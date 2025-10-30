'Без мінусів': українцям сказали, якою буде погода в останній день жовтня

Синоптикиня наголосила, що жовтень завершиться красивою погодою.

Прогноз погоди на 31 жовтня / фото: УНІАН

Ви дізнаєтесь:

Якою буде погода у п’ятницю

В яких регіонах може випасти дощ

Погода в Україні у п’ятницю, 31 жовтня, буде помірно теплою, але в деяких регіонах очікуються дощі. Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

За її словами, дощі найбільш ймовірні на півночі та північному сході України. На решті території - без опадів.

Відомо, що тепла погода втримається у південній частині, +15…+19 градусів. Трохи похолоднішає у північних областях, вдень +9…+13 градусів, на решті території України +11…+15 градусів.

Вітер в Україні буде західний, рвучкий, іноді з штормовими поривами до 15-18 метрів за секунду.

Карта прогнозу вітру / фото: facebook.com/tala.didenko

"Жовтень завершується красивою погодою. Не без дощів, але із оцим прекрасним жовтим сонцем на жовтих листочках", - наголосила Діденко.

Погода 31 жовтня / фото: meteoprog

Погода в Києві

У Києві 31 жовтня місцями очікується невеликий дощ та рвучкий західний вітер. Максимальна температура повітря складатиме +10, +11 градусів.

"Проте загалом, найближчим часом, в Україні переважатиме помірно тепла погода, без нічних "мінусів" якихось серйозних, а вдень в межах +10…+14 градусів, на півдні на пару градусів вище", - підсумувала синоптикиня.

Погода в Києві / фото: meteoprog

Якою буде погода у листопаді

Заслужений метеоролог України Вазіра Мартазінова говорила, що після 5 листопада українцям варто очікувати сильних опадів.

За її словами, уже до кінця листопада можливе різке похолодання. Мінімальна температура може доходити до -9…-12 градусів у нічний час.

Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, в Укргідрометцентрі говорили, що погода в Україні 30 жовтня буде теплою. Водночас у деяких областях будуть дощі та навіть сніг.

Синоптикиня Наталія Діденко розповідала, що жовтень завершиться в Україні теплою погодою. За її словами, це виявиться приємною компенсацією за відсутність класичного "бабиного літа".

Синоптик Ігор Кібальчич заявляв, що 1 та 2 листопада на більшій частині території України буде сухо і тепло.

Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

