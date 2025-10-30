Рус
Чому 31 жовтня не можна починати важливі справи: яке церковне свято

Віталій Кірсанов
30 жовтня 2025, 11:21
31 жовтня не варто починати важливі справи, переїжджати - вони завершаться нещасливо.
Яке 31 жовтня свято
Яке 31 жовтня свято / колаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Ви дізнаєтеся:

  • Яке церковне свято 31 жовтня
  • Що не можна робити 31 жовтня
  • Народні прикмети і традиції

У п'ятницю, 31 жовтня, віряни відзначають день пам'яті святих апостолів Стахія, Амплія та інших. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.

Яке церковне свято 31 жовтня

Святий Стахій був учнем апостола Павла і першим єпископом Візантії (майбутнього Константинополя). Стахій проповідував Євангеліє у Візантії, побудував там храм і навернув багатьох до Христа. За переказами, він був другом апостола Андрія Первозванного, який висвятив його на єпископа. Проживши праведно і свято, Стахій мирно спочив у Господі.

відео дня

Святий Амплій теж був учнем апостола Павла. Він проповідував у місті Одесополь (нині Одесос, сучасна Варна, Болгарія) і був поставлений єпископом. За ревність у вірі та невтомне благовістя язичники жорстоко мучили його, і він прийняв мученицьку смерть.

Урван також згаданий у Посланні до Римлян (16:9). Він був співробітником апостола Павла і проповідував у Македонії, де теж зазнав переслідувань. За церковним переказом, Урван закінчив життя мученицьким чином.

Святий Наркіс проповідував слово Боже в Афінах, де був поставлений єпископом. За ревне служіння Христу він також був убитий язичниками. Його пам'ятають як стійкого і мудрого пастиря.

Святий Апеллій був єпископом у Смирні (в Малій Азії). Він вирізнявся щирою вірою, мужністю і вірністю Господу до останнього подиху. За переказами, також прийняв мученицьку смерть.

Аристовул - брат апостола Варнави, учень апостола Павла. Аристовул був поставлений єпископом у Британії, де навернув до Христа багатьох людей. Після численних страждань і трудів він там і спочив. Він вважається першим проповідником християнства на Британських островах.

Святі апостоли Стахій, Амплій, Урван, Наркіс, Апеллій і Аристовул належать до числа 70 апостолів, яких Господь послав "по двоє" проповідувати Царство Боже.

Що не можна робити 31 жовтня

  • Не можна лаятися, сваритися - потрібно очистити серце від образ.
  • Не слід відмовляти в милостині - це гарний час для справедливих справ.
  • Не варто починати важливі справи, переїжджати - вони завершаться нещасливо.

Народні прикмети та традиції

Серед наших предків було чимало цікавих прикмет на цей день:

  • сонячний і теплий день - чекайте на м'яку зиму з відлигами;
  • віє холодний вітер - очікуйте на затяжну зиму;
  • вранці густий туман - до відлиги або мокрого снігу;
  • почути грім - буде тепла зима і рання весна;
  • червонуватий захід сонця - до похолодання найближчими днями.

У народі 31 жовтня називалося Передзим'я. Кінець жовтня традиційно вважався межею між осінню і зимою. Народ спостерігав за погодою, щоб передбачити морози, сніг і відлиги, відзначав підготовку худоби і запасів.

Іменини 31 жовтня

Які завтра іменини: Анатолій, Артем, Василь, Всеволод, Дем'ян, Іван, Леонід, Микола, Олександр, Олексій, Петро, Роман, Сергій, Степан, Федір, Яків.

Талісманом людини, народженої 31 жовтня, є топаз. З давніх часів вважалося, що цей дорогоцінний камінь має цілющу силу для нервової системи. Топаз заспокоює розум, знімає напругу і пом'якшує тиск стресу і життєвих труднощів.

