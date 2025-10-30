Рус
Погода в Україні різко зміниться: у листопаді атакує мороз, сніг і новий сюрприз

Марія Тупік
30 жовтня 2025, 11:06
Листопад в Україні буде досить холодним і сніжним, розповіли синоптики.
Погода в Україні на листопад
Погода в Україні на листопад / Колаж: Главред

Погода в Україні в листопаді буде контрастною. Як розповіли Главреду синоптики, місяць буде морозним і сніжним.

Теплих днів уже очікувати не варто, а ось мінусова температура огорне Україну досить різко.

Погода на листопад - прогноз Укргідрометцентру

"Звичайний температурний фон повинен поступово змінюватися і знижуватися з наближенням до зими, але поки що там середньомісячна температура передбачається в межах +1 - +7 градусів тепла, що на 1-2 градуси вище за норму", - каже в інтерв'ю Главреду начальниця відділу взаємодії зі ЗМІ Укргідрометцентру Наталя Птуха.

Перша декада листопада в Україні може бути теплішою.

"Східні області залишаються близькими до норми. Місячна кількість опадів передбачається в межах норми, тобто, в принципі, щодо опадів поки що нічого такого надзвичайного не очікуємо. Листопад завжди в нас не сонячний. Більшість днів може бути з хмарністю, навіть на тлі повітряних потоків, які з півдня надходять, але все ж таки хмарність за рахунок вологості високої вже може бути", - зазначила синоптик.

погода 29 жовтня
Погода на найближчі 2 тижні / фото: meteoprog

Морози в Україні на початку листопада не прогнозують.

"Поки що морозів немає. Навіть на початку листопада. Сподіваємося, що перша декада листопада все ж таки буде ще без морозів, але це за розрахунками, які на сьогодні. Надалі будемо уточнювати прогноз, тому що зараз про це говорити складно. У принципі, листопад такий місяць, коли вже можуть бути й морози, але поки що бачимо, що початок місяця буде більш комфортний", - додала Птуха.

Про персону: Наталія Птуха

Наталія Птуха – випускниця кафедри метеорології та кліматології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З 2012 року працює синоптиком в Українському гідрометеорологічному центрі ДСНС України (УкрГМЦ). У 2021 виступила ініціатором створення прес-офісу даної державної установи, наразі начальниця відділу взаємодії із ЗМІ УкрГМЦ. Співпрацює зі столичними та національними каналами телебачення, радіостанціями та інформаційними джерелами.

Погода на листопад - що кажуть народні синоптики

"З 10 листопада варто очікувати на досить прохолодну погоду. Після бабиного літа, яке буде приблизно з 20 по 28 листопада, прийде значне похолодання. Температура впаде відразу на 10-13 градусів", - зазначив в інтерв'ю Главреду народний синоптик Станіслав Щедрін.

Погода на місяць в Україні
Погода на місяць в Україні / meteoprog.com

У листопаді в Україні різко похолодає.

"А ось "зимову" погоду варто очікувати наприкінці другої декади листопада. Уже будуть і нічні морози, заморозки та похолодання", - прогнозує народний синоптик.

Про персону: Станіслав Щедрін

Стас Щедрін - український народний синоптик з Кропивницького. Дає довгострокові та короткострокові прогнози погоди в Україні. Як запевняє синоптик, він займається прогнозом погоди понад десять років та використовує той же сучасний метод обчислень, як і в гідрометцентрах. Співпрацює з низкою провідних загальнонаціональних видань.

Україну накриє різке похолодання в листопаді - прогноз метеоролога

"З 1 по 5 листопада можливі дощі. Після 5 листопада варто очікувати сильних опадів. Після 7 листопада опадів не очікуємо, але температура в цей час знижуватиметься. Уже до кінця листопада варто очікувати різке похолодання. А ось різке похолодання прийде, приблизно, з 25 листопада і протримається до 3 грудня", - розповіла в інтерв'ю Главреду заслужений метеоролог України Вазіра Мартазінова.

Із різким похолоданням прийде і мороз.

"Мінімальна температура може доходити до -9 -12 градусів у нічний час. Денна температура буде близько 0 градусів. Перший серйозний сніг буде до кінця листопада. Тоді можна чекати мокрого снігу. Також зима почнеться зі снігом. Зазначу, буде йти саме мокрий сніг", - додала Мартазінова.

Про персону: Вазіра Мартазінова

Мартазінова Вазіра - українська вчена, фізик атмосфери, метеоролог, кліматолог, фахівець у галузі зміни клімату та довгострокового прогнозу погоди. Доктор фізико-математичних наук (1998) в галузі метеорології, професор (2003). Почесний працівник Гідрометслужби України, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Трубочист виявив у димоході шокуючу знахідку: "причина" забитої труби полетілаВідео

