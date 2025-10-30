Діані було всього 7 років: росіяни вбили маленьку дівчинку на Вінниччині

Що відомо:
- РФ атакувала Вінницьку область ракетами і дронами
- В результаті атаки є зруйновані будинки
- Росіяни вбили 7-річну дівчинку
У Вінницькій області померла 7-річна дівчинка, яка була важко поранена внаслідок російської атаки. Про це повідомила перша заступниця начальника Вінницької ОВА Наталя Заболотна.
Маленька Діана разом зі соєю родиною проживала у місті Ладижин, пише секретар Ладижинської міської ради Олександр Коломієць. Медики намагалися врятувати дитину, але стан дівчинки був надто важкий.
"Внаслідок ворожої атаки є постраждалі серед цивільного населення – четверо дорослих і семирічна дівчинка. Двоє дорослих госпіталізовані, їхній стан – середньої тяжкості. Ще двоє отримали легкі поранення й відмовилися від госпіталізації. Дівчинка була доставлена до лікарні у вкрай тяжкому стані. Лікарі боролися за життя, але, на жаль, її не вдалося врятувати", - розповіла Заболотна.
Вінницьку область атакували 90 "Шахедів" та 23 крилаті ракети. Вони влучили в об'єкт критичної інфраструктури, пошкодили 23 житлові будинки. Відомо, що був сильно пошкоджений двоповерховий будинок, у якому жила 21 людина.
"Він зазнав значних руйнувань, тож наразі сім’ї виселені", - йдеться у повідомленні.
Обстріл України 30 жовтня - останні новини
Рано-вранці 30 жовтня регіони були під атакою крилатих ракет і Кинджалів. Також ворог запускав ударні дрони. У багатьох регіонах прогриміли потужні вибухи. Одні з них пролунали в Бурштині Івано-Франківської області.
Унаслідок масованої атаки балістикою по Запоріжжю було зруйновано будівлю гуртожитку. Моніторинговий канал "monitoringwar" повідомив про серію вибухів у місті й уточнив, що Запоріжжя перебувало під атакою балістичних комплексів "Іскандер" із Криму, Таганрога і Краснодарського краю.
Пізніше стало відомо про те, що росіяни били по енергетиці в різних областях України. Унаслідок цього було запроваджено графіки відключення світла.
