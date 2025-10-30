Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Путін віддав цинічний наказ про перемир'я на кількох напрямках - що задумав ворог

Юрій Берендій
30 жовтня 2025, 16:10оновлено 30 жовтня, 17:18
747
У Росії за наказом Путіна хочуть провести показовий престур іноземних журналістів на фронт і для цього пропонують організувати перемир'я на 5-6 годин.
Путін віддав цинічний наказ про перемир'я на кількох напрямках - що задумав ворог
Путін віддав цинічний наказ про перемир'я, що задумали в Кремлі / Колаж: Главред, фото: ГУР МО, Kremlin.ru

Про що йдеться у матеріалі:

  • Путін наказав організувати перемир'я на 5-6 годин на кількох напрямках фронту
  • Ворог хоче організувати престури для іноземних журналістів
  • В МЗС відповіли на задум Путіна

В Росії заявили про готовність провести "міні перемир'я" на Покровському та Куп'янському напрямку, щоб провести престур для іноземних журналістів. Відповідний наказ військам РФ нібито віддав російський диктатор та воєнний злочинець Володимир Путін. Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ з посиланням на Міноборони РФ.

"Міноборони отримало наказ Путіна забезпечити проїзд іноземних журналістів для відвідування районів у Покровську, Димитрові та Куп'янську, де заблоковані ЗСУ", - йдеться у повідомленні росЗМІ.

відео дня

Варто зазначити, що нібито оточення українських військ вже не раз було спростоване представниками ЗСУ, аналітиками та вищим керівництвом України, але російській пропагандисти продовжують кампанію з поширенням цього фейку.

Повідомляється, що українські журналісти зможуть відвідати ці райони після звернення до командування ЗСУ.

Водночас у Міноборони РФ заявили про нібито готовність за потреби тимчасово припинити бойові дії на 5–6 годин і забезпечити безпечні коридори для в’їзду та виїзду представників іноземних, зокрема українських, ЗМІ за умови гарантування безпеки як журналістам, так і російським військовим.

Путін віддав цинічний наказ про перемир'я на кількох напрямках - що задумав ворог
Покровськ / Інфографіка: Главред

Відповідь МЗС України на наказ Путіна

Речник МЗС України Георгій Тихий, коментуючи наказ Путіна, заявив, що журналістам не варто довіряти жодним його пропозиціям щодо створення "гуманітарних коридорів" у зоні бойових дій. Він нагадав, що вже мав можливість переконатися в наслідках подібних "ініціатив" — 29 серпня 2014 року в Іловайську.

"Єдина мета Путіна – затягування війни. І він ніколи не дотримувався жодної зі своїх обіцянок про припинення вогню. Не допомагайте йому виправдовувати свої злочини через російські провокації проти журналістів. Я також нагадую всім ЗМІ, що будь-які візити на окуповану Росією територію без дозволу України є порушенням нашого законодавства та міжнародного права. Вони матимуть довгострокові репутаційні та юридичні наслідки. Ми уважно стежимо за цим", - резюмував він в дописі в X.

Росіяни готують провокацію за участю західних журналістів

За даними керівника Центру вивчення окупації Петра Андрющенка, російські війська готують у Попасній масштабну провокацію, покликану стати інформаційною відповіддю на їхні власні злочини в Бучі.

За задумом, до міста мають звезти велику кількість іноземних журналістів та блогерів, переважно учасників московського медіафоруму "Діалог про фейки 3.0", організованого під егідою ЮНЕСКО. Там їм планують показати інсценовані місця масових поховань мирних жителів, яких нібито вбили "українські військові".

"Від сьогодні розпочинається серія інформаційних вкидів у російські "ЗМІ" з метою підготовки та організації "престур" на вихідних. Наші джерела наголошують на активній підготовці фальсифікацій на місці. Ми впевнені: розголос — якщо не збереже від провокації повністю, то щонайменше знизить її успішність і ускладнить реалізацію плану", - йдеться у повідомленні.

Яка зараз ситуація в Покровську - думка експерта

Як писав Главред, у Покровську Донецької області тривають запеклі вуличні бої — російські війська намагаються закріпитися в межах міста. Про це в ефірі телеканалу "Київ 24" розповів військовий аналітик Денис Попович.

За його словами, ситуація на Покровському напрямку залишається вкрай напруженою, однак є надія, що прибуття резервів дозволить стабілізувати оборону.

Попович зазначив, що українським підрозділам нині бракує піхоти, зокрема підрозділів спецпризначення, для утримання відбитих позицій. До того ж, існують труднощі з логістикою — значну частину спорядження військовим доводиться переносити власноруч, долаючи відстані по 10–15 кілометрів.

Війна Росії проти України - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаєємо, як раніше повідомляв Главред, головнокомандувач ЗСУ Сирський зазначив, що ситуація залишається напруженою, однак заяви російської пропаганди про нібито "оточення" українських сил у Покровську чи Куп’янську не відповідають дійсності.

Президент Володимир Зеленський вказував на те, що найскладнішою ділянкою фронту наразі залишається Покровський напрямок — там тривають найінтенсивніші бої, а російські війська зосередили значні сили. Ситуація в районі Куп’янська також непроста, однак українські оборонці утримують контроль над позиціями.

На Донеччині розгортається одна з найгостріших фаз війни. Покровськ, який має стратегічне логістичне значення, опинився під реальною загрозою оперативного оточення. За даними DeepState, близько третини міста перебуває в "сірій зоні", а бої вже точаться безпосередньо в межах населеного пункту.

Інші новини:

Про персону: Георгій Тихий

Георгій Тихий - український журналіст, радник із комунікацій міністра закордонних справ України (2020–2024), речник Міністерства закордонних справ України (з 15 липня 2024 року), пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії війна в Україні новини України Фронт
Новини партнерів

Головне за день

Більше
В Україні офіційно продовжили мобілізацію та воєнний стан - на який строк

В Україні офіційно продовжили мобілізацію та воєнний стан - на який строк

17:29Війна
У квартирах українців почало з'являтися тепло: у кого вже є опалення

У квартирах українців почало з'являтися тепло: у кого вже є опалення

16:49Україна
Долар полетів вниз, євро шалено дешевшає: новий курс валют на 31 жовтня

Долар полетів вниз, євро шалено дешевшає: новий курс валют на 31 жовтня

16:39Економіка
Реклама

Популярне

Більше
"Цілком реально": у Путіна назвали дату закінчення війни Росії проти України

"Цілком реально": у Путіна назвали дату закінчення війни Росії проти України

Відключення світла в Україні - графіки на 30 жовтня (оновлюється)

Відключення світла в Україні - графіки на 30 жовтня (оновлюється)

Стратегічна авіація та "Калібри" на старті: висока загроза масованого удару

Стратегічна авіація та "Калібри" на старті: висока загроза масованого удару

Ріденьке волосся і одутле обличчя: Олег Винник засвітився з Андрієм Данилком

Ріденьке волосся і одутле обличчя: Олег Винник засвітився з Андрієм Данилком

Гороскоп на завтра 31 жовтня: Тельцям - зрив планів, Близнюкам - удача

Гороскоп на завтра 31 жовтня: Тельцям - зрив планів, Близнюкам - удача

Останні новини

17:29

В Україні офіційно продовжили мобілізацію та воєнний стан - на який строк

17:24

Щоб не накликати біду: священник сказав, чи можна спати ногами до дверейВідео

17:23

Ціни підскочили вдвічі: в Україні стрімко подорожчали популярні овочі

17:08

"Маша та Ведмідь" можуть фінансувати РФ: Мінкульт підтримав санкції

17:06

Партнер родини Гетманцева працює з кадировцями над розвитком авіарейсів у Чечні — розслідування Соколової

Україну накриє різке похолодання і налетить сніг: синоптик Мартазінова назвала дати небезпечної погодиУкраїну накриє різке похолодання і налетить сніг: синоптик Мартазінова назвала дати небезпечної погоди
16:49

У квартирах українців почало з'являтися тепло: у кого вже є опалення

16:39

Долар полетів вниз, євро шалено дешевшає: новий курс валют на 31 жовтня

16:29

Несуть давні знання: які люди мають стару душу за датою народження

16:23

Загроза тотального блекауту: експерт оцінив імовірність масових відключень

Реклама
16:10

Україну накриває "бабине літо": де різко потепліє майже до +20

16:10

Путін віддав цинічний наказ про перемир'я на кількох напрямках - що задумав ворог

15:51

Захистіть себе від лиха на довгий час: що потрібно зробити у свято 31 жовтня

15:50

"Ніяких швів": Сумська зізналася, як змінювала свою зовнішність

15:45

"Не розмовляй зі мною": Мішель Обама розкрила правду про стосунки з чоловіком

15:42

По всій Україні знову повертаються до графіків відключень світла: деталі

15:41

Можуть спалити авто: які речі не варто вставляти в прикурювач

15:18

Молчанова Владислава Борисівна досьє

15:13

Пара купила столітній будинок і зірвала "джекпот": що було під килимом у коридорі

15:11

"Не вдається перехоплювати": Ігнат розкрив унікальність масованого удару РФ

15:09

Діані було всього 7 років: росіяни вбили маленьку дівчинку на ВінниччиніФото

Реклама
15:09

"Це був мій останній шанс": Ломаченко розповів про причини завершення кар'єри

14:49

Зовсім не суржик: звідки насправді в українській мові з’явилося "шо"Відео

14:28

"Я бігав від нього": Melovin заявив про переслідування з боку депутата

14:23

Чому не можна зливати каву в раковину: вчені попереджають про небезпеку

14:22

Коли припиниться війна та зупиняться бойові дії: астролог назвала важливий період

14:17

Разом з українським прапором: Шевченко звернувся до старшого сина

13:54

"Ситуація складна": Сирський про "блокування" Сил оборони в Покровську та Куп'янську

13:47

"Без мінусів": українцям сказали, якою буде погода в останній день жовтня

13:41

Чи можна християнам відзначати Геловін: що про це думає церква

13:36

Григорій Бакланов попався з новою обраницею - який вона має вигляд

12:58

Удар по Кремлю і блекаут у Москві: Тука про цілі для далекобійних засобів ЗСУ

12:51

Обрав через вроду: учасниця "Холостяка" розкрила фіналісток шоу

12:50

Понад 700 повітряних цілей: нові подробиці про цинічні удариФото

12:33

"Уже пізно": військкор заявила про "більш ніж критичну" ситуацію в Покровську

12:28

"Старша донька запропонувала": Ольга Сумська потрапила в гучний скандал

12:19

Заряджається 160 секунд і служить десятки років: італійці створили супер-батарейку

12:12

Уран відкриє кордони та приготує сюрприз: гороскоп на листопад 2025 для ДівВідео

12:12

Подвійний удар по енергетиці: ЗМІ назвали внутрішню загрозу для видобутку газу

12:02

Як видалити іржу на рушникосушці: простий, але дуже ефективний спосібВідео

11:33

З дитиною на руках: Тодоренко довелося піти на крайні заходи

Реклама
11:24

Китайський гороскоп на завтра 31 жовтня: Бикам - муки, Свиням - розчарування

11:21

Чому 31 жовтня не можна починати важливі справи: яке церковне свято

11:13

Гороскоп на листопад 2025 для Левів: час змінювати кар'єру і знаходити коханняВідео

11:06

Погода в Україні різко зміниться: у листопаді атакує мороз, сніг і новий сюрприз

10:58

Китай може розміняти допомогу РФ заради угоди з Трампом: ЗМІ розкрили сценарій

10:45

Церковний календар на листопад: дати свят у листопаді

10:42

"Немає культури": Цимбалюк нецензурно відповів на закиди про "втечу" закордон

10:30

Гороскоп на листопад 2025 для Раків: ваша мрія зовсім близькоВідео

10:30

Максим Галкін відірвався зі Світланою Лободою - що він для неї зробив

10:21

Посівний календар на листопад 2025: що потрібно встигнути посадити

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Економіка
ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія Ротару
Рецепти
НапоїСалатиСвяткове менюПрості стравиЛегкі десертиЗакуски
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти