Григорій Бакланов попався з новою обраницею - який вона має вигляд

Григорій Бакланов не зміг далі приховувати своє особисте життя.

Григорій Бакланов побував на світському заході / колаж: Главред, фото: instagram.com, Григорій Бакланов

Григорій Бакланов показався з новою дівчиною

Хто "злив" фотографію

Український популярний актор Григорій Бакланов засвітив свою нову дівчину вперше після розлучення з Анастасією Цимбалару.

Українська журналістка Ярослава Гресь опублікувала фото, на якому позувала з Баклановим, його ймовірною дівчиною, співаком Yarmak і його дівчиною Анною.

Григорій Бакланов на світському заході / фото: скрін instagram.com, Ярослава Гресь

Григорій поділився знімком і на своїй сторінці в соцмережах, чим ще більше заінтригував шанувальників. Актор тримав дівчину за руку, ніжно притулившись.

Григорій Бакланов із ймовірною коханою / фото: скрін instagram.com, Григорій Бакланов

Особисте життя Григорія Бакланова

Минулого року стало відомо про те, що Бакланов розлучився з Анастасією Цимбалару після десяти років стосунків. А влітку 2025 року актор розповів, що перебуває в нових стосунках, але зізнався, що не поспішає афішувати свою обраницю.

"Я зараз у стосунках. Щасливий із найпершої зустрічі. Ми познайомилися наживо, ще до того, як почали зустрічатися навесні. Я не хочу афішувати ці стосунки. Щастя любить тишу. Але й не ховаюся - просто хочу, щоб частина мого життя залишалася спокійною", - зазначав Григорій.

Про персону: Григорій Бакланов Григорій Бакланов - український актор театру і кіно. 25 травня 2019 року на 48-му Київському міжнародному кінофестивалі "Молодість" відбулася презентація пригодницького фільму-фентезі "Пекельна Хоругва", в якому Бакланов зіграв роль Семена.

У березні 2020 р. відбулася прем'єра телесеріалу "Спіймати Кайдаша" на телеканалі СТБ, у якому Бакланов зіграв Лавріна Кайдаша.

