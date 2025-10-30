'Ситуація складна': Сирський про 'блокування' Сил оборони в Покровську та Куп'янську

Заяви пропаганди РФ про нібито "блокування" Сил оборони в Покровську, як і в Куп'янську, не відповідають дійсності, підкреслив Олександр Сирський.

Олександр Сирський розповів про важкі ділянки фронту/ Колаж: Главред, фото: ОК "Захід", t.me/osirskiy

Важливе із заяв Сирського:

Триває робота над посиленням стійкості оборони в Покровську

Блокування Сил оборони України в Покровську та Куп'янську немає

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський відвідав район Покровсько-Мирноградської агломерації, де противник нарощує активність.

За його словами, триває робота над посиленням стійкості оборони на Покровському напрямку.

"Тут важливими є: якісна взаємодія між підрозділами, забезпечення їх усім необхідним, зокрема відповідно до додаткових потреб; чітке та скоординоване виконання поставлених завдань. Кожен командир, незалежно від рівня, повинен організувати якісне виконання завдань. Суворо попередив командирів про недопущення безвідповідальності. За це вживатиму жорстких заходів, аж до зняття з посад", - написав він.

Під час поїздки Сирський зустрівся з командирами армійських корпусів, військових частин і підрозділів, які стримують чисельно більшу ворожу навалу, заслухав доповіді про поточну обстановку, наявні потреби, вислухав пропозиції.

"Віддав необхідні розпорядження. У контексті поліпшення логістики окремо визначив завдання щодо посилення захисту маршрутів забезпечення та евакуації. Також ухвалено низку інших рішень", - заявив головком.

Деталі боїв за Покровськ і Куп'янськ

"Ситуація складна, але заяви російської пропаганди про нібито "блокування" Сил оборони України в Покровську, як і в Куп'янську, не відповідають дійсності", - зазначив він.

Водночас, як наголосив Сирський, у Покровську ворожа піхота, "уникаючи бойових зіткнень, накопичується в міській забудові, змінює місця перебування, тому першочергове завдання - виявити її та знищити".

За його словами, в таких умовах вкрай важлива якісна робота українських розвідувальних і ударних дронів. Окрім БпС, у місті проводять ударно-пошукові дії та виконують завдання для ліквідації противника групи ДШВ, штурмових полків, ССО, ЦСП ВСП, СБУ, Національної гвардії, Національної поліції України та інші.

Сирський запевнив, що "всі рішення ухвалюються оперативно".

"У їхній основі лежить дотримання розумного балансу між цілями та можливостями. Але головний пріоритет - збереження життя наших воїнів", - підкреслив він.

Бої за Покровськ: думка експерта

Військовий аналітик Кирило Сазонов заявив, що найближчими місяцями бої за Покровськ і Мирноград у Донецькій області стануть одними з найбільш напружених і запеклих.

Він зазначив, що Росія перекинула в район Покровська додаткові сили, що ясно вказує на стратегічну важливість цього напрямку для противника.

Про персону: Олександр Сирський Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

