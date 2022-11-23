Ракетний удар РФ: у Києві загинули три людини, ще шестеро - поранені

РФ завдала ракетного удару по Києву / ГУ Нацполіції

В результаті масованого ракетного удару РФ у Києві три людини загинули і шість постраждали.

Про це повідомляє Київська військова адміністрація в Telegram.

Крім того, в Києві в результаті прильоту є руйнування цивільної інфраструктури.

У Києві прогриміли потужні вибухи

Нагадаємо, раніше мер Києва Віталій Кличко підтвердив попадання в один з інфраструктурних об'єктів в столиці. Над містом піднімається дим.

Як повідомляв Главред, аналітики Інституту вивчення війни (ISW) допускали, що армія РФ зможе найближчим часом знову атакувати українську критичну інфраструктуру, незважаючи на виснаження ракетного потенціалу.

У ніч на 23 листопада російські окупанти ракетами вдарили по пологовому відділенню Вільнянської лікарні в Запорізькій області. В результаті обстрілу загинуло немовля, його мама вижила.

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