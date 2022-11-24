Світла може не бути від 12 годин до 7 днів: уряд розробив 3 сценарії блекаута

Херсон, світло , Електроенергія / УНІАН

Російські окупанти час від часу обстрілюють об'єкти критичної інфраструктури України. Вони хочуть залишити українців без світла, води і тепла, щоб примусити владу сісти за стіл переговорів з Росією. В результаті таких атак повний блекаут в країні може повторитися. В уряді вже є кілька сценаріїв таких відключень, повідомляє Forbes.

Існує всього три таких сценарії з тривалістю блекаута від 12 годин до 7 діб.

Сценарій №1

Він передбачає блекаут на Лівобережжі України. Таким чином без світла можуть залишитися Чернігівська, Сумська, Полтавська, Дніпропетровська, Харківська, Донецька та Луганська області. Частково електропостачання може зникнути також у Херсонській, Кіровоградській, Черкаській, Київській областях та на Лівому березі Києва.

Розвиток такого сценарію можливий у тому випадку, якщо російські окупанти обстрілюватимуть електростанції на Лівобережжі та транзитні підстанції, які передають електрику із заходу на схід.

Такі відключення можуть тривати від 12 до 24 годин.

Сценарій № 2

Якщо Росія буде обстрілювати українські електростанції і підстанції по всій країні, то без світла залишиться вся Україна. В такому випадку країна буде загоюватися від європейської енергосистеми.

У разі таких ракетних атак світла може не бути від 12 до 24 годин.

Сценарій № 3

Третій сценарій є найскладнішим і тривалим. Якщо Росія вдарить по розподільних пристроях атомних станцій і по підстанціях, які з'єднують українську енергосистему з європейською, то світла по всій країні може не бути до 7 діб.

В такому випадку енергетикам потрібно буде спочатку відновити зв'язок з європейською енергосистемою і маленькими ГЕС і ТЕЦ. Лише після цього з'явиться можливість відновити роботу АЕС. Повернути електрику промисловості вийде тільки після відновлення роботи АЕС.

Ракетний удар по Україні 23 листопада

23 листопада Росія почала масовану ракетну атаку на Україну. На Дніпропетровщині, Київщині, Полтавщині спрацювала ППО, у Києві, Київській та Вінницькій області є прильоти.

В результаті масованого ракетного удару РФ у Києві три людини загинули і шість постраждали.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що 23 листопада російські окупанти випустили по Києву 31 ракету. Українським захисникам вдалося збити 21 ракету, проте кілька об'єктів критичної інфраструктури постраждали. У місті зникло світло, інтернет, мобільний зв'язок.

Заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко заявив, що після масованої російської атаки на українську інфраструктуру, що призвело до повного знеживлення більшої частини областей країни, 16 регіонів знову були заживлені на ранок четверга.

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