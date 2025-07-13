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"Трамп готує сюрприз на понеділок": що означає "новий підхід" Росії до миру

Юрій Берендій
13 липня 2025, 14:10
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"Новий підхід" РФ лише стара стратегія тиску, тоді як Трамп готується оголосити ініціативи, які можуть стати сюрпризом для України, вказує політолог.
'Трамп готує сюрприз на понеділок': що означає 'новий підхід' Росії до миру
Що означає новий підхід Росії до завершення війни / Колаж Главред, фото: УНІАН, скріншот із відео, kremlin.ru

Про що сказав Золотарьов:

  • Від "нового підходу" РФ щодо завершення війни в Україні не варто очікувати чогось нового
  • Немає жодних сигналів, що позиція РФ змінилась
  • Трамп може готувати сюрприз для України про який стане відомо в понеділок

Державний секретар США Марко Рубіо після переговорів із головою МЗС Росії Сергієм Лавровим повідомив, що Москва озвучила новий підхід до припинення війни, але подробиць не розкрив. Політолог і директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов вважає, що навряд чи йдеться про щось принципово нове. Про це він розповів в інтерв'ю Главреду.

На його думку, ймовірно, РФ просуває сценарій із проведенням виборів в Україні та подальшим заморожуванням конфлікту. Кремль, не визнаючи легітимності Зеленського, може розраховувати на більш поступливу нову владу. Втім, це лише припущення — конкретних підтверджень поки немає.

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"У словах Рубіо я не побачив жодного позитивного сигналу того, що позиція Росії змінилася. Ніяких кроків до компромісу з боку Кремля поки що навіть не проглядається. Якщо Москва і висуне нові вимоги, вони можуть виявитися для Києва абсолютно неприйнятними", - вказує аналітик.

Андрій Золотарьов вважає, що наразі позиції України та Росії залишаються діаметрально протилежними. Росія, по суті, вимагає капітуляції, нехай і не повної, тоді як Україна наполягає на досягненні справедливого миру через відновлення своїх територій у межах міжнародно визнаних кордонів 1991 року. Попри пропозицію України щодо безумовного припинення вогню, жодна зі сторін наразі не продемонструвала готовності до компромісу.

Політолог зазначив, що Кремль не зацікавлений у припиненні бойових дій, адже вважає, що російська армія має перевагу й зможе надалі покращувати позиції на фронті. У цій логіці зупинка наступу виглядає невигідною, адже повернення до бойових дій після перерви буде складним як із військової, так і з моральної точки зору — відновити бойову активність після відносного затишшя під вогнем ворога дуже важко.

"Російські генерали це прекрасно розуміють, тому висуваються умови, серед яких, мовляв, припинення поставок західної зброї Україні, підготовки військовослужбовців за кордоном, або ж і зовсім знищення західної техніки (так розуміється демілітаризація). Це вимога капітуляції, яка відбувається після військового розгрому. Однак військового розгрому України немає. Ніякого прориву росіян на оперативно-тактичну глибину не відбулося і в помині. Ми втрачаємо території, але говорити про розгром не доводиться. ЗСУ зберігають боєздатність. Тому такі російські бажання зависають у повітрі", - вказує він.

Аналітик зазначає, що, ймовірно, найближчим часом Дональд Трамп озвучить нові ініціативи. За його словами, схоже, президент Зеленський таки зумів переконати європейських союзників і самого Трампа, щоб ЄС почав закуповувати у США нові пакети військової допомоги для України. Крім того, Трамп планує виділити підтримку на суму 300 мільйонів доларів у межах президентських повноважень — це фінансування було затверджено ще за адміністрації Байдена.

"Допомога Україні наступного тижня буде топ-темою. Думаю, в понеділок ми дізнаємося про сюрпризи від Трампа. А на тижні стане відомо, що мав на увазі Лавров", - резюмував він.

Політика Трампа - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Дональд Трамп вперше з моменту вступу на посаду президента США у січні розглядає можливість надати нове фінансування для України. Про це повідомляє CBS News з посиланням на дипломатичні джерела.

За словами політолога та директора аналітичного центру "Третій сектор" Андрія Золотарьова, Трамп неодноразово намагався налагодити діалог із російським диктатором Володимиром Путіним, однак не отримав очікуваних поступок. Це, на думку експерта, підштовхує американського президента до посилення санкційного тиску на РФ.

Водночас військовий експерт, полковник запасу ЗСУ та льотчик-інструктор Роман Світан вважає, що війна в Україні тісно пов’язана із ситуацією на Близькому Сході.

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Про персону: Андрій Золотарьов

Андрі́й Володи́мирович Золотарьо́в (нар. 15 травня 1965, Дніпропетровськ) — український політолог, керівник центру "Третій сектор". Політконсультант Олександра Рябченка (1994), Володимира Литвина (1994), Юлії Тимошенко (1996-97), повідомляє Вікіпедія.

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війна в Україні Дональд Трамп Андрій Золотарьов
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