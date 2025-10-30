Обрав через вроду: учасниця "Холостяка" розкрила фіналісток шоу

Ірина Пуха розповіла, як Тарас Цимбалюк обирав дівчат.

Ірина Пуха розповіла, кого обере Тарас Цимбалюк / колаж: Главред, фото: instagram.com, Тарас Цимбалюк, Ірина Пуха

Ексучасниця шоу "Холостяк-14" Ірина Пуха, яка запам’яталася глядачам своєю ефектною появою на даху лімузина, розкрила, хто, на її думку, дійде до фіналу. В інтерв’ю РБК-Україна дівчина поділилася, які учасниці найбільше приваблюють головного героя шоу Тараса Цимбалюка.

Ірина назвала трьох дівчат, які є імовірними фіналістками шоу. Учасниця зізналась, що також бачила себе у списку щасливиць.

"Я одразу сказала, що для мене це Ніколєтта, Надін і Діана, яка прийшла останньою. Нікого я більше не бачила у фіналі. Ну і себе, звісно, але я вилетіла", — розповіла Пуха.

За словами Ірини, її вибір ґрунтується на особистих якостях дівчат. Вона підкреслила, що всі троє — красиві, розумні та харизматичні.

"Я і дівчата - це ті, хто реально ідеально підходять Тарасу. Одразу виділила саме цих трьох дівчат, бо в них харизма класна, вони вродливі, з розумом. Візуально я їх бачу разом з ним" — зазначила дівчина.

Пуха також розкрила, як на її думку Тарас Цимбалюк обирає дівчат. Ексучасниця припустила, що він опирається більше на вроду, ніж на особисті якості.

"Мені здалося, що Тарас обирає візуально. Він обрав тих, хто візуально йому подобається. Чи ризикує Цимбалюк обпектися? Так, тому що він дуже імпульсивна людина. І він бачить дівчину, вона йому сподобалося - то він її обрав", — підсумувала Ірина Пуха.

Раніше Главред повідомляв, що український актор та головний герой шоу "Холостяк-14" Тарас Цимбалюк різко відреагував на закиди про те, що він покинув Україну. Актор вирішив остаточно закрити обговорення своєї поїздки, заявивши, що він уже повернувся додому.

Також учасниця популярного українського шоу "Холостяк" Ірина Пуха розповіла про свої враження про головного героя проекту Тараса Цимбалюка. Як розповіла дівчина, Тарас може помилитися у своєму виборі. Також вона помітила, що актор вибирає дівчат за зовнішніми даними.

Про персону: Тарас Цимбалюк Тарас Цимбалюк - український актор театру, кіно і телебачення. Найбільш відомий роботами в серіалах "Спіймати Кайдаша", "Кава з кардамоном", "Кріпосна" і "Жіночий лікар".

