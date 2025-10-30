По всій Україні знову повертаються до графіків відключень світла: деталі

Причина застосування обмежень - наслідки ракетно-дронової атаки на енергооб'єкти 30 жовтня.

https://glavred.net/ukraine/po-vsey-ukraine-vnov-vozvrashchayutsya-k-grafikam-otklyucheniy-sveta-detali-10710896.html Посилання скопійоване

По всій Україні знову повертаються до графіків відключень світла / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Коротко:

З 15:00 до 22:00 застосовуватимуться графіки погодинних відключень світла.

Обсяг обмежень - від 1 до 2 черг

У четвер, 30 жовтня, в усіх регіонах України знову ввели графіки погодинних відключень електроенергії - з 15:00 до 22:00. Про це повідомили в НЕК "Укренерго".

"Через складну ситуацію в енергосистемі - у всіх регіонах України вимушено поновлюється застосування заходів обмеження споживання. З 15:00 до 22:00 застосовуватимуться графіки погодинних відключень. Обсяг обмежень - від 1 до 2 черг", - повідомили в Укренерго. відео дня

Зазначається, що "причина застосування обмежень - наслідки масованої ракетно-дронової атаки на енергооб'єкти 30 жовтня".

Час та обсяг застосування обмежень, як зазначається, можуть змінитися. Тож, радять стежити за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні.

"Коли електроенергія з'являється за графіком - будь ласка, споживайте її економно!" - наголосили в "Укренерго".

Інфографіка: Главред

Обстріл України 30 жовтня - останні новини

Рано-вранці 30 жовтня регіони були під атакою крилатих ракет і Кинджалів. Також ворог запускав ударні дрони. У багатьох регіонах прогриміли потужні вибухи. Одні з них пролунали в Бурштині Івано-Франківської області.

Унаслідок масованої атаки балістикою по Запоріжжю було зруйновано будівлю гуртожитку. Моніторинговий канал "monitoringwar" повідомив про серію вибухів у місті й уточнив, що Запоріжжя перебувало під атакою балістичних комплексів "Іскандер" із Криму, Таганрога і Краснодарського краю.

Пізніше стало відомо про те, що росіяни били по енергетиці в різних областях України. Унаслідок цього було запроваджено графіки відключення світла.

Інші новини:

Про компанію: "Укренерго" ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред