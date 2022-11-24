В Офісі президента розповіли про ситуацію з електропостачанням в Україні

Тимошенко розповів про ситуацію з електропостачанням / УНІАН

Після масованої російської атаки на українську інфраструктуру, що призвело до повного знеживлення більшої частини областей країни, 16 регіонів знову були заживлені на ранок четверга.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко в Telegram.

Так, за словами Тимошенка, починаючи з 21-ї години 23 листопада електропостачання підключено на 90% у Львівській області. Водночас в Одеській області поновлено водо- та теплопостачання, заживлено електропостачання, йде підключення абонентів.

Окрім того, проти ночі було заживлено Запорізьку, Чернівецьку, Чернігівську, Волинську, Київську, Рівненську, Черкаську, Івано-Франківську, Тернопільську, Хмельницьку, Харківську, Миколаївську та Дніпропетровську області, а також Київ.

На ранок Тимошенко повідомив про заживлення ще двох регіонів – Кіровоградської та Вінницької областей.

У більшості областей критична інфраструктура (зокрема, водо- та теплопостачання) вже повністю підключена до живлення, а в деяких регіонах триває підключення споживачів.

Ракетний удар по Україні 23 листопада

23 листопада Росія почала масовану ракетну атаку на Україну. На Дніпропетровщині, Київщині, Полтавщині спрацювала ППО, у Києві, Київській та Вінницькій області є прильоти.

В результаті масованого ракетного удару РФ у Києві три людини загинули і шість постраждали.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що 23 листопада російські окупанти випустили по Києву 31 ракету. Українським захисникам вдалося збити 21 ракету, проте кілька об'єктів критичної інфраструктури постраждали. У місті зныкло світло, интернет, мобільний зв'язок.

Через масовані російські обстріли української інфраструктури у Києві повністю призупинилися поставки води. Кличко закликав киян, про всяк випадок, запастися водою.

Інші новини: