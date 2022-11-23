В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу 23 листопада / Фото УНІАН, alerts.in.ua

У середу, 23 листопада, в Україні оголошена повітряна тривога. "Червона" вся країна за винятком анексованого Криму. Повідомляється про масштабний запуск ракет у бік України.

Росіяни влаштували ракетну атаку на Україну на фоні того, що сьогодні Європейський парламент ухвалив резолюцію, в якій Російська Федерація визнається державою-спонсором тероризму. За відповідний документ віддали свої голоси 575 європейських парламентаріїв. Проти були 8, а 24 утрималися.

Глава Офісу президента прокоментував ракетну атаку по Україні.

"Терористи одразу підтверджують, що вони терористи – запускають ракети. Наївні невдахи", - написав він у Telegram.

Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив про велику кількість ракет.

"Ракет багато. З півдня і зі сходу. Працює ППО", - написав він у Telegram.

Що відомо про ситуацію в областях:

Дніпро - працює ППО;

Одеська область - працює ППО;

Запорізька область - вибухи;

Житомирська область - вибухи;

Миколаївська область - вибухи.

У Києві прогриміли потужні вибухи

Мер Києва Віталій Кличко підтвердив влучання в один з інфраструктурних об'єктів в столиці. Над містом піднімається дим.

Як повідомляв Главред, аналітики Інституту вивчення війни (ISW) допускали, що армія РФ зможе найближчим часом знову атакувати українську критичну інфраструктуру попри виснаження ракетного потенціалу.

У ніч на 23 листопада російські окупанти ракетами вдарили по пологовому відділенню Вільнянської лікарні в Запорізькій області. В результаті обстрілу загинуло немовля, його мама вижила.

Інші новини: