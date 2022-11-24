В Україні перебої з мобільним зв'язком: в Мінцифри назвали регіони з найскладнішою ситуацією

В Україні сильні перебої з мобільним зв'язком / Колаж фото ua.depositphotos.com, УНІАН

Російські окупанти влаштували масований ракетний удар по Україні 24 листопада. Майже вся країна залишилася без світла. Внаслідок блекауту підстанції мобільних операторів досі не змогли відновити свою роботу навіть на половину. У зв'язку з цим українці вимушені помічати серйозні перебої з мобільним зв'язком. Про це заявив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Енергетики працюють без зупинки, щоб якнайшвидше відновити електроенергію. Разом з нею поступово повертається і зв'язок", – сказав Федоров.

Нині ситуація найскладніша у Херсонській, Харківській, Кіровоградській, Полтавській та Миколаївській областях. Найкраща ситуація у Вінницькій, Закарпатській, Львівській, Рівненській, Сумській, Черкаській та Чернівецькій областях.

За даними представника Держслужби спецзв'язку та захисту інформації Володимира Кондрашова, нині в країні працює лише 44% базових станцій мобільних операторів.

"Масовані ракетні атаки Росії на енергетичну інфраструктуру України призвели до перебоїв живлення мереж зв'язку загального користування... Станом на 9 ранку сьогодні, 24 листопада, в Україні працює близько 44% базових станцій мобільних операторів від загальної кількості базових станцій, яка була до повномасштабного вторгнення", – сказав Кондрашов.

Ракетний удар по Україні 23 листопада

23 листопада Росія почала масовану ракетну атаку на Україну. На Дніпропетровщині, Київщині, Полтавщині спрацювала ППО, у Києві, Київській та Вінницькій області є прильоти.

В результаті масованого ракетного удару РФ у Києві три людини загинули і шість постраждали.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що 23 листопада російські окупанти випустили по Києву 31 ракету. Українським захисникам вдалося збити 21 ракету, проте кілька об'єктів критичної інфраструктури постраждали. У місті зникло світло, інтернет, мобільний зв'язок.

Заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко заявив, що після масованої російської атаки на українську інфраструктуру, що призвело до повного знеживлення більшої частини областей країни, 16 регіонів знову були заживлені на ранок четверга.

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