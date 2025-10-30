Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

"Ситуація складна": Сирський про "блокування" Сил оборони в Покровську та Куп'янську

Олексій Тесля
30 жовтня 2025, 13:54
347
Заяви пропаганди РФ про нібито "блокування" Сил оборони в Покровську, як і в Куп'янську, не відповідають дійсності, підкреслив Олександр Сирський.
Сирський, ЗСУ
Олександр Сирський розповів про важкі ділянки фронту/ Колаж: Главред, фото: ОК "Захід", t.me/osirskiy

Важливе із заяв Сирського:

  • Триває робота над посиленням стійкості оборони в Покровську
  • Блокування Сил оборони України в Покровську та Куп'янську немає

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський відвідав район Покровсько-Мирноградської агломерації, де противник нарощує активність.

За його словами, триває робота над посиленням стійкості оборони на Покровському напрямку.

відео дня

"Тут важливими є: якісна взаємодія між підрозділами, забезпечення їх усім необхідним, зокрема відповідно до додаткових потреб; чітке та скоординоване виконання поставлених завдань. Кожен командир, незалежно від рівня, повинен організувати якісне виконання завдань. Суворо попередив командирів про недопущення безвідповідальності. За це вживатиму жорстких заходів, аж до зняття з посад", - написав він.

Під час поїздки Сирський зустрівся з командирами армійських корпусів, військових частин і підрозділів, які стримують чисельно більшу ворожу навалу, заслухав доповіді про поточну обстановку, наявні потреби, вислухав пропозиції.

"Віддав необхідні розпорядження. У контексті поліпшення логістики окремо визначив завдання щодо посилення захисту маршрутів забезпечення та евакуації. Також ухвалено низку інших рішень", - заявив головком.

Деталі боїв за Покровськ і Куп'янськ

"Ситуація складна, але заяви російської пропаганди про нібито "блокування" Сил оборони України в Покровську, як і в Куп'янську, не відповідають дійсності", - зазначив він.

'Ситуація складна': Сирський про 'блокування' Сил оборони в Покровську та Куп'янську
/ Главред

Водночас, як наголосив Сирський, у Покровську ворожа піхота, "уникаючи бойових зіткнень, накопичується в міській забудові, змінює місця перебування, тому першочергове завдання - виявити її та знищити".

За його словами, в таких умовах вкрай важлива якісна робота українських розвідувальних і ударних дронів. Окрім БпС, у місті проводять ударно-пошукові дії та виконують завдання для ліквідації противника групи ДШВ, штурмових полків, ССО, ЦСП ВСП, СБУ, Національної гвардії, Національної поліції України та інші.

Сирський запевнив, що "всі рішення ухвалюються оперативно".

"У їхній основі лежить дотримання розумного балансу між цілями та можливостями. Але головний пріоритет - збереження життя наших воїнів", - підкреслив він.

Бої за Покровськ: думка експерта

Військовий аналітик Кирило Сазонов заявив, що найближчими місяцями бої за Покровськ і Мирноград у Донецькій області стануть одними з найбільш напружених і запеклих.

Він зазначив, що Росія перекинула в район Покровська додаткові сили, що ясно вказує на стратегічну важливість цього напрямку для противника.

Ситуація на фронті: новини за темою

Раніше повідомлялося про те, яким буде осінньо-зимовий наступ окупантів. Противник продовжує активно штурмувати позиції ЗСУ на головних напрямках, створюючи перевагу в силах.

Як повідомлялося раніше, бійці Сил безпілотних систем Збройних сил України знищили на фронті далекобійні артилерійські установки з КНДР. Вдалими діями відзначилися бійці 412-го полку Nemesis Сил безпілотних систем.

Нагадаємо, Главред писав, що воїни 73 морського центру Сил спеціальних операцій ЗСУ успішно розгромили позиції російських окупантів на Північно-Слобожанському напрямку.

Інші новини:

Про персону: Олександр Сирський

Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Купянск Покровськ Олександр Сырский
Новини партнерів

Головне за день

Більше
По всій Україні знову повертаються до графіків відключень світла: деталі

По всій Україні знову повертаються до графіків відключень світла: деталі

15:42Україна
"Не вдається перехоплювати": Ігнат розкрив унікальність масованого удару РФ

"Не вдається перехоплювати": Ігнат розкрив унікальність масованого удару РФ

15:11Україна
Діані було всього 7 років: росіяни вбили маленьку дівчинку на Вінниччині

Діані було всього 7 років: росіяни вбили маленьку дівчинку на Вінниччині

15:09Україна
Реклама

Популярне

Більше
"Цілком реально": у Путіна назвали дату закінчення війни Росії проти України

"Цілком реально": у Путіна назвали дату закінчення війни Росії проти України

Долар раптово пішов у піке, євро ринуло слідом: новий курс валют на 30 жовтня

Долар раптово пішов у піке, євро ринуло слідом: новий курс валют на 30 жовтня

Угода по Україні і катастрофа для Путіна: чого чекати від зустрічі Трампа і Сі Цзіньпіна

Угода по Україні і катастрофа для Путіна: чого чекати від зустрічі Трампа і Сі Цзіньпіна

Відключення світла в Україні - графіки на 30 жовтня (оновлюється)

Відключення світла в Україні - графіки на 30 жовтня (оновлюється)

Ріденьке волосся і одутле обличчя: Олег Винник засвітився з Андрієм Данилком

Ріденьке волосся і одутле обличчя: Олег Винник засвітився з Андрієм Данилком

Останні новини

15:51

Захистіть себе від лиха на довгий час: що потрібно зробити у свято 31 жовтня

15:50

"Ніяких швів": Сумська зізналася, як змінювала свою зовнішність

15:45

"Не розмовляй зі мною": Мішель Обама розкрила правду про стосунки з чоловіком

15:42

По всій Україні знову повертаються до графіків відключень світла: деталі

15:41

Можуть спалити авто: які речі не варто вставляти в прикурювач

Україну накриє різке похолодання і налетить сніг: синоптик Мартазінова назвала дати небезпечної погодиУкраїну накриє різке похолодання і налетить сніг: синоптик Мартазінова назвала дати небезпечної погоди
15:18

Молчанова Владислава Борисівна досьє

15:13

Пара купила столітній будинок і зірвала "джекпот": що було під килимом у коридорі

15:11

"Не вдається перехоплювати": Ігнат розкрив унікальність масованого удару РФ

15:09

Діані було всього 7 років: росіяни вбили маленьку дівчинку на ВінниччиніФото

Реклама
15:09

"Це був мій останній шанс": Ломаченко розповів про причини завершення кар'єри

14:49

Зовсім не суржик: звідки насправді в українській мові з’явилося "шо"Відео

14:28

"Я бігав від нього": Melovin заявив про переслідування з боку депутата

14:23

Чому не можна зливати каву в раковину: вчені попереджають про небезпеку

14:22

Коли припиниться війна та зупиняться бойові дії: астролог назвала важливий період

14:17

Разом з українським прапором: Шевченко звернувся до старшого сина

13:54

"Ситуація складна": Сирський про "блокування" Сил оборони в Покровську та Куп'янську

13:47

"Без мінусів": українцям сказали, якою буде погода в останній день жовтня

13:41

Чи можна християнам відзначати Геловін: що про це думає церква

13:36

Григорій Бакланов попався з новою обраницею - який вона має вигляд

12:58

Удар по Кремлю і блекаут у Москві: Тука про цілі для далекобійних засобів ЗСУ

Реклама
12:51

Обрав через вроду: учасниця "Холостяка" розкрила фіналісток шоу

12:50

Понад 700 повітряних цілей: нові подробиці про цинічні удариФото

12:33

"Уже пізно": військкор заявила про "більш ніж критичну" ситуацію в Покровську

12:28

"Старша донька запропонувала": Ольга Сумська потрапила в гучний скандал

12:12

Уран відкриє кордони та приготує сюрприз: гороскоп на листопад 2025 для ДівВідео

12:12

Подвійний удар по енергетиці: ЗМІ назвали внутрішню загрозу для видобутку газу

12:02

Як видалити іржу на рушникосушці: простий, але дуже ефективний спосібВідео

11:33

З дитиною на руках: Тодоренко довелося піти на крайні заходи

11:24

Китайський гороскоп на завтра 31 жовтня: Бикам - муки, Свиням - розчарування

11:21

Чому 31 жовтня не можна починати важливі справи: яке церковне свято

11:13

Гороскоп на листопад 2025 для Левів: час змінювати кар'єру і знаходити коханняВідео

11:06

Погода в Україні різко зміниться: у листопаді атакує мороз, сніг і новий сюрприз

10:58

Китай може розміняти допомогу РФ заради угоди з Трампом: ЗМІ розкрили сценарій

10:45

Церковний календар на листопад: дати свят у листопаді

10:42

"Немає культури": Цимбалюк нецензурно відповів на закиди про "втечу" закордон

10:30

Гороскоп на листопад 2025 для Раків: ваша мрія зовсім близькоВідео

10:30

Максим Галкін відірвався зі Світланою Лободою - що він для неї зробив

10:21

Посівний календар на листопад 2025: що потрібно встигнути посадити

10:14

Атака по Україні: в "УЗ" попередили про багатогодинні затримки низки поїздів

09:58

"Стіна мінування": "Флеш" розкрив найефективніший спосіб боротьби з дронамиВідео

Реклама
09:22

"Процес почнеться негайно": Трамп оголосив про початок випробувань ядерної зброї

09:12

Укренерго вводить графіки погодинних відключень світла: як довго не буде електроенергіїФото

09:05

Трамп і Сі Цзіньпін домовилися щодо питання війни в Україні - перші подробиці

08:57

"Який молодий": Ксенія Мішина показала рідкісне фото свого батька

08:32

Відключення світла в Україні - графіки на 30 жовтня (оновлюється)

08:26

За 60 днів з України виїхали 100 тисяч молодих чоловіків - The Telegraph

08:10

Росія прорахувалася: чи вдасться Путіну занурити Україну в темрявуПогляд

07:05

В Україні ввели графіки відключення світла: росіяни били по енергетиці

06:41

В Україні перебої зі світлом: регіони під атакою крилатих ракет і Кинджалів

06:10

Зло має бути знищене: про співчуття російським окупантамПогляд

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Культура
Чому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українці
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти