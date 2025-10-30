За 60 днів з України виїхали 100 тисяч молодих чоловіків - The Telegraph

Для порівняння, у британській армії всього налічується близько 70 тисяч військовослужбовців.

За два місяці дії послаблення правил виїзду з України виїхали майже 100 тисяч українців призовного віку. Про це пише The Telegraph із посиланням на дані польської прикордонної служби.

Так, Прикордонна служба Польщі повідомила, що з кінця серпня, коли Україна пом'якшила регулювання, запроваджене для забезпечення достатньої кількості військових, кордон перетнули 99 тисяч українців віком від 18 до 22 років.

Для порівняння, у британській армії всього налічується близько 70 тисяч військовослужбовців.

Після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року воєнний стан забороняв українським чоловікам віком від 18 до 60 років залишати країну - навіть якщо вони не підлягали мобілізації.

Через три роки боїв президент Зеленський ухвалив нове правило, яке дозволяє українцям виїжджати за кордон до досягнення 23-річного віку.

Це стало частиною зміни політики призову, за якою вік обов'язкової мобілізації знижено з 27 до 25 років через наростання проблем із нестачею особового складу на фронті.

Очікувалося, що надання молодим українцям більшої свободи пересування спонукає їх згодом повернутися і добровільно вступити в армію.

Також це мало запобігти тенденції, коли сім'ї відправляють своїх підлітків за кордон до 18 років, щоб уникнути можливої майбутньої мобілізації. Зеленський у серпні попереджав, що така практика відриває молодь від своєї країни.

За даними польської прикордонної служби, із січня до кінця серпня Польщу перетнули 45 300 українців віком від 18 до 22 років. У наступні два місяці ця цифра більш ніж подвоїлася - до 98 500 осіб, тобто близько 1 600 на день.

Як писав Главред, командир 93 ОМБр "Холодний Яр" Шаміль Куртков раніше висловлював переконання, що в Україні знизять мобілізаційний вік до 18 років. Він зазначив, що нинішні реалії роблять неминучою мобілізацію осіб цього віку до ЗСУ. Крім того, Куртков додав, що "добровільно-примусову" мобілізацію слід було запровадити ще на початку війни.

"Але, скоріш за все, як показує практика, ми почнемо мобілізувати їх тоді, коли вже треба було зробити ще вчора", - зазначив командир в інтерв'ю Слідству.Інфо.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Юлія Свириденко 26 серпня ввечері повідомила, що уряд оновив порядок перетину державного кордону. Чоловіки віком від 18 до 22 років зможуть безперешкодно виїжджати за кордон і повертатися в Україну під час воєнного стану.

Пізніше Главред розповів, які документи потрібні чоловікам 18-22 років для виїзду за кордон. Закордонного паспорта буде замало для перетину кордону.

Тим часом доктор економічних наук, фінансист, експерт з міграційної політики Андрій Гайдуцький вважає, що виїзд за кордон можуть дозволити чоловікам, яким більше 22 років. За його словами, пізніше може бути ухвалено рішення про відкриття кордонів для чоловіків до 25 років.

