"Ніяких швів": Сумська зізналася, як змінювала свою зовнішність

Ольга Сумська відповіла на запитання про пластичні операції.

https://glavred.net/stars/nikakih-shvov-sumskaya-priznalas-kak-menyala-svoyu-vneshnost-10710905.html Посилання скопійоване

Ольга Сумська розповіла про пластичні операції / колаж: Главред, фото: instagram.com, Ольга Сумська

Ви дізнаєтеся:

Ольга Сумська розповіла, як підтримує красу

Чи робила актриса пластичні операції

Відома українська актриса Ольга Сумська чесно відповіла на запитання про те, як вона змінювала свою зовнішність. Актриса зізналася в коментарі програмі "Ранок у великому місті", чи робила вона коли-небудь пластичні операції.

Наступного року Сумській виповниться 60 років і вона досі є еталоном зовнішності для українців. Ольга зізналася, що не всі вірять у природність її краси і підозрюють у хірургічних втручаннях.

відео дня

"Я не робила пластику, хоч мені всі дорікають, пишуть: "Це жертва пластики". Друзі, ніяких швів", — запевнила зірка.

Ольга Сумська - як зберегти молодість / фото: instagram.com/olgasumska

Акторка розповіла, що дуже боїться щось кардинально змінювати у своїй зовнішності, але користується косметологічними процедурами, які підтримують її молодість.

"Я боюся шалено цього, просто шалено. Але ін'єкції, процедури, лазерна терапія, сьогодні величезний спектр процедур і тому все це помірковано", — розкрила секрет Ольга Сумська.

Ольга Сумська / інфографіка: Главред

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що відома акторка Ольга Сумська зіткнулася з проблемами під час встановлення пам'ятника своїй мамі - актрисі Ганні Сумській. Артистка зіткнулася з хейтом з боку блогерів, які знімають контент на кладовищах.

Також Ольга Сумська підтримала українців у критиці її сестри Наталії Сумської. Ольга наголосила, що їй сподобався "цікавий і життєвий" текст української письменниці Євгенії Кузнєцової, який її родичка зачитала на радіодиктанті, але вона теж не встигала його записати.

Вас може зацікавити:

Про персону: Ольга Сумська Ольга Сумська - українська актриса і телеведуча. Заслужена артистка України (1997), Народна артистка України (2009). Лауреатка Національної премії України імені Тараса Шевченка (1996). Також нагороджена орденом княгині Ольги III ступеня (2021).

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред