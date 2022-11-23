У всіх областях України крім анексованого Криму в середу оголосили повітряну тривогу. Українців попереджають про ракетну загрозу.
У середу, 23 листопада, в Україні оголошена повітряна тривога. "Червона" вся країна за винятком анексованого Криму. Повідомляється про масштабний запуск ракет у бік України.
Росіяни влаштували ракетну атаку на Україну на фоні того, що сьогодні Європейський парламент ухвалив резолюцію, в якій Російська Федерація визнається державою-спонсором тероризму. За відповідний документ віддали свої голоси 575 європейських парламентаріїв. Проти були 8, а 24 утрималися.
Глава Офісу президента прокоментував ракетну атаку по Україні.
"Терористи одразу підтверджують, що вони терористи – запускають ракети. Наївні невдахи", - написав він у Telegram.
Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив про велику кількість ракет.
"Ракет багато. З півдня і зі сходу. Працює ППО", - написав він у Telegram.
Що відомо про ситуацію в областях:
- Дніпро - працює ППО;
- Одеська область - працює ППО;
- Запорізька область - вибухи;
- Житомирська область - вибухи;
- Миколаївська область - вибухи.
У Києві прогриміли потужні вибухи
Мер Києва Віталій Кличко підтвердив влучання в один з інфраструктурних об'єктів в столиці. Над містом піднімається дим.
Як повідомляв Главред, аналітики Інституту вивчення війни (ISW) допускали, що армія РФ зможе найближчим часом знову атакувати українську критичну інфраструктуру попри виснаження ракетного потенціалу.
У ніч на 23 листопада російські окупанти ракетами вдарили по пологовому відділенню Вільнянської лікарні в Запорізькій області. В результаті обстрілу загинуло немовля, його мама вижила.
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