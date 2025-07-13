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Український "дрон-стоп": ЗМІ розкрили, що ховається за новою зброєю проти БПЛА

Руслан Іваненко
13 липня 2025, 20:47
274
Застосування цих боєприпасів дозволяє уникнути додаткового навантаження на солдатів і замінити магазин без зміни зброї.
Український
Українські військові застосовують нові патрони для ефективної боротьби з малими безпілотниками на передовій. / колаж: Главред, фото: скріншот з ТК fedorov

Коротко:

  • Україна застосовує спеціальні патрони для боротьби з малими дронами
  • Патрони розпадаються на кілька елементів, уражаючи дрони на відстані до 50 метрів
  • Виробництво боєприпасів нарощують для забезпечення кожного солдата

За останні три роки безпілотні літальні апарати кардинально змінили характер бойових дій в Україні. І Україна, і Росія активно використовують все більш досконалі малі дрони, через що великі бронетанкові підрозділи відходять на другий план. Обидві сторони переходять на менші і розосереджені групи військових, щоб зменшити вразливість.

Водночас малим підрозділам стає складніше захищатися від дронів, які все частіше застосовуються для атак саме на такі групи, пише Forbes. У відповідь Україна почала виробляти спеціальні патрони для стрільби по БПЛА зі стандартної автоматичної зброї.

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Заявлено, що Україна збільшує виробництво цих боєприпасів, щоб кожен боєць міг мати хоча б один магазин зі спеціальними патронами. Такий підхід дає змогу оборонцям захищатися від дронів без необхідності носити додаткове озброєння: достатньо замінити магазин, що швидко і зручно.

"Ці патрони надходять на озброєння саме тоді, коли малі дрони відіграють ключову роль у російському літньому наступі, замінюючи артилерію як дешевший і доступніший засіб розвідки та наведення ударів", — пише Forbes.

Як зазначає матеріал, "нові боєприпаси, стандартизовані за натовськими нормами, ймовірно, стануть вкрай корисними для українських військ в умовах утримання оборони. Очікується, що вони одразу вирушатимуть на передову, даючи солдатам швидкий і ефективний інструмент для боротьби з дронами".

Для російських військ нейтралізація дронів означатиме повернення до менш точних артилерійських ударів або ризикованих лобових атак укріплених позицій. Останні несе великі втрати та має обмежений успіх, а артилерія потребує значних ресурсів і розкриває позиції батарей, що робить їх вразливими для українських дронів.

У цілому, використання таких патронів може суттєво змінити нинішню "гру в кішки-мишки" між засобами атаки і протидії дронам, пропонуючи кінетичну альтернативу поширеним радіоелектронним методам боротьби.

Війна Росії проти України - новини за темою:

Як повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський заявив, що Сили оборони лише за тиждень збили сотні ворожих "Шахедів" за допомогою дронів-перехоплювачів.

Крім того, лінія фронту у війні агресора Росії проти України дедалі більше завмирає через стрімкий розвиток і масштабні постачання безпілотників. Дрони вже домінують на полі бою і не дозволяють сторонам залишати укриття через небезпеку ударів.

Також російські окупанти почали застосовувати на фронті нові ударні дрони - так звані міні-"Шахеди". Про це розповів український фахівець та консультант у галузі військових радіотехнологій Бескрестнов Сергій з позивним "Флеш".

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Про джерело: Forbes

Forbes - американський діловий журнал, заснований у 1917 році, з 2014 року належить гонконгській інвестиційній групі Integrated Whale Media Investments, повідомляє Вікіпедія.

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