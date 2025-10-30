Чому 31 жовтня не можна починати важливі справи: яке церковне свято

Ви дізнаєтеся:
У п'ятницю, 31 жовтня, віряни відзначають день пам'яті святих апостолів Стахія, Амплія та інших. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.
Яке церковне свято 31 жовтня
Святий Стахій був учнем апостола Павла і першим єпископом Візантії (майбутнього Константинополя). Стахій проповідував Євангеліє у Візантії, побудував там храм і навернув багатьох до Христа. За переказами, він був другом апостола Андрія Первозванного, який висвятив його на єпископа. Проживши праведно і свято, Стахій мирно спочив у Господі.
Святий Амплій теж був учнем апостола Павла. Він проповідував у місті Одесополь (нині Одесос, сучасна Варна, Болгарія) і був поставлений єпископом. За ревність у вірі та невтомне благовістя язичники жорстоко мучили його, і він прийняв мученицьку смерть.
Урван також згаданий у Посланні до Римлян (16:9). Він був співробітником апостола Павла і проповідував у Македонії, де теж зазнав переслідувань. За церковним переказом, Урван закінчив життя мученицьким чином.
Святий Наркіс проповідував слово Боже в Афінах, де був поставлений єпископом. За ревне служіння Христу він також був убитий язичниками. Його пам'ятають як стійкого і мудрого пастиря.
Святий Апеллій був єпископом у Смирні (в Малій Азії). Він вирізнявся щирою вірою, мужністю і вірністю Господу до останнього подиху. За переказами, також прийняв мученицьку смерть.
Аристовул - брат апостола Варнави, учень апостола Павла. Аристовул був поставлений єпископом у Британії, де навернув до Христа багатьох людей. Після численних страждань і трудів він там і спочив. Він вважається першим проповідником християнства на Британських островах.
Святі апостоли Стахій, Амплій, Урван, Наркіс, Апеллій і Аристовул належать до числа 70 апостолів, яких Господь послав "по двоє" проповідувати Царство Боже.
Що не можна робити 31 жовтня
- Не можна лаятися, сваритися - потрібно очистити серце від образ.
- Не слід відмовляти в милостині - це гарний час для справедливих справ.
- Не варто починати важливі справи, переїжджати - вони завершаться нещасливо.
Народні прикмети та традиції
Серед наших предків було чимало цікавих прикмет на цей день:
- сонячний і теплий день - чекайте на м'яку зиму з відлигами;
- віє холодний вітер - очікуйте на затяжну зиму;
- вранці густий туман - до відлиги або мокрого снігу;
- почути грім - буде тепла зима і рання весна;
- червонуватий захід сонця - до похолодання найближчими днями.
У народі 31 жовтня називалося Передзим'я. Кінець жовтня традиційно вважався межею між осінню і зимою. Народ спостерігав за погодою, щоб передбачити морози, сніг і відлиги, відзначав підготовку худоби і запасів.
Іменини 31 жовтня
Які завтра іменини: Анатолій, Артем, Василь, Всеволод, Дем'ян, Іван, Леонід, Микола, Олександр, Олексій, Петро, Роман, Сергій, Степан, Федір, Яків.
Талісманом людини, народженої 31 жовтня, є топаз. З давніх часів вважалося, що цей дорогоцінний камінь має цілющу силу для нервової системи. Топаз заспокоює розум, знімає напругу і пом'якшує тиск стресу і життєвих труднощів.
