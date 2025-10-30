"Який молодий": Ксенія Мішина показала рідкісне фото свого батька

Ксенія Мішина поділилася сімейними кадрами.

Ксенія Мішина - зустріч із батьком / колаж: Главред, фото: instagram.com, Ксенія Мішина

Українська відома акторка Ксенія Мішина зустрілася зі своїм батьком, який, як і її мама, живе в окупованому Криму.

На своїй сторінці в Instagram акторка опублікувала спільні знімки з рідною людиною з Ізраїлю, на яких вони позували на тлі панорами міста.

"Єрусалим", - коротко написала Ксенія.

Ксенія Мішина з батьком / фото: скрін instagram.com, Ксенія Мішина

Шанувальники залишилися в захваті від знімків і написали свою думку в коментарях.

"Щастя, коли батьки поруч";

"Неймовірна";

"Який батько молодий", - зазначили підписники знаменитості.

До речі, зі зрозумілих причин, Мішина дуже рідко бачиться з батьками і зустрічається з ними тільки за кордоном.

Син Ксенії Мішиної з її батьком / фото: instagram.com, Ксенія Мішина

Перше кохання Ксенії Мішиної

Днями Ксенія Мішина розчулила шанувальників архівними фотографіями з коханням юності. Під час візиту до Ізраїлю, бабуся актриси показала їй старі фотоальбоми, серед яких Ксенія знайшла кадри зі своїм першим коханням. Знімки були зроблені восени 2007 року під час конкурсу краси серед студенток у Сімферополі.

Про персону: Ксенія Мішина Ксенія Мішина - українська актриса і телеведуча. Найвідоміші роботи: Камілла в серіалі "Спокуса" і Лідія Шефер у "Кріпосній". Була головною героїнею першого сезону романтичного реаліті-шоу "Холостячка" (2020). Переможниця проєкту "Танці з зірками-6".

