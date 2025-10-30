"Я бігав від нього": Melovin заявив про переслідування з боку депутата

Співак зізнався, що не хотів про це розповідати, однак за 10 років кар'єри має багато історій, якими може поділитися з шанувальниками.

https://glavred.net/stars/ya-begal-ot-nego-melovin-zayavil-o-presledovanii-so-storony-deputata-10710875.html Посилання скопійоване

Melovin заявив про переслідування з боку депутата / колаж: Главред, фото: instagram.com/melovin_official

Що сказав Melovin:

Якийсь депутат переслідував артиста під час одного з концертів

У співака тоді не було власної охорони

Український співак і композитор Melovin (справжнє ім'я - Костянтин Бочаров) розповів про переслідування з боку одного з українських депутатів.

28-річний співак написав у своєму акаунті в Threads, що не хотів про це розповідати, однак за 10 років кар'єри має багато історій, якими може поділитися з шанувальниками.

відео дня

"Один депутат на початку моєї кар'єри переслідував мене під час одного з концертів. Я бігав від нього по всій залі. Було дико і страшно. Адже тоді я ще не знав, що таке власна охорона", - заявив він.

Любиш чутки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що співак Melovin розповів про серйозні проблеми зі здоров'ям. В ексклюзивному коментарі Главреду він розповів, що не відчував тривожних дзвіночків або погіршень стану, і навіть зменшив кількість зустрічей із психотерапевтом, однак це вилилося в серйозне погіршення здоров'я.

Також ведучий і генеральний продюсер радіо "Люкс ФМ" Євген Фешак розповів про конфлікт зі співаком Melovin. За словами ведучого, йому захотілося вигнати співака зі студії, адже він поводився зневажливо. Меловін відповів на закиди Фешака і закликав шанувальників самостійно оцінити спілкування в ефірі.

Вас може зацікавити:

Про персону: Melovin MÉLOVIN (справжнє ім'я Костянтин Миколайович Бочаров; нар. 11 квітня 1997, Одеса, Україна) - український співак, переможець шостого сезону українського вокального шоу "X-Фактор", переможець другого сезону гіпершоу "Маска". Представник України на 63-му пісенному конкурсі "Євробачення" в Португалії з піснею "Under The Ladder", де посів у фіналі 17-те місце. У липні 2021 року Меловін здійснив камінг-аут як бісексуал на Atlas Weekend 2021, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред