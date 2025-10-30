'Не вдається перехоплювати': Ігнат розкрив унікальність масованого удару РФ

РФ здійснила одну з наймасштабніших повітряних атак за останній місяць, випустивши по Україні ракети різних типів і дрони з кількох напрямків.

https://glavred.net/ukraine/ne-udaetsya-perehvatyvat-ignat-raskryl-unikalnost-massirovannogo-udara-rf-10710887.html Посилання скопійоване

Ігнат розкрив унікальність масованого удару РФ / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, ДСНС Запоріжжя

Про що сказав Ігнат:

Під час атаки по Україні ворог застосував майже всю номенклатуру озброєнь

Там, де немає відповідних систем ППО - збивати балістичні ракети не вдається

У ніч на 30 жовтня російські війська здійснили масований обстріл України, використавши ракети повітряного, морського й наземного базування, а також ударні безпілотники. Про це повідомив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у ефірі телемарафону.

відео дня

За його словами, цього разу противник застосував майже весь арсенал наявного озброєння, завдаючи ударів по різних регіонах країни.

"Балістику, на жаль, не вдається перехоплювати там, де немає відповідних систем", - сказав Ігнат.

Ігнат зазначив, що балістичні цілі перехоплювалися системою Patriot, а ворог застосував "Іскандер-М" або KN-23 та аеробалістичні ракети типу Х-47М2 "Кинджал". ППО зіткнулося з великим навантаженням як на особовий склад, так і на техніку, проте в підсумку багато цілей було знищено вогневими засобами, а також подавлено засобами РЕБ.

Він додав, що востаннє настільки масштабна атака спостерігалася на початку жовтня.

Запуски ракет і дронів здійснювалися з різних напрямків — з акваторії Чорного моря, а також із Курської, Воронезької та інших областей Росії.

Ігнат зазначив, що самі ракети залишилися без значних змін, однак ударні БПЛА типу "Шахед" постійно вдосконалюються відтоді, як їх почали застосовувати у 2022 році. Ці модернізації ускладнюють їхнє виявлення та придушення засобами радіоелектронної боротьби.

Звідки і якими ракетами Росія завдає ударів по Україні / Інфографіка: Главред

Який є реальний спосіб захиститись від атак дронів - думка експерта

Як писав Главред, фахівець із зв’язку, радіоелектронної боротьби та розвідки Сергій "Флеш" Бескрестнов зазначив, що далекобійні ударні БПЛА, що летять за заздалегідь заданим маршрутом і не керуються в реальному часі, орієнтуються на супутникові навігаційні сигнали і не вміють маневрувати, щоби оминути сітки або аеростати — вони просто прямують до цілі.

Експерт підкреслив, що ключове питання це технічна реалізація систем протидії дронам. На його думку, ефективнішим може бути більш технологічне рішення, яке він називає "вертикальне мінування".

"Уявіть тисячу дрібних дронів (як у демонстраціях із Китаю). За сигналу повітряної тривоги вони одночасно піднімаються стіною і формують так звану вертикальну стіну мінування: один дрон вибухає, поруч займають позицію інші дрони, і так далі. Це ройове рішення - теоретично відоме у світі, але на практиці мені не зустрічалися приклади його успішного застосування в бойових умовах", - зазначив він.

Удар по Україні 30 жовтня - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 30 жовтня російські окупаційні війська завдали масштабного ракетного удару по Україні, запустивши крилаті ракети зі стратегічних літаків Ту-95МС та МіГ-31К. Як повідомили Повітряні сили ЗСУ, більшість ракет прямували у напрямку західних областей.

Окупанти атакували як ракетами, так і ударними дронами, цілеспрямовано б’ючи по об’єктах енергетичної інфраструктури. Міністерка енергетики Світлана Гринчук підтвердила, що внаслідок цих атак у країні виникли перебої з електропостачанням.

Крім того, під ворожим вогнем опинилися теплоелектростанції компанії ДТЕК у кількох областях. Президент України Володимир Зеленський назвав атаку однією з наймасштабніших та найскладніших, зазначивши, що росіяни запустили понад 650 дронів і понад 50 ракет різних типів, зокрема балістичних та аеробалістичних.

Інші новини:

Про персону: Юрій Ігнат Український військовослужбовець, полковник Збройних сил України, речник Повітряних сил ЗСУ, учасник російсько-української війни. Кавалер ордена Данила Галицького (2022). Юрій Ігнат закінчив Львівський інститут при Національному університеті "Львівська політехніка" (з 2009 року - окрема Національна академія сухопутних військ) за спеціальністю "Військова журналістика". Станом на 2017 рік — начальник відділу редакції Повітряних сил Центрального друкованого органу Міністерства оборони України "Народна армія". Нині — начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Повітряних сил Збройних сил України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред