По всій Україні знову повертаються до графіків відключень світла: деталі

Віталій Кірсанов
30 жовтня 2025, 15:42
Причина застосування обмежень - наслідки ракетно-дронової атаки на енергооб'єкти 30 жовтня.
По всій Україні знову повертаються до графіків відключень світла
Коротко:

  • З 15:00 до 22:00 застосовуватимуться графіки погодинних відключень світла.
  • Обсяг обмежень - від 1 до 2 черг

У четвер, 30 жовтня, в усіх регіонах України знову ввели графіки погодинних відключень електроенергії - з 15:00 до 22:00. Про це повідомили в НЕК "Укренерго".

"Через складну ситуацію в енергосистемі - у всіх регіонах України вимушено поновлюється застосування заходів обмеження споживання. З 15:00 до 22:00 застосовуватимуться графіки погодинних відключень. Обсяг обмежень - від 1 до 2 черг", - повідомили в Укренерго.

Зазначається, що "причина застосування обмежень - наслідки масованої ракетно-дронової атаки на енергооб'єкти 30 жовтня".

Час та обсяг застосування обмежень, як зазначається, можуть змінитися. Тож, радять стежити за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні.

"Коли електроенергія з'являється за графіком - будь ласка, споживайте її економно!" - наголосили в "Укренерго".

По всій Україні знову повертаються до графіків відключень світла: деталі
Обстріл України 30 жовтня - останні новини

Рано-вранці 30 жовтня регіони були під атакою крилатих ракет і Кинджалів. Також ворог запускав ударні дрони. У багатьох регіонах прогриміли потужні вибухи. Одні з них пролунали в Бурштині Івано-Франківської області.

Унаслідок масованої атаки балістикою по Запоріжжю було зруйновано будівлю гуртожитку. Моніторинговий канал "monitoringwar" повідомив про серію вибухів у місті й уточнив, що Запоріжжя перебувало під атакою балістичних комплексів "Іскандер" із Криму, Таганрога і Краснодарського краю.

Пізніше стало відомо про те, що росіяни били по енергетиці в різних областях України. Унаслідок цього було запроваджено графіки відключення світла.

Про компанію: "Укренерго"

ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

