixabay

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода вночі 11 грудня
  • Коли температура повітря опуститься до -7 градусів
  • Де будуть снігопади та туманом

Погода в Україні 11 грудня буде штормовою. Синоптики прогнозують дощі, туман та навіть сніг. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики оголосили штормове попередження. У більшості областей буде сильний туман з видимістю 200-500 м. Тому було оголошено І рівень небезпечності.

"Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту", - йдеться у повідомленні.

Прогноз погоди в Україні на 11 грудня / фото: ventusky

Синоптикиня Наталка Діденко зазначила, що 11 грудня в Україні буде достатньо тепла погода. Температура повітря підвищиться до 3-8 градусів тепла. На сході та північному сході буде найхолодніше - 1-3 градуси тепла, а на заході буде найтепліше - 8-11 градусів тепла. Волога погода буде практично повсюди.

З 13 по 16 грудня впаде температура повітря. Поступово вона знизиться до 3 градусів морозу. Вночі температура повітря опускатиметься до -5...-1 градуса. На сході місцями буде -7 градусів.

Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Про персону: Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода 11 грудня

В Україні 11 грудня буде хмарно. У більшості областей синоптики прогнозують дощі у північних, центральних, Одеській, Миколаївській та Харківській областях. На північному сході буде мокрий сніг. У більшості областей буде туман. Вітер буде західний, південно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Щодо температурного режиму вночі 1-6° тепла, в денні години 4-9°; дещо прохолодніше на сході та північному сході країни, там протягом доби 0-5° тепла", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +1

За даними meteoprog, 11 грудня в Україні буде місцями прохолодною. Найтепліше буде у Миколаївській області. Там температура повітря підвищиться до 6-10 градусів тепла. Найнижча температура буде у Харківській області. Там температура повітря опуститься до 1-3 градусів тепла.

Прогноз погоди в Україні на 11 грудня / фото: meteoprog

Погода 11 грудня у Києві

У Києві 11 грудня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день прогнозують дощ та туман. Вітер в цей день буде західний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура по області вночі 1-6° тепла, вдень 4-9°; у Києві вночі 4-6° тепла, вдень 7-9°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики оголосили штормове попередження через туман з видимістю 200-500 м. На Київщині оголосили І рівень небезпечності.

Прогноз погоди в Україні на 11 грудня / фото: meteoprog

Про джерело: Укргідрометцентр

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

