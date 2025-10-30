"Ніяких швів": Сумська зізналася, як змінювала свою зовнішність

Ви дізнаєтеся:
- Ольга Сумська розповіла, як підтримує красу
- Чи робила актриса пластичні операції
Відома українська актриса Ольга Сумська чесно відповіла на запитання про те, як вона змінювала свою зовнішність. Актриса зізналася в коментарі програмі "Ранок у великому місті", чи робила вона коли-небудь пластичні операції.
Наступного року Сумській виповниться 60 років і вона досі є еталоном зовнішності для українців. Ольга зізналася, що не всі вірять у природність її краси і підозрюють у хірургічних втручаннях.
"Я не робила пластику, хоч мені всі дорікають, пишуть: "Це жертва пластики". Друзі, ніяких швів", — запевнила зірка.
Акторка розповіла, що дуже боїться щось кардинально змінювати у своїй зовнішності, але користується косметологічними процедурами, які підтримують її молодість.
"Я боюся шалено цього, просто шалено. Але ін'єкції, процедури, лазерна терапія, сьогодні величезний спектр процедур і тому все це помірковано", — розкрила секрет Ольга Сумська.
Раніше Главред повідомляв, що відома акторка Ольга Сумська зіткнулася з проблемами під час встановлення пам'ятника своїй мамі - актрисі Ганні Сумській. Артистка зіткнулася з хейтом з боку блогерів, які знімають контент на кладовищах.
Також Ольга Сумська підтримала українців у критиці її сестри Наталії Сумської. Ольга наголосила, що їй сподобався "цікавий і життєвий" текст української письменниці Євгенії Кузнєцової, який її родичка зачитала на радіодиктанті, але вона теж не встигала його записати.
Про персону: Ольга Сумська
Ольга Сумська - українська актриса і телеведуча. Заслужена артистка України (1997), Народна артистка України (2009). Лауреатка Національної премії України імені Тараса Шевченка (1996). Також нагороджена орденом княгині Ольги III ступеня (2021).
