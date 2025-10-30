Путін віддав цинічний наказ про перемир'я на кількох напрямках - що задумав ворог

У Росії за наказом Путіна хочуть провести показовий престур іноземних журналістів на фронт і для цього пропонують організувати перемир'я на 5-6 годин.

https://glavred.net/war/putin-otdal-cinichnyy-prikaz-o-peremirii-na-neskolkih-napravleniyah-chto-zadumal-vrag-10710911.html Посилання скопійоване

Путін віддав цинічний наказ про перемир'я, що задумали в Кремлі / Колаж: Главред, фото: ГУР МО, Kremlin.ru

Про що йдеться у матеріалі:

Путін наказав організувати перемир'я на 5-6 годин на кількох напрямках фронту

Ворог хоче організувати престури для іноземних журналістів

В МЗС відповіли на задум Путіна

В Росії заявили про готовність провести "міні перемир'я" на Покровському та Куп'янському напрямку, щоб провести престур для іноземних журналістів. Відповідний наказ військам РФ нібито віддав російський диктатор та воєнний злочинець Володимир Путін. Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ з посиланням на Міноборони РФ.

"Міноборони отримало наказ Путіна забезпечити проїзд іноземних журналістів для відвідування районів у Покровську, Димитрові та Куп'янську, де заблоковані ЗСУ", - йдеться у повідомленні росЗМІ. відео дня

Варто зазначити, що нібито оточення українських військ вже не раз було спростоване представниками ЗСУ, аналітиками та вищим керівництвом України, але російській пропагандисти продовжують кампанію з поширенням цього фейку.

Повідомляється, що українські журналісти зможуть відвідати ці райони після звернення до командування ЗСУ.

Водночас у Міноборони РФ заявили про нібито готовність за потреби тимчасово припинити бойові дії на 5–6 годин і забезпечити безпечні коридори для в’їзду та виїзду представників іноземних, зокрема українських, ЗМІ за умови гарантування безпеки як журналістам, так і російським військовим.

Покровськ / Інфографіка: Главред

Відповідь МЗС України на наказ Путіна

Речник МЗС України Георгій Тихий, коментуючи наказ Путіна, заявив, що журналістам не варто довіряти жодним його пропозиціям щодо створення "гуманітарних коридорів" у зоні бойових дій. Він нагадав, що вже мав можливість переконатися в наслідках подібних "ініціатив" — 29 серпня 2014 року в Іловайську.

"Єдина мета Путіна – затягування війни. І він ніколи не дотримувався жодної зі своїх обіцянок про припинення вогню. Не допомагайте йому виправдовувати свої злочини через російські провокації проти журналістів. Я також нагадую всім ЗМІ, що будь-які візити на окуповану Росією територію без дозволу України є порушенням нашого законодавства та міжнародного права. Вони матимуть довгострокові репутаційні та юридичні наслідки. Ми уважно стежимо за цим", - резюмував він в дописі в X.

Росіяни готують провокацію за участю західних журналістів

За даними керівника Центру вивчення окупації Петра Андрющенка, російські війська готують у Попасній масштабну провокацію, покликану стати інформаційною відповіддю на їхні власні злочини в Бучі.

За задумом, до міста мають звезти велику кількість іноземних журналістів та блогерів, переважно учасників московського медіафоруму "Діалог про фейки 3.0", організованого під егідою ЮНЕСКО. Там їм планують показати інсценовані місця масових поховань мирних жителів, яких нібито вбили "українські військові".

"Від сьогодні розпочинається серія інформаційних вкидів у російські "ЗМІ" з метою підготовки та організації "престур" на вихідних. Наші джерела наголошують на активній підготовці фальсифікацій на місці. Ми впевнені: розголос — якщо не збереже від провокації повністю, то щонайменше знизить її успішність і ускладнить реалізацію плану", - йдеться у повідомленні.

Яка зараз ситуація в Покровську - думка експерта

Як писав Главред, у Покровську Донецької області тривають запеклі вуличні бої — російські війська намагаються закріпитися в межах міста. Про це в ефірі телеканалу "Київ 24" розповів військовий аналітик Денис Попович.

За його словами, ситуація на Покровському напрямку залишається вкрай напруженою, однак є надія, що прибуття резервів дозволить стабілізувати оборону.

Попович зазначив, що українським підрозділам нині бракує піхоти, зокрема підрозділів спецпризначення, для утримання відбитих позицій. До того ж, існують труднощі з логістикою — значну частину спорядження військовим доводиться переносити власноруч, долаючи відстані по 10–15 кілометрів.

Війна Росії проти України - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаєємо, як раніше повідомляв Главред, головнокомандувач ЗСУ Сирський зазначив, що ситуація залишається напруженою, однак заяви російської пропаганди про нібито "оточення" українських сил у Покровську чи Куп’янську не відповідають дійсності.

Президент Володимир Зеленський вказував на те, що найскладнішою ділянкою фронту наразі залишається Покровський напрямок — там тривають найінтенсивніші бої, а російські війська зосередили значні сили. Ситуація в районі Куп’янська також непроста, однак українські оборонці утримують контроль над позиціями.

На Донеччині розгортається одна з найгостріших фаз війни. Покровськ, який має стратегічне логістичне значення, опинився під реальною загрозою оперативного оточення. За даними DeepState, близько третини міста перебуває в "сірій зоні", а бої вже точаться безпосередньо в межах населеного пункту.

Інші новини:

Про персону: Георгій Тихий Георгій Тихий - український журналіст, радник із комунікацій міністра закордонних справ України (2020–2024), речник Міністерства закордонних справ України (з 15 липня 2024 року), пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред