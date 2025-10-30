Понад 700 повітряних цілей: нові подробиці про цинічні удари

Російські окупанти атакували регіони по всій Україні.

РФ атакувала Україну ракетами і дронами / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Що відомо:

Російські окупанти атакували Україну ударними дронами і ракетами

Росіяни били по цивільній і критичній інфраструктурі

В результаті атаки є загиблі і постраждалі

Російські окупанти атакували дронами і ракетами Україну. Під ударом були також теплоелектростанції ДТЕК у різних областях. Президент України Володимир Зеленський жорстко відреагував на комбінований удар окупантів.

Він зазначив, що ця атака була складною. Росіяни запустили понад 650 дронів і понад півсотні ракет різних типів, зокрема балістичні та аеробалістичні.

"У багатьох наших регіонах тривають аварійно-рятувальні роботи після нічної російської атаки ... Багато було збито, але, на жаль, є влучання ... Багато було також підлих ударів по енергетиці та звичайному життю в регіонах: Вінницька, Київська, Миколаївська, Черкаська, Полтавська, Дніпровська, Чернігівська, Сумська, Івано-Франківська, Львівська області. Усі необхідні служби задіяні, потрібно постаратися максимально оперативно відновити енерго- та водопостачання скрізь, де воно зараз відсутнє", - зазначив президент.

Зеленський переконаний, що проти Росії потрібно посилювати реальний тиск, зокрема й санкціями.

"Розраховуємо, що Америка, Європа, країни Групи семи не ігноруватимуть це бажання Москви знищувати все. Потрібні нові кроки в тиску: на російську нафтогазову промисловість і фінанси, вторинні санкції на тих, хто цю війну спонсорує. Дякую кожному і кожній, хто працює на мир", - пише президент.

Удари по Вінницькій області

Голова Вінницької ОДА Наталія Заболотна повідомила про те, що внаслідок атаки на місто Лажижин постраждали щонайменше 5 осіб, серед яких 7-річна дитина. Постраждала дитина перебуває у важкому стані. Решта постраждалих дістали травми легкого та середнього ступеня тяжкості.

Унаслідок "прильотів" було пошкоджено житлові будинки, машини, цивільну та критичну інфраструктуру. На місцях вибухів почалися пожежі.

Секретар Ладижинської міськради Олександр Коломієць зазначив, що внаслідок ударів люди залишилися без води, тепла і світла. Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання. У місті готуються до запуску альтернативної системи теплопостачання та водозабезпечення. Влада організовує підвезення технічної води та запуск дворових колонок водопостачання. Також готується запуск альтернативної системи теплопостачання.

"Формуються групи для оцінки руйнувань, які почнуть працювати після відбою тривоги. Жителі будинків, які постраждали найбільше, будуть відселені", - додав він.

Обстріл Львівської області

Голова Львівської ОДА Максим Козицький підтвердив, що в регіоні було атаковано два об'єкти енергетики. Через це почалися відключення світла.

"Якщо у вас зараз є електрика, будь ласка, використовуйте її економно", - додав голова Львівської ОДА.

Український політик Ігор Зінкевич повідомив про те, що у Львівській області було пошкоджено Добротвірську ТЕС.

"Прошу всіх бути особливо уважними на дорогах і світлофорах. Пам'ятайте - як водії, так і пішоходи! Система резервного живлення світлофорів вмикається автоматично, тому вони працюватимуть в автономному режимі там, де є така система. Також звертаю увагу на користування ліфтами: електроенергію можуть відключити будь-якої миті. Якщо є можливість - краще користуйтеся сходами", - написав він.

Удари по Івано-Франківській області

Потужні вибухи також гриміли в Івано-Франківській області. Там під обстрілом було місто Бурштин. Про наслідки розповіли голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук і "Суспільне".

Мер обласного центру Руслан Марцінків також повідомляв про те, що в місті працює ППО.

Місцеві ЗМІ повідомляють про те, що вибухи в Бурштині не припинялися майже три години. У регіоні можливі перебої з електропостачанням.

Обстріл Запорізької області

Росіяни вдарили дронами і ракетами по Запоріжжю. Місто атакували щонайменше 20 ударних дронів і 8 ракет. Це підтвердив голова Запорізької ОДА Іван Федоров.

Ворог ударив по будівлі гуртожитку, внаслідок чого "склалося" багато поверхів. Під завалами можуть бути люди. Уже відомо щонайменше про двох загиблих. Також постраждали щонайменше 17 осіб, серед яких 6 - діти. У постраждалих гостра реакція на стрес, рвані рани, контузії, забої та переломи. Серед постраждалих три дівчинки і три хлопчики віком від 3 до 6 років.

Удари по Київській області

Голова Київської ОДА Микола Калашник зазначив, що область була під атакою дронів. Унаслідок атаки в Борисполі постраждала 36-річна жінка. Її госпіталізували з опіками обличчя, рук, різаними ранами передпліч і гомілки.

Також почалася пожежа в приватному будинку після "прильоту", було пошкоджено вікна в житлових будинках і загорілися машини.

Удари по Черкаській області

За даними ДСНС, у Черкаській області був удар по фермі. Унаслідок цього почалася сильна пожежа на площі 1200 кв. м, загинула одна тварина.

"На місці події працювали рятувальники ДСНС і місцеві пожежні команди. Займання ліквідовано, постраждалих серед населення немає", - йдеться в повідомленні.

Обстріл Дніпропетровської області

У Дніпропетровській області росіяни вдарили ракетами та дронами по обласному центру та двох громадах. ДСНС повідомляє, що в Дніпрі російська ракета вдарила по об'єкту інфраструктури.

"По Покровській та Миколаївській громадах Синельниківського району завдали удару безпілотниками - загорівся житловий будинок та виникла пожежа на об'єкті інфраструктури. Попередньо, загиблих і травмованих немає", - йдеться в повідомленні.

Обстріл України 30 жовтня - останні новини

Рано-вранці 30 жовтня регіони були під атакою крилатих ракет і Кинджалів. Також ворог запускав ударні дрони. У багатьох регіонах прогриміли потужні вибухи. Одні з них пролунали в Бурштині Івано-Франківської області.

Унаслідок масованої атаки балістикою по Запоріжжю було зруйновано будівлю гуртожитку. Моніторинговий канал "monitoringwar" повідомив про серію вибухів у місті й уточнив, що Запоріжжя перебувало під атакою балістичних комплексів "Іскандер" із Криму, Таганрога і Краснодарського краю.

Пізніше стало відомо про те, що росіяни били по енергетиці в різних областях України. Унаслідок цього було запроваджено графіки відключення світла.

Інші новини:

