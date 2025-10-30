Рус
"Стіна мінування": "Флеш" розкрив найефективніший спосіб боротьби з дронами

Олексій Тесля
30 жовтня 2025, 09:58
50
Головне питання в тому, як система протидії дронам може бути реалізована технічно, переконаний Сергій Бескрестнов.
'Стіна мінування': 'Флеш' розкрив найефективніший спосіб боротьби з дронами
РФ атакує Україну сотнями дронів / Колаж: Главред, фото: 117 ОМБр, скріншот map.ukrainealarm.com, ua.depositphotos.com

Важливе із заяв Бескрестнова:

  • Існує більш технологічне рішення - "вертикальне мінування"
  • Для цього потрібна велика кількість підготовлених дронів, інфраструктура

Фахівець зі зв'язку, радіоелектронної боротьби та розвідки Сергій "Флеш" Бескрестнов прокоментував імовірність застосування різних систем загородження для боротьби з дроновими атаками країни-агресора РФ.

"Далекобійні ударні БПЛА, які літають за заздалегідь прокладеним маршрутом і не управляються в реальному часі, рухаються за сигналами супутникової навігації та не можуть маневрено ухилятися від сіток, які з'явилися, й аеростатів - вони просто летять до мети", - пояснив він в інтерв'ю Главреду.

відео дня

Експерт підкреслив, що головне питання в тому, як система протидії дронам може бути реалізована технічно. На його думку, існує більш технологічне рішення - "вертикальне мінування".

"Уявіть тисячу дрібних дронів (як у демонстраціях із Китаю). За сигналу повітряної тривоги вони одночасно піднімаються стіною і формують так звану вертикальну стіну мінування: один дрон вибухає, поруч займають позицію інші дрони, і так далі. Це ройове рішення - теоретично відоме у світі, але на практиці мені не зустрічалися приклади його успішного застосування в бойових умовах", - зазначив він.

Співрозмовник додав, що для цього потрібна велика кількість підготовлених дронів, інфраструктура для їхнього зберігання і запуску, а також готові сценарії управління.

"Це все ресурсозатратно. Проте з технологічної точки зору це виглядає більш перспективно, ніж аеростати", - резюмував Бескрестнов.

Дивіться відео - інтерв'ю Сергія Бескрестнова:

Протидія атакам дронів: що кажуть в ОП

Україна вже має дрони-перехоплювачі, здатні збивати ударні безпілотники типу "Шахед", повідомив заступник керівника Офісу президента Павло Паліса.

Він зазначив, що результативність таких систем залежить від безлічі факторів - моделі дрона, досвіду операторів і навіть погодних умов, які можуть впливати на точність і швидкість перехоплення.

Раніше ЗМІ розкрили, що ховається за новою зброєю проти БПЛА. Застосування цих боєприпасів дозволяє уникнути додаткового навантаження на солдатів і замінити магазин без зміни зброї.

Як повідомляв Главред, російські окупанти почали застосовувати на фронті нові ударні дрони - так звані міні-"Шахеди". Про це розповів український фахівець і консультант у галузі військових радіотехнологій Безкрестнов Сергій із позивним "Флеш".

Читайте також:

Про персону: Бескрестнов Сергій "Флеш"

Бескрестнов Сергій Олександрович з позивним "Флеш" - український фахівець та консультант у галузі військових радіотехнологій. Закінчив Київський військовий інститут управління та зв'язку за спеціальністю "Радіо, радіорелейний, тропосферний та космічний зв'язок". Також навчався у різних європейських технічних центрах за напрямками радіорелейного та мобільного зв'язку стандарту GSM. Він займав керівні посади у компаніях "Українські радіосистеми", "Український мобільний зв'язок", став головою ГО "Центр радіотехнологій".

З перших днів війни він брав активну участь в обороні Київської області з 3-м полком сил спеціальних операцій. Він організував систему військового радіозв'язку півночі Київської області разом з 136 батальйоном ТРО. З квітня 2022 року консультував та навчав різні військові підрозділи й силові структури України. Він організував службу технічної підтримки та обмін досвідом для кількох тисяч військових зв'язківців ЗСУ та НГУ. Нині він розробляє засоби малого РЕБ та вивчає на фронтах радіосигнали російських БПЛА всіх типів, пише Вікіпедія.

атака дронів Сергій Флеш Бескрестнов
