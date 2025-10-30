"Це був мій останній шанс": Ломаченко розповів про причини завершення кар'єри

Василь Ломаченко пояснив своє рішення закінчити з боксерською кар'єрою.

Ломаченко розповів про причини завершення кар'єри / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот

Коротко:

Ломаченко втратив мотивацію

Обговорення потенційного поєдинку припинено

Колишній чемпіон світу в трьох вагових категоріях Василь Ломаченко розповів, чому він вирішив завершити професійну кар'єру в боксі. У коментарі Fight News він пояснив своє рішення.

"Це було нескладно. Я втратив мотивацію. Я хотів стати абсолютним чемпіоном світу, але коли я програв Хейні, - це був мій останній шанс. Після цього я отримав ще один пояс і завершив із боксом. Справа була не в травмах чи фізичній формі, а тільки в мотивації", - поділився Ломаченко. відео дня

Також в українця запитали, чи тривають переговори з володарем пояса WBA в легкій вазі Джервонтою "Танком" Девісом. Він відповів, що обговорення потенційного поєдинку припинено.

"Переговори з "Танком"? Немає сенсу говорити про це, тому що я закінчив із боксом", - наголосив Ломаченко.

Василь Ломаченко - останні новини по темі

Раніше Главред писав, що український боксер Василь Ломаченко завершив кар'єру.

Раніше стало відомо, що скандально відомий український боксер Василь Ломаченко закликав українців любити російських окупантів і молитися за них. Цей допис викликав особливий захват серед російських прихильників Ломаченка, які підписані на його сторінку.

Нагадаємо, у червні 2023 року, коли Ломаченко ще був у професійному спорті, колишній чемпіон світу за версією WBO Тімоті Бредлі заявив, що українському боксерові потрібно зменшувати свою вагову категорію - тобто повернутися в другий напівлегкий дивізіон.

Інші новини спорту:

Хто такий Василь Ломаченко Ломаченко Василь Анатолійович (нар. 17 лютого 1988, м. Білгород-Дністровський, Одеська область, УРСР) - професійний боксер.

Чемпіон світу в напівлегкій (версія WBO (2014 - 2016)), другій напівлегкій вазі (версія WBO (2016 - 2018)) та легкій (версії WBA (Super) (2018 - 2020), WBO (2018 - 2020), WBC (2019 - 2020), IBF (2024 - т.ч.) і The Ring (2018 - 2020)) вагових категоріях. Загалом переміг 15 бійців за титул чемпіона світу.

Дворазовий чемпіон Олімпійських ігор (у 2008 та 2012 роках).

На аматорському рівні дворазовий чемпіон світу (2009, 2011), чемпіон Європи (2008), багаторазовий чемпіон України. Заслужений майстер спорту України.

Найтитулованіший український боксер.

