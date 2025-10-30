Рус
Укренерго вводить графіки погодинних вимкнень світла: як довго не буде електроенергії

Ангеліна Підвисоцька
30 жовтня 2025, 09:12
Обмеження будуть діяти для промислових та побутових споживачів.
нету света
Графіки вимкнення світла на 30 жовтня / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Через масовану атаку на енергосистему Укренерго вводить графіки погодинних вимкнень світла на 30 жовтня. Це підтвердили у компанії.

Обмеження будуть застосовані до побутових та промислових споживачів. Графіки будуть діяти з 8:00 до 19:00 в обсязі 1-2 черг.

"Внаслідок масованої ракетно-дронової атаки на енергетичну інфраструктуру — у всіх регіонах України запроваджені заходи обмеження споживання ... Коли електроенергія з’являється за графіком, будь ласка, споживайте її ощадливо!" - йдеться у повідомленні.

Що означають черги відключення електроенергії / Інфографіка: Главред

У Міненерго уточнили, що обмеження застосовані у всіх регіонах України.

"Росія продовжує енергетичний терор. Уночі енергосистема України зазнала чергової масованої комбінованої атаки ракетами та дронами. Внаслідок удару зафіксовано нові пошкодження енергетичної інфраструктури. Відновлювальні роботи розпочнуться, щойно це дозволить безпекова ситуація", - йдеться у повідомленні.

  • Графіки відключення світла 30 жовтня
    Графіки відключення світла 30 жовтня фото: ДТЕК
  • Графіки відключення світла 30 жовтня
    Графіки відключення світла 30 жовтня фото: ДТЕК
  • Графіки відключення світла 30 жовтня
    Графіки відключення світла 30 жовтня фото: ДТЕК
  • Графіки відключення світла 30 жовтня
    Графіки відключення світла 30 жовтня фото: ДТЕК
  • Графіки відключення світла 30 жовтня
    Графіки відключення світла 30 жовтня фото: ДТЕК
  • Графіки відключення світла 30 жовтня
    Графіки відключення світла 30 жовтня фото: ДТЕК
  • Графіки відключення світла 30 жовтня
    Графіки відключення світла 30 жовтня фото: ДТЕК
  • Графіки відключення світла 30 жовтня
    Графіки відключення світла 30 жовтня фото: ДТЕК

У ДТЕК повідомили, що росіяни атакували теплоелектростанції компанії у різних регіонах.

"Серйозно пошкоджено обладнання ТЕС. Працюємо над усуненням наслідків. Це вже третя масована атака на теплоелектростанції компанії за жовтень", - йдеться у повідомленні.

Всього з початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні понад 210 разів.

Новина доповнюється...

