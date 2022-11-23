Ракетний удар РФ: у Києві загинули три людини, ще шестеро - поранені

У Києві в результаті прильоту є руйнування цивільної інфраструктури.
В результаті масованого ракетного удару РФ у Києві три людини загинули і шість постраждали.
Про це повідомляє Київська військова адміністрація в Telegram.
Крім того, в Києві в результаті прильоту є руйнування цивільної інфраструктури.
У Києві прогриміли потужні вибухи
Нагадаємо, раніше мер Києва Віталій Кличко підтвердив попадання в один з інфраструктурних об'єктів в столиці. Над містом піднімається дим.
Як повідомляв Главред, аналітики Інституту вивчення війни (ISW) допускали, що армія РФ зможе найближчим часом знову атакувати українську критичну інфраструктуру, незважаючи на виснаження ракетного потенціалу.
У ніч на 23 листопада російські окупанти ракетами вдарили по пологовому відділенню Вільнянської лікарні в Запорізькій області. В результаті обстрілу загинуло немовля, його мама вижила.
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