Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Синоптик

"Без мінусів": українцям сказали, якою буде погода в останній день жовтня

Марія Николишин
30 жовтня 2025, 13:47
102
Синоптикиня наголосила, що жовтень завершиться красивою погодою.
'Без мінусів': українцям сказали, якою буде погода в останній день жовтня
Прогноз погоди на 31 жовтня / фото: УНІАН

Ви дізнаєтесь:

  • Якою буде погода у п’ятницю
  • В яких регіонах може випасти дощ

Погода в Україні у п’ятницю, 31 жовтня, буде помірно теплою, але в деяких регіонах очікуються дощі. Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

За її словами, дощі найбільш ймовірні на півночі та північному сході України. На решті території - без опадів.

відео дня

Відомо, що тепла погода втримається у південній частині, +15…+19 градусів. Трохи похолоднішає у північних областях, вдень +9…+13 градусів, на решті території України +11…+15 градусів.

Вітер в Україні буде західний, рвучкий, іноді з штормовими поривами до 15-18 метрів за секунду.

'Без мінусів': українцям сказали, якою буде погода в останній день жовтня
Карта прогнозу вітру / фото: facebook.com/tala.didenko

"Жовтень завершується красивою погодою. Не без дощів, але із оцим прекрасним жовтим сонцем на жовтих листочках", - наголосила Діденко.

'Без мінусів': українцям сказали, якою буде погода в останній день жовтня
Погода 31 жовтня / фото: meteoprog

Погода в Києві

У Києві 31 жовтня місцями очікується невеликий дощ та рвучкий західний вітер. Максимальна температура повітря складатиме +10, +11 градусів.

"Проте загалом, найближчим часом, в Україні переважатиме помірно тепла погода, без нічних "мінусів" якихось серйозних, а вдень в межах +10…+14 градусів, на півдні на пару градусів вище", - підсумувала синоптикиня.

'Без мінусів': українцям сказали, якою буде погода в останній день жовтня
Погода в Києві / фото: meteoprog

Якою буде погода у листопаді

Заслужений метеоролог України Вазіра Мартазінова говорила, що після 5 листопада українцям варто очікувати сильних опадів.

За її словами, уже до кінця листопада можливе різке похолодання. Мінімальна температура може доходити до -9…-12 градусів у нічний час.

'Без мінусів': українцям сказали, якою буде погода в останній день жовтня
Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, в Укргідрометцентрі говорили, що погода в Україні 30 жовтня буде теплою. Водночас у деяких областях будуть дощі та навіть сніг.

Синоптикиня Наталія Діденко розповідала, що жовтень завершиться в Україні теплою погодою. За її словами, це виявиться приємною компенсацією за відсутність класичного "бабиного літа".

Синоптик Ігор Кібальчич заявляв, що 1 та 2 листопада на більшій частині території України буде сухо і тепло.

Читайте також:

Про персону: Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

погода прогноз погоди Наталія Діденко Погода в Україні погода в Києві Погода на завтра
Новини партнерів

Головне за день

Більше
По всій Україні знову повертаються до графіків відключень світла: деталі

По всій Україні знову повертаються до графіків відключень світла: деталі

15:42Україна
"Не вдається перехоплювати": Ігнат розкрив унікальність масованого удару РФ

"Не вдається перехоплювати": Ігнат розкрив унікальність масованого удару РФ

15:11Україна
Діані було всього 7 років: росіяни вбили маленьку дівчинку на Вінниччині

Діані було всього 7 років: росіяни вбили маленьку дівчинку на Вінниччині

15:09Україна
Реклама

Популярне

Більше
"Цілком реально": у Путіна назвали дату закінчення війни Росії проти України

"Цілком реально": у Путіна назвали дату закінчення війни Росії проти України

Долар раптово пішов у піке, євро ринуло слідом: новий курс валют на 30 жовтня

Долар раптово пішов у піке, євро ринуло слідом: новий курс валют на 30 жовтня

Угода по Україні і катастрофа для Путіна: чого чекати від зустрічі Трампа і Сі Цзіньпіна

Угода по Україні і катастрофа для Путіна: чого чекати від зустрічі Трампа і Сі Цзіньпіна

Відключення світла в Україні - графіки на 30 жовтня (оновлюється)

Відключення світла в Україні - графіки на 30 жовтня (оновлюється)

Ріденьке волосся і одутле обличчя: Олег Винник засвітився з Андрієм Данилком

Ріденьке волосся і одутле обличчя: Олег Винник засвітився з Андрієм Данилком

Останні новини

15:51

Захистіть себе від лиха на довгий час: що потрібно зробити у свято 31 жовтня

15:50

"Ніяких швів": Сумська зізналася, як змінювала свою зовнішність

15:45

"Не розмовляй зі мною": Мішель Обама розкрила правду про стосунки з чоловіком

15:42

По всій Україні знову повертаються до графіків відключень світла: деталі

15:41

Можуть спалити авто: які речі не варто вставляти в прикурювач

Україну накриє різке похолодання і налетить сніг: синоптик Мартазінова назвала дати небезпечної погодиУкраїну накриє різке похолодання і налетить сніг: синоптик Мартазінова назвала дати небезпечної погоди
15:18

Молчанова Владислава Борисівна досьє

15:13

Пара купила столітній будинок і зірвала "джекпот": що було під килимом у коридорі

15:11

"Не вдається перехоплювати": Ігнат розкрив унікальність масованого удару РФ

15:09

Діані було всього 7 років: росіяни вбили маленьку дівчинку на ВінниччиніФото

Реклама
15:09

"Це був мій останній шанс": Ломаченко розповів про причини завершення кар'єри

14:49

Зовсім не суржик: звідки насправді в українській мові з’явилося "шо"Відео

14:28

"Я бігав від нього": Melovin заявив про переслідування з боку депутата

14:23

Чому не можна зливати каву в раковину: вчені попереджають про небезпеку

14:22

Коли припиниться війна та зупиняться бойові дії: астролог назвала важливий період

14:17

Разом з українським прапором: Шевченко звернувся до старшого сина

13:54

"Ситуація складна": Сирський про "блокування" Сил оборони в Покровську та Куп'янську

13:47

"Без мінусів": українцям сказали, якою буде погода в останній день жовтня

13:41

Чи можна християнам відзначати Геловін: що про це думає церква

13:36

Григорій Бакланов попався з новою обраницею - який вона має вигляд

12:58

Удар по Кремлю і блекаут у Москві: Тука про цілі для далекобійних засобів ЗСУ

Реклама
12:51

Обрав через вроду: учасниця "Холостяка" розкрила фіналісток шоу

12:50

Понад 700 повітряних цілей: нові подробиці про цинічні удариФото

12:33

"Уже пізно": військкор заявила про "більш ніж критичну" ситуацію в Покровську

12:28

"Старша донька запропонувала": Ольга Сумська потрапила в гучний скандал

12:12

Уран відкриє кордони та приготує сюрприз: гороскоп на листопад 2025 для ДівВідео

12:12

Подвійний удар по енергетиці: ЗМІ назвали внутрішню загрозу для видобутку газу

12:02

Як видалити іржу на рушникосушці: простий, але дуже ефективний спосібВідео

11:33

З дитиною на руках: Тодоренко довелося піти на крайні заходи

11:24

Китайський гороскоп на завтра 31 жовтня: Бикам - муки, Свиням - розчарування

11:21

Чому 31 жовтня не можна починати важливі справи: яке церковне свято

11:13

Гороскоп на листопад 2025 для Левів: час змінювати кар'єру і знаходити коханняВідео

11:06

Погода в Україні різко зміниться: у листопаді атакує мороз, сніг і новий сюрприз

10:58

Китай може розміняти допомогу РФ заради угоди з Трампом: ЗМІ розкрили сценарій

10:45

Церковний календар на листопад: дати свят у листопаді

10:42

"Немає культури": Цимбалюк нецензурно відповів на закиди про "втечу" закордон

10:30

Гороскоп на листопад 2025 для Раків: ваша мрія зовсім близькоВідео

10:30

Максим Галкін відірвався зі Світланою Лободою - що він для неї зробив

10:21

Посівний календар на листопад 2025: що потрібно встигнути посадити

10:14

Атака по Україні: в "УЗ" попередили про багатогодинні затримки низки поїздів

09:58

"Стіна мінування": "Флеш" розкрив найефективніший спосіб боротьби з дронамиВідео

Реклама
09:22

"Процес почнеться негайно": Трамп оголосив про початок випробувань ядерної зброї

09:12

Укренерго вводить графіки погодинних відключень світла: як довго не буде електроенергіїФото

09:05

Трамп і Сі Цзіньпін домовилися щодо питання війни в Україні - перші подробиці

08:57

"Який молодий": Ксенія Мішина показала рідкісне фото свого батька

08:32

Відключення світла в Україні - графіки на 30 жовтня (оновлюється)

08:26

За 60 днів з України виїхали 100 тисяч молодих чоловіків - The Telegraph

08:10

Росія прорахувалася: чи вдасться Путіну занурити Україну в темрявуПогляд

07:05

В Україні ввели графіки відключення світла: росіяни били по енергетиці

06:41

В Україні перебої зі світлом: регіони під атакою крилатих ракет і Кинджалів

06:10

Зло має бути знищене: про співчуття російським окупантамПогляд

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Культура
Чому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українці
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти