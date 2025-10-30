"Не розмовляй зі мною": Мішель Обама розкрила правду про стосунки з чоловіком

Дружина Барака Обами зізналася, який вигляд має для їхньої пари романтика після трьох десятиліть разом.

https://glavred.net/starnews/ne-razgovarivay-so-mnoy-mishel-obama-raskryla-pravdu-ob-otnosheniyah-s-muzhem-10710902.html Посилання скопійоване

Мішель Обама зараз - дружина Барака Обами розповіла про побачення з ним / колаж: Главред, фото: instagram.com/michelleobama

Коротко:

Мішель і Барак Обама разом уже понад тридцять років

Колишня перша леді США розповіла, який вигляд мають її побачення з чоловіком сьогодні

На початку жовтня Мішель і Барак Обама відсвяткували річницю - 33 роки у шлюбі. Попри чутки про розлад у родині, Обами продовжують демонструвати в інформаційному просторі, що вони - напрочуд міцна пара.

Не останню роль у цьому відіграють вечори побачень, які собі влаштовують експрезидент США і його дружина. Щоправда, за 33 роки разом вони вже виробили власні розуміння романтики - без обов'язкових походів до ресторану чи театру в розкішному одязі.

відео дня

Свій романтичний рецепт Мішель Обама розкрила в недавньому інтерв'ю для журналу People. "Ми одружені 32, 33 роки... Я завжди забуваю. Вибач, любий. Коли ми обоє із задоволенням проводимо вечір разом, ми залишаємося вдома. Ми не вбираємося ошатно. Просто влаштовуємо приємну вечерю, запалюємо свічки, вмикаємо музику і розмовляємо. Ми не розмовляємо весь день, тому що ми весь день разом удома, вірно? Ми працюємо з дому. Тому, коли в нас намічається справді особливий вечір, ми говоримо: "Не розмовляй зі мною. Прибережи це для вечері", - каже колишня перша леді США.

Мішель і Барак Обама з дітьми / фото: instagram.com/michelleobama

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Голлівуд - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що Дженніфер Лопес звернулася до магії, щоб повернути Бена Аффлека. За словами інсайдерів зірка так і не змирилася з розлученням, і шукає альтернативні способи возз'єднання з актором.

Також Брітні Спірс розкрила правду про свій стан, який змушує її виконувати дивні танці на камеру і ділитися незв'язними міркуваннями в соціальних мережах.

Читайте також:

Про персону: Мішель Обама Мішель Обама - американський адвокат, дружина 44-го президента США Барака Обами. Мішель Обама - перша в історії перша леді США афроамериканського походження. В американській пресі її часто порівнюють із Жаклін Кеннеді та принцесою Діаною. Посіла 93-тє місце в списку Maxim Top 100 2009 року. У 2010 році посіла перше місце в рейтингу 100 найвпливовіших жінок світу, складеному журналом Forbes. У 2016 році вийшов фільм "Саутсайд з тобою", основою подій якого є перша зустріч майбутньої першої леді з Бараком Обамою влітку 1989 року. Картина базується на мемуарах Барака Обами. Член Американської академії мистецтв і наук (2019). У грудні 2019 року посіла третє місце в списку найбільш високооплачуваних письменників 2019 року за версією американського журналу Forbes з доходами $36 млн з продажів своєї книги "Становлення" (англ. Becoming), повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред