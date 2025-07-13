Український "дрон-стоп": ЗМІ розкрили, що ховається за новою зброєю проти БПЛА

Застосування цих боєприпасів дозволяє уникнути додаткового навантаження на солдатів і замінити магазин без зміни зброї.

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Українські військові застосовують нові патрони для ефективної боротьби з малими безпілотниками на передовій. / колаж: Главред, фото: скріншот з ТК fedorov

Коротко:

Україна застосовує спеціальні патрони для боротьби з малими дронами

Патрони розпадаються на кілька елементів, уражаючи дрони на відстані до 50 метрів

Виробництво боєприпасів нарощують для забезпечення кожного солдата

За останні три роки безпілотні літальні апарати кардинально змінили характер бойових дій в Україні. І Україна, і Росія активно використовують все більш досконалі малі дрони, через що великі бронетанкові підрозділи відходять на другий план. Обидві сторони переходять на менші і розосереджені групи військових, щоб зменшити вразливість.

Водночас малим підрозділам стає складніше захищатися від дронів, які все частіше застосовуються для атак саме на такі групи, пише Forbes. У відповідь Україна почала виробляти спеціальні патрони для стрільби по БПЛА зі стандартної автоматичної зброї.

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Заявлено, що Україна збільшує виробництво цих боєприпасів, щоб кожен боєць міг мати хоча б один магазин зі спеціальними патронами. Такий підхід дає змогу оборонцям захищатися від дронів без необхідності носити додаткове озброєння: достатньо замінити магазин, що швидко і зручно.

"Ці патрони надходять на озброєння саме тоді, коли малі дрони відіграють ключову роль у російському літньому наступі, замінюючи артилерію як дешевший і доступніший засіб розвідки та наведення ударів", — пише Forbes.

Як зазначає матеріал, "нові боєприпаси, стандартизовані за натовськими нормами, ймовірно, стануть вкрай корисними для українських військ в умовах утримання оборони. Очікується, що вони одразу вирушатимуть на передову, даючи солдатам швидкий і ефективний інструмент для боротьби з дронами".

Для російських військ нейтралізація дронів означатиме повернення до менш точних артилерійських ударів або ризикованих лобових атак укріплених позицій. Останні несе великі втрати та має обмежений успіх, а артилерія потребує значних ресурсів і розкриває позиції батарей, що робить їх вразливими для українських дронів.

У цілому, використання таких патронів може суттєво змінити нинішню "гру в кішки-мишки" між засобами атаки і протидії дронам, пропонуючи кінетичну альтернативу поширеним радіоелектронним методам боротьби.

Війна Росії проти України - новини за темою:

Як повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський заявив, що Сили оборони лише за тиждень збили сотні ворожих "Шахедів" за допомогою дронів-перехоплювачів.

Крім того, лінія фронту у війні агресора Росії проти України дедалі більше завмирає через стрімкий розвиток і масштабні постачання безпілотників. Дрони вже домінують на полі бою і не дозволяють сторонам залишати укриття через небезпеку ударів.

Також російські окупанти почали застосовувати на фронті нові ударні дрони - так звані міні-"Шахеди". Про це розповів український фахівець та консультант у галузі військових радіотехнологій Бескрестнов Сергій з позивним "Флеш".

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