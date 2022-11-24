У Києві світло включатимуть на 2-3 години: у ДТЕК пояснили, коли повернуться звичні графіки

Світло в Києві включатимуть на 2-3 години / Колаж фото УНІАН, ДТЕК

В Києві світло буде з'являтися на 2-3 години. Такі включення триватимуть до тих пір, поки енергетикам не вдасться стабілізувати ситуацію і збільшити обсяг виробленої електроенергії АЕС і ТЕС. Про це в ефірі телемарафону заявив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.

Варто відзначити, що в Києві електрика з'явилася на об'єктах критичної інфраструктури, а також у 30% жителів столиці.

"Ми живили в Києві всю критичну інфраструктуру, десь 30% населення має зараз харчування в Києві. Будемо по трохи перемикати, по 2-3 години давати світло, поки не буде збільшений обсяг енергії. Дай Бог вийдемо на ті графіки відключень, які у нас були вчора на ранок", - сказав Сахарук.

Ракетний удар по Україні 23 листопада

23 листопада Росія почала масовану ракетну атаку на Україну. На Дніпропетровщині, Київщині, Полтавщині спрацювала ППО, у Києві, Київській та Вінницькій області є прильоти.

В результаті масованого ракетного удару РФ у Києві три людини загинули і шість постраждали.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що 23 листопада російські окупанти випустили по Києву 31 ракету. Українським захисникам вдалося збити 21 ракету, проте кілька об'єктів критичної інфраструктури постраждали. У місті зникло світло, інтернет, мобільний зв'язок.

Заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко заявив, що після масованої російської атаки на українську інфраструктуру, що призвело до повного знеживлення більшої частини областей країни, 16 регіонів знову були заживлені на ранок четверга.

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