Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

"Я бігав від нього": Melovin заявив про переслідування з боку депутата

Віталій Кірсанов
30 жовтня 2025, 14:28
74
Співак зізнався, що не хотів про це розповідати, однак за 10 років кар'єри має багато історій, якими може поділитися з шанувальниками.
Melovin заявив про переслідування з боку депутата
Melovin заявив про переслідування з боку депутата / колаж: Главред, фото: instagram.com/melovin_official

Що сказав Melovin:

  • Якийсь депутат переслідував артиста під час одного з концертів
  • У співака тоді не було власної охорони

Український співак і композитор Melovin (справжнє ім'я - Костянтин Бочаров) розповів про переслідування з боку одного з українських депутатів.

28-річний співак написав у своєму акаунті в Threads, що не хотів про це розповідати, однак за 10 років кар'єри має багато історій, якими може поділитися з шанувальниками.

відео дня

"Один депутат на початку моєї кар'єри переслідував мене під час одного з концертів. Я бігав від нього по всій залі. Було дико і страшно. Адже тоді я ще не знав, що таке власна охорона", - заявив він.

Любиш чутки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що співак Melovin розповів про серйозні проблеми зі здоров'ям. В ексклюзивному коментарі Главреду він розповів, що не відчував тривожних дзвіночків або погіршень стану, і навіть зменшив кількість зустрічей із психотерапевтом, однак це вилилося в серйозне погіршення здоров'я.

Також ведучий і генеральний продюсер радіо "Люкс ФМ" Євген Фешак розповів про конфлікт зі співаком Melovin. За словами ведучого, йому захотілося вигнати співака зі студії, адже він поводився зневажливо. Меловін відповів на закиди Фешака і закликав шанувальників самостійно оцінити спілкування в ефірі.

Вас може зацікавити:

Про персону: Melovin

MÉLOVIN (справжнє ім'я Костянтин Миколайович Бочаров; нар. 11 квітня 1997, Одеса, Україна) - український співак, переможець шостого сезону українського вокального шоу "X-Фактор", переможець другого сезону гіпершоу "Маска". Представник України на 63-му пісенному конкурсі "Євробачення" в Португалії з піснею "Under The Ladder", де посів у фіналі 17-те місце. У липні 2021 року Меловін здійснив камінг-аут як бісексуал на Atlas Weekend 2021, пише Вікіпедія.

    Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

    Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

    шоу-бізнес Melovin новини шоу бізнесу
    Новини партнерів

    Головне за день

    Більше
    По всій Україні знову повертаються до графіків відключень світла: деталі

    По всій Україні знову повертаються до графіків відключень світла: деталі

    15:42Україна
    "Не вдається перехоплювати": Ігнат розкрив унікальність масованого удару РФ

    "Не вдається перехоплювати": Ігнат розкрив унікальність масованого удару РФ

    15:11Україна
    Діані було всього 7 років: росіяни вбили маленьку дівчинку на Вінниччині

    Діані було всього 7 років: росіяни вбили маленьку дівчинку на Вінниччині

    15:09Україна
    Реклама

    Популярне

    Більше
    "Цілком реально": у Путіна назвали дату закінчення війни Росії проти України

    "Цілком реально": у Путіна назвали дату закінчення війни Росії проти України

    Долар раптово пішов у піке, євро ринуло слідом: новий курс валют на 30 жовтня

    Долар раптово пішов у піке, євро ринуло слідом: новий курс валют на 30 жовтня

    Угода по Україні і катастрофа для Путіна: чого чекати від зустрічі Трампа і Сі Цзіньпіна

    Угода по Україні і катастрофа для Путіна: чого чекати від зустрічі Трампа і Сі Цзіньпіна

    Відключення світла в Україні - графіки на 30 жовтня (оновлюється)

    Відключення світла в Україні - графіки на 30 жовтня (оновлюється)

    Ріденьке волосся і одутле обличчя: Олег Винник засвітився з Андрієм Данилком

    Ріденьке волосся і одутле обличчя: Олег Винник засвітився з Андрієм Данилком

    Останні новини

    15:51

    Захистіть себе від лиха на довгий час: що потрібно зробити у свято 31 жовтня

    15:50

    "Ніяких швів": Сумська зізналася, як змінювала свою зовнішність

    15:45

    "Не розмовляй зі мною": Мішель Обама розкрила правду про стосунки з чоловіком

    15:42

    По всій Україні знову повертаються до графіків відключень світла: деталі

    15:41

    Можуть спалити авто: які речі не варто вставляти в прикурювач

    Україну накриє різке похолодання і налетить сніг: синоптик Мартазінова назвала дати небезпечної погодиУкраїну накриє різке похолодання і налетить сніг: синоптик Мартазінова назвала дати небезпечної погоди
    15:18

    Молчанова Владислава Борисівна досьє

    15:13

    Пара купила столітній будинок і зірвала "джекпот": що було під килимом у коридорі

    15:11

    "Не вдається перехоплювати": Ігнат розкрив унікальність масованого удару РФ

    15:09

    Діані було всього 7 років: росіяни вбили маленьку дівчинку на ВінниччиніФото

    Реклама
    15:09

    "Це був мій останній шанс": Ломаченко розповів про причини завершення кар'єри

    14:49

    Зовсім не суржик: звідки насправді в українській мові з’явилося "шо"Відео

    14:28

    "Я бігав від нього": Melovin заявив про переслідування з боку депутата

    14:23

    Чому не можна зливати каву в раковину: вчені попереджають про небезпеку

    14:22

    Коли припиниться війна та зупиняться бойові дії: астролог назвала важливий період

    14:17

    Разом з українським прапором: Шевченко звернувся до старшого сина

    13:54

    "Ситуація складна": Сирський про "блокування" Сил оборони в Покровську та Куп'янську

    13:47

    "Без мінусів": українцям сказали, якою буде погода в останній день жовтня

    13:41

    Чи можна християнам відзначати Геловін: що про це думає церква

    13:36

    Григорій Бакланов попався з новою обраницею - який вона має вигляд

    12:58

    Удар по Кремлю і блекаут у Москві: Тука про цілі для далекобійних засобів ЗСУ

    Реклама
    12:51

    Обрав через вроду: учасниця "Холостяка" розкрила фіналісток шоу

    12:50

    Понад 700 повітряних цілей: нові подробиці про цинічні удариФото

    12:33

    "Уже пізно": військкор заявила про "більш ніж критичну" ситуацію в Покровську

    12:28

    "Старша донька запропонувала": Ольга Сумська потрапила в гучний скандал

    12:12

    Уран відкриє кордони та приготує сюрприз: гороскоп на листопад 2025 для ДівВідео

    12:12

    Подвійний удар по енергетиці: ЗМІ назвали внутрішню загрозу для видобутку газу

    12:02

    Як видалити іржу на рушникосушці: простий, але дуже ефективний спосібВідео

    11:33

    З дитиною на руках: Тодоренко довелося піти на крайні заходи

    11:24

    Китайський гороскоп на завтра 31 жовтня: Бикам - муки, Свиням - розчарування

    11:21

    Чому 31 жовтня не можна починати важливі справи: яке церковне свято

    11:13

    Гороскоп на листопад 2025 для Левів: час змінювати кар'єру і знаходити коханняВідео

    11:06

    Погода в Україні різко зміниться: у листопаді атакує мороз, сніг і новий сюрприз

    10:58

    Китай може розміняти допомогу РФ заради угоди з Трампом: ЗМІ розкрили сценарій

    10:45

    Церковний календар на листопад: дати свят у листопаді

    10:42

    "Немає культури": Цимбалюк нецензурно відповів на закиди про "втечу" закордон

    10:30

    Гороскоп на листопад 2025 для Раків: ваша мрія зовсім близькоВідео

    10:30

    Максим Галкін відірвався зі Світланою Лободою - що він для неї зробив

    10:21

    Посівний календар на листопад 2025: що потрібно встигнути посадити

    10:14

    Атака по Україні: в "УЗ" попередили про багатогодинні затримки низки поїздів

    09:58

    "Стіна мінування": "Флеш" розкрив найефективніший спосіб боротьби з дронамиВідео

    Реклама
    09:22

    "Процес почнеться негайно": Трамп оголосив про початок випробувань ядерної зброї

    09:12

    Укренерго вводить графіки погодинних відключень світла: як довго не буде електроенергіїФото

    09:05

    Трамп і Сі Цзіньпін домовилися щодо питання війни в Україні - перші подробиці

    08:57

    "Який молодий": Ксенія Мішина показала рідкісне фото свого батька

    08:32

    Відключення світла в Україні - графіки на 30 жовтня (оновлюється)

    08:26

    За 60 днів з України виїхали 100 тисяч молодих чоловіків - The Telegraph

    08:10

    Росія прорахувалася: чи вдасться Путіну занурити Україну в темрявуПогляд

    07:05

    В Україні ввели графіки відключення світла: росіяни били по енергетиці

    06:41

    В Україні перебої зі світлом: регіони під атакою крилатих ракет і Кинджалів

    06:10

    Зло має бути знищене: про співчуття російським окупантамПогляд

    Новини України
    Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
    Сад та город
    Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
    Гороскоп
    Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
    Рецепти
    СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
    Лайфхаки та хитрощі
    АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
    Синоптик
    Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
    Культура
    Чому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українці
    Мода та краса
    Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
    Новини шоу бізнесу
    Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
    Економіка
    Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
    Привітання
    З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
    Цікаве
    ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

    © 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

    Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
    Ми використовуемо cookies
    Прийняти