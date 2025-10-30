Китай може розміняти допомогу РФ заради угоди з Трампом: ЗМІ розкрили сценарій

Розрив так званого "партнерства без кордонів" між Москвою і Пекіном став одним зі стратегічних завдань адміністрації США.

Китай може пожертвувати інтересами РФ / Колаж: Главред, фото: скріншот, ua.depositphotos.com

Головне:

Розрив партнерства між Москвою і Пекіном став одним із завдань Трампа

Трамп усвідомив безперспективність прямого діалогу з Кремлем

Зустріч Дональда Трампа з головою КНР Сі Цзіньпіном може стати поворотним моментом у його зусиллях щодо завершення війни в Україні, адже російська військова кампанія багато в чому тримається на підтримці Китаю.

Саме тому розрив так званого "партнерства без кордонів" між Москвою і Пекіном став одним зі стратегічних завдань адміністрації Трампа, пише The Telegraph.

Тепер, коли Трамп усвідомив безперспективність прямого діалогу з Кремлем, він, на думку експерта, може змінити тактику і спробувати переконати Сі Цзіньпіна, що ослаблення зв'язків із Москвою вигідне самому Китаю.

Незважаючи на публічні заяви про "дружбу без кордонів", відносини між Пекіном і Москвою, по суті, ґрунтуються на прагматизмі, а не на ідеологічних або політичних цінностях.

Саміт Трампа і Сі в Південній Кореї може стати ключовим моментом: від його результату залежить, чи продовжить Китай підтримувати Путіна у війні проти України. Не зумівши переконати Москву безпосередньо, Трамп може домогтися змін через Пекін, уклавши нову торговельну угоду.

Якщо Вашингтону вдасться домогтися зближення з Китаєм, це майже напевно відбудеться за рахунок Росії, особливо у сфері нафтового експорту. У такому разі падіння доходів від нафти позбавить Кремль можливості фінансувати війну, і Путіну, можливо, доведеться погодитися на умови перемир'я, запропоновані Трампом.

/ Інфографіка: Главред

Протистояння США і Китаю: думка експерта

Журналіст Вадим Денисенко вважає, що Китай не зацікавлений ні в повній поразці, ні в перемозі Росії. За його словами, Пекіну вигідна ослаблена, залежна від нього Росія, в якій центр впливу зміщений на схід.

Ідеальний результат війни, на думку Денисенка, - той, за якого і Москва, і Київ зможуть заявити про "свою перемогу", адже саме такий баланс дає Китаю максимальні переваги. Він зазначає, що світ вступає в перехідну епоху, де цінності відходять на другий план, а тимчасові союзи і прагматичні угоди стають важливішими за довгострокові угоди.

З позитивного, за словами журналіста, - Китай і США рано чи пізно будуть змушені домовитися, і після цього українське питання неминуче стане частиною ширшої системи домовленостей щодо Європи.

Раніше повідомлялося про те, що президент США Дональд Трамп поговорив із Сі Цзіньпіном і обговорив Україну. Вони домовилися разом працювати над врегулюванням ситуації.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Китай може піти на поступки Трампу щодо російської нафти. Китай, незважаючи на свою зовнішню стабільність, здатний діяти несподівано.

Як раніше повідомляв Главред, США готують новий етап посилення санкцій проти Росії, зазначив міністр фінансів Скотт Бессент під час розмови з журналістами.

