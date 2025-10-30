'Без мінусів': українцям сказали, якою буде погода в останній день жовтня

Ви дізнаєтесь:
- Якою буде погода у п’ятницю
- В яких регіонах може випасти дощ
Погода в Україні у п’ятницю, 31 жовтня, буде помірно теплою, але в деяких регіонах очікуються дощі. Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.
За її словами, дощі найбільш ймовірні на півночі та північному сході України. На решті території - без опадів.
Відомо, що тепла погода втримається у південній частині, +15…+19 градусів. Трохи похолоднішає у північних областях, вдень +9…+13 градусів, на решті території України +11…+15 градусів.
Вітер в Україні буде західний, рвучкий, іноді з штормовими поривами до 15-18 метрів за секунду.
"Жовтень завершується красивою погодою. Не без дощів, але із оцим прекрасним жовтим сонцем на жовтих листочках", - наголосила Діденко.
Погода в Києві
У Києві 31 жовтня місцями очікується невеликий дощ та рвучкий західний вітер. Максимальна температура повітря складатиме +10, +11 градусів.
"Проте загалом, найближчим часом, в Україні переважатиме помірно тепла погода, без нічних "мінусів" якихось серйозних, а вдень в межах +10…+14 градусів, на півдні на пару градусів вище", - підсумувала синоптикиня.
Якою буде погода у листопаді
Заслужений метеоролог України Вазіра Мартазінова говорила, що після 5 листопада українцям варто очікувати сильних опадів.
За її словами, уже до кінця листопада можливе різке похолодання. Мінімальна температура може доходити до -9…-12 градусів у нічний час.
Погода в Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, в Укргідрометцентрі говорили, що погода в Україні 30 жовтня буде теплою. Водночас у деяких областях будуть дощі та навіть сніг.
Синоптикиня Наталія Діденко розповідала, що жовтень завершиться в Україні теплою погодою. За її словами, це виявиться приємною компенсацією за відсутність класичного "бабиного літа".
Синоптик Ігор Кібальчич заявляв, що 1 та 2 листопада на більшій частині території України буде сухо і тепло.
Про персону: Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
