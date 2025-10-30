Рус
Удар по Кремлю і блекаут у Москві: Тука про цілі для далекобійних засобів ЗСУ

Олексій Тесля
30 жовтня 2025, 12:58
109
Необхідно бити по об'єктах на території РФ, які певним чином пов'язані з російською армією і ВПК, вважає Георгій Тука.
ВСУ, Кремль
Чи є ймовірність ударів по Кремлю / Колаж: pexels.com, 22-га ОМБр

Важливе із заяв Туки:

  • Умовний удар по Кремлю мало що дасть
  • Більше невдоволення росіян викличе виведення з ладу столичних аеропортів

Колишній голова Луганської військово-цивільної адміністрації, екс-заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука прокоментував імовірність нанесення ударів по країні-агресору РФ.

"Умовний удар по Кремлю мало що дасть. Набагато більше невдоволення росіян викличе виведення з ладу столичних аеропортів. Але з огляду на те, що у нас поки що не так багато потужних далекобійних засобів ураження, їх краще використовувати по тих об'єктах на території РФ, які певним чином пов'язані з російською армією і російською оборонкою", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

відео дня

Експерт каже, що в Московській області таких об'єктів безліч, причому частина з них виробляє таку продукцію, наприклад, для балістичних ракет, яку жодне підприємство в РФ більше не виробляє.

"Тож якщо ми виведемо з ладу хоча б одне з таких підприємств, то виробничий ланцюжок хоча б на деякий час буде розірвано. Блекаут у Москві теж був би незайвим, але я сумніваюся в тому, що зараз ми можемо це організувати - подивіться на карту ППО Москви. А ось аеропорти Москви - це слабке місце. Тому, якщо і наносити удари по столиці РФ, я вважаю за доцільне сконцентруватися саме на аеропортах", - додав Тука.

Дрон Лютий инфографика
/ Главред

Далекобійні удари по РФ: що кажуть експерти

Радник міністра оборони і блогер Олексій Копитько повідомив, що СБУ системно і результативно продовжує атаки на підприємства російського оборонного сектору, що істотно знижує потенціал Росії для ракетних і дронових ударів по Україні.

Він наголосив, що у російського ВПК є вразливі місця, і цілеспрямовані удари по виробничих об'єктах уже дають відчутний ефект, особливо з урахуванням залежності РФ від імпортних компонентів. За словами Копитька, навіть одне точне попадання здатне завдати серйозної шкоди. У поєднанні з операціями проти стратегічної авіації Росії, такі дії стають реальним інструментом впливу на хід війни.

Удари вглиб РФ: новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що військові аеродроми країни-агресора Росії опинилися під атакою. Звуки вибухів лунали в Московській області. Відомо, що аеродроми атакували одразу в кількох регіонах.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Москву атакували безпілотники. Міноборони РФ нарахувало над столицею 34 нібито збитих або перехоплених дронів. Російські ЗМІ стверджують, що це одна з найбільш масованих атак на російську столицю.

Як писав Главред, раніше Сили оборони завдали потужного удару по стратегічному "Рязанському" НПЗ і складу боєприпасів у Бєлгородській області.

Інші новини:

Про персону: Георгій Тука

Георгій Борисович Ту́ка (народився 24 листопада 1963, Київ) – український державний і громадський діяч. Керівник і засновник волонтерської групи "Народний тил". Голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації (22 липня 2015 – 29 квітня 2016), пише Вікіпедія.

Георгій Тука
