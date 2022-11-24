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Лукашенко може постати перед трибуналом: у Європарламенті зробили гучну заяву

24 листопада 2022, 18:44

Самопроголошеного президента Білорусі назвали відповідальним за воєнні злочини, які відбуваються в Україні.

Лукашенко може постати перед трибуналом: у Європарламенті зробили гучну заяву
Лукашенко може постати перед міжнародним трибуналом / скріншот

Білоруського диктатора Олександра Лукашенка можуть притягнути до відповідальності перед міжнародним трибуналом. Відповідну резолюцію ухвалили у Європарламенті. Про це повідомляє "Хартия'97".

Резолюцію "про репресії, що продовжуються у Білорусі" підтримали більшістю голосів. Парламент підтримав білоруських політв'язнів та добровольців, які воюють в Україні. Депутати закликали звільнити політв'язнів, у тому числі керівника правозахисного центру "Вясна" Алеся Біляцького.

У Європарламенті також зазначили, що Лукашенко та інші пов'язані з ним люди відповідальні за події, які відбуваються в Україні.

"Лукашенко та пов'язані з ним особи однаково відповідальні за військові злочини в Україні і мають бути притягнуті до відповідальності перед міжнародним трибуналом та Міжнародним кримінальним судом", — йдеться у резолюції.

У тексті резолюції йдеться про те, що Білорусь необхідно визнати окупантом, а російські війська негайно повинні покинути країну.

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що президент України Володимир Зеленський повинен піти на мирні переговори з РФ, якщо хоче уникнути "величезних жертв і повного знищення України".

Раніше скандальний пропагандист Григорій Азаренок, який обслуговує інтереси білоруського режиму, запропонував російським окупаційним військам завдати ракетного удару по Україні. Він закликав путінських генералів знищити ракетним ударом всі ресторани мережі Mcdonald's в Україні.

"Товариші генерали армії Росії. Зафігачьте "Калібром" в Макдональдс. Може і з брата нашого третього пелена спаде", - закликав він до нових обстрілів України.

Інші новини:

війна в Україні Олександр Лукашенко вторгнення Росії Європарламент
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