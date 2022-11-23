Окупанти випустили по Києву 31 ракету: Кличко розповів, скільки вдалося збити

Росія знову атакувала енергетичні об'єкти в України / Національна поліція України, УНІАН

У середу, 23 листопада, російські окупанти випустили по Києву 31 ракету. Українським захисникам вдалося збити 21 ракету, однак кілька об'єктів критичної інфраструктури постраждали.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличку в ефірі телеканалу "Київ".

"По інформації від військових, на місто Київ летіла 31 ракета, 21 ракета була збита. Декілька влучань в об'єкти критичної інфраструктури. Зараз частина міста знеструмлена. Відсутнє водопостачання, працівники Київводоканалу та Київенерго працюють, щоб відновити, - зазначив мер.

Також Кличко поінформував, що внаслідок ворожої атаки 11 людей зазнали поранень, у тому числі одна дитина. Щодо загиблих інформація поки що відсутня.

Кличко розповів про ситуацію в Києві / Скріншот

Масований ракетний удар по Україні

23 листопада Росія почала масовану ракетну атаку на Україну. На Дніпропетровщині, Київщині, Полтавщині спрацювала ППО, у Києві, пристоличній області та Вінницькій області є прильоти.

В результаті масованого ракетного удару РФ у Києві три людини загинули і шість постраждали. Крім того, в Києві в результаті прильоту є руйнування цивільної інфраструктури.

Через масовані російські обстріли української інфраструктури у Києві повністю призупинилося постачання води. Кличко закликав киян, про всяк випадок, запастись водою.

Прильоти також зафіксовані у Київській області. Попадання російських ракет фіксувалося по інфраструктурних критичних об'єктах. Крім того, в одному з районів Київської області Росія потрапила в багатоповерхівку, на місці працюють всі компетентні служби.

Глава поліції Київської області Андрій Нєбитов опублікував фотографії з місця, де російська ракета потрапила в житловий будинок. Судячи з фото, після удару є постраждалі, не виключено, що загинули люди.

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