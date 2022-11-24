РФ вимагає виконання бажань: в ОП жорстко відреагували на відкритий шантаж з боку Кремля

Подоляк відреагував на відкритий шантаж Пєскова / Колаж фото Офіс президента України, Reuters

Російські окупанти обстрілюють мирні міста України та б'ють по об'єктах критичної інфраструктури. Вони вже відкрито почали говорити про те, що дійсно просто знущаються з українців, щоб таким чином посадити Україну за стіл переговорів.

Україна закликає світових партнерів не замислюватися про те, чи потрібні переговори з РФ. Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

"Росія вже офіційно заявляє:"Ми вбиваємо цивільних, атакуємо всю енергетику, щоб Україна виконала наші загарбницькі вимоги". Світ продовжує дивитися на замерзаючу, але воюючу за свою свободу країну, і розмірковує над тим, а чи потрібно називати терориста терористом...", - написав Подоляк.

Подоляк відреагував на відкритий шантаж Пєскова / скріншот

Нагадаємо, прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков цинічно спробував зняти з РФ відповідальність за ракетні удари по Україні. Він заявив, що у всьому винна українська влада, так як саме вона нібито не хоче сідати за стіл переговорів з РФ і виконувати вимоги Кремля.

"Керівництво України має всі можливості, щоб вивести ситуацію в нормальне русло, має всі можливості врегулювати ситуацію, виконати вимоги Російської Федерації і зупинити таким чином всі можливі страждання мирного населення", - цинічно сказав Пєсков.

Переговори між Україною та РФ

Президент Володимир Зеленський 15 листопада під час свого виступу на саміті G20 заявив, що Україна не піде на підписання з РФ умовного "Мінська-3". Гарант також підкреслив, що війна може закінчитися, якщо територіальна цілісність української держави відновиться в рамках міжнародно визнаних кордонів на 1991 рік.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков 17 листопада заявив, що ракетні удари, які завдаються по об'єктах інфраструктури України, це наслідки дій київської влади, яка відмовляється від переговорів.

"Небажання української сторони розв'язувати проблему, виходити на переговори, ба більше, дії української сторони щодо відмови від узгоджених розумінь тексту і так далі. Ось це все наслідки, і про це теж потрібно говорити", - заявив кремлівський чиновник.

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко заявив, що зізнання речника президента Росії Дмитра Пєскова у знищенні інфраструктури України задля схиляння Банкової до переговорів свідчить про те, що РФ діє як держава-терористка.

"Дмитро Пєсков зізнався, що Росія знищує українську критичну інфраструктуру, щоб схилити Україну до переговорів. Так само ведуть себе терористи ІДІЛ: вбивають невинних людей, аби виконали їхні вимоги", - сказав Ніколенко.

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