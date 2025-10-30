Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Спорт

"Це був мій останній шанс": Ломаченко розповів про причини завершення кар'єри

Віталій Кірсанов
30 жовтня 2025, 15:09
53
Василь Ломаченко пояснив своє рішення закінчити з боксерською кар'єрою.
Ломаченко розповів про причини завершення кар'єри
Ломаченко розповів про причини завершення кар'єри / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот

Коротко:

  • Ломаченко втратив мотивацію
  • Обговорення потенційного поєдинку припинено

Колишній чемпіон світу в трьох вагових категоріях Василь Ломаченко розповів, чому він вирішив завершити професійну кар'єру в боксі. У коментарі Fight News він пояснив своє рішення.

"Це було нескладно. Я втратив мотивацію. Я хотів стати абсолютним чемпіоном світу, але коли я програв Хейні, - це був мій останній шанс. Після цього я отримав ще один пояс і завершив із боксом. Справа була не в травмах чи фізичній формі, а тільки в мотивації", - поділився Ломаченко.

відео дня

Також в українця запитали, чи тривають переговори з володарем пояса WBA в легкій вазі Джервонтою "Танком" Девісом. Він відповів, що обговорення потенційного поєдинку припинено.

"Переговори з "Танком"? Немає сенсу говорити про це, тому що я закінчив із боксом", - наголосив Ломаченко.

Василь Ломаченко - останні новини по темі

Раніше Главред писав, що український боксер Василь Ломаченко завершив кар'єру.

Раніше стало відомо, що скандально відомий український боксер Василь Ломаченко закликав українців любити російських окупантів і молитися за них. Цей допис викликав особливий захват серед російських прихильників Ломаченка, які підписані на його сторінку.

Нагадаємо, у червні 2023 року, коли Ломаченко ще був у професійному спорті, колишній чемпіон світу за версією WBO Тімоті Бредлі заявив, що українському боксерові потрібно зменшувати свою вагову категорію - тобто повернутися в другий напівлегкий дивізіон.

Інші новини спорту:

Хто такий Василь Ломаченко

Ломаченко Василь Анатолійович (нар. 17 лютого 1988, м. Білгород-Дністровський, Одеська область, УРСР) - професійний боксер.
Чемпіон світу в напівлегкій (версія WBO (2014 - 2016)), другій напівлегкій вазі (версія WBO (2016 - 2018)) та легкій (версії WBA (Super) (2018 - 2020), WBO (2018 - 2020), WBC (2019 - 2020), IBF (2024 - т.ч.) і The Ring (2018 - 2020)) вагових категоріях. Загалом переміг 15 бійців за титул чемпіона світу.
Дворазовий чемпіон Олімпійських ігор (у 2008 та 2012 роках).
На аматорському рівні дворазовий чемпіон світу (2009, 2011), чемпіон Європи (2008), багаторазовий чемпіон України. Заслужений майстер спорту України.
Найтитулованіший український боксер.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Василь Ломаченко новини України новини спорту Новини боксу новини України та світу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
По всій Україні знову повертаються до графіків відключень світла: деталі

По всій Україні знову повертаються до графіків відключень світла: деталі

15:42Україна
"Не вдається перехоплювати": Ігнат розкрив унікальність масованого удару РФ

"Не вдається перехоплювати": Ігнат розкрив унікальність масованого удару РФ

15:11Україна
Діані було всього 7 років: росіяни вбили маленьку дівчинку на Вінниччині

Діані було всього 7 років: росіяни вбили маленьку дівчинку на Вінниччині

15:09Україна
Реклама

Популярне

Більше
"Цілком реально": у Путіна назвали дату закінчення війни Росії проти України

"Цілком реально": у Путіна назвали дату закінчення війни Росії проти України

Долар раптово пішов у піке, євро ринуло слідом: новий курс валют на 30 жовтня

Долар раптово пішов у піке, євро ринуло слідом: новий курс валют на 30 жовтня

Угода по Україні і катастрофа для Путіна: чого чекати від зустрічі Трампа і Сі Цзіньпіна

Угода по Україні і катастрофа для Путіна: чого чекати від зустрічі Трампа і Сі Цзіньпіна

Відключення світла в Україні - графіки на 30 жовтня (оновлюється)

Відключення світла в Україні - графіки на 30 жовтня (оновлюється)

Ріденьке волосся і одутле обличчя: Олег Винник засвітився з Андрієм Данилком

Ріденьке волосся і одутле обличчя: Олег Винник засвітився з Андрієм Данилком

Останні новини

15:51

Захистіть себе від лиха на довгий час: що потрібно зробити у свято 31 жовтня

15:50

"Ніяких швів": Сумська зізналася, як змінювала свою зовнішність

15:45

"Не розмовляй зі мною": Мішель Обама розкрила правду про стосунки з чоловіком

15:42

По всій Україні знову повертаються до графіків відключень світла: деталі

15:41

Можуть спалити авто: які речі не варто вставляти в прикурювач

Україну накриє різке похолодання і налетить сніг: синоптик Мартазінова назвала дати небезпечної погодиУкраїну накриє різке похолодання і налетить сніг: синоптик Мартазінова назвала дати небезпечної погоди
15:18

Молчанова Владислава Борисівна досьє

15:13

Пара купила столітній будинок і зірвала "джекпот": що було під килимом у коридорі

15:11

"Не вдається перехоплювати": Ігнат розкрив унікальність масованого удару РФ

15:09

Діані було всього 7 років: росіяни вбили маленьку дівчинку на ВінниччиніФото

Реклама
15:09

"Це був мій останній шанс": Ломаченко розповів про причини завершення кар'єри

14:49

Зовсім не суржик: звідки насправді в українській мові з’явилося "шо"Відео

14:28

"Я бігав від нього": Melovin заявив про переслідування з боку депутата

14:23

Чому не можна зливати каву в раковину: вчені попереджають про небезпеку

14:22

Коли припиниться війна та зупиняться бойові дії: астролог назвала важливий період

14:17

Разом з українським прапором: Шевченко звернувся до старшого сина

13:54

"Ситуація складна": Сирський про "блокування" Сил оборони в Покровську та Куп'янську

13:47

"Без мінусів": українцям сказали, якою буде погода в останній день жовтня

13:41

Чи можна християнам відзначати Геловін: що про це думає церква

13:36

Григорій Бакланов попався з новою обраницею - який вона має вигляд

12:58

Удар по Кремлю і блекаут у Москві: Тука про цілі для далекобійних засобів ЗСУ

Реклама
12:51

Обрав через вроду: учасниця "Холостяка" розкрила фіналісток шоу

12:50

Понад 700 повітряних цілей: нові подробиці про цинічні удариФото

12:33

"Уже пізно": військкор заявила про "більш ніж критичну" ситуацію в Покровську

12:28

"Старша донька запропонувала": Ольга Сумська потрапила в гучний скандал

12:12

Уран відкриє кордони та приготує сюрприз: гороскоп на листопад 2025 для ДівВідео

12:12

Подвійний удар по енергетиці: ЗМІ назвали внутрішню загрозу для видобутку газу

12:02

Як видалити іржу на рушникосушці: простий, але дуже ефективний спосібВідео

11:33

З дитиною на руках: Тодоренко довелося піти на крайні заходи

11:24

Китайський гороскоп на завтра 31 жовтня: Бикам - муки, Свиням - розчарування

11:21

Чому 31 жовтня не можна починати важливі справи: яке церковне свято

11:13

Гороскоп на листопад 2025 для Левів: час змінювати кар'єру і знаходити коханняВідео

11:06

Погода в Україні різко зміниться: у листопаді атакує мороз, сніг і новий сюрприз

10:58

Китай може розміняти допомогу РФ заради угоди з Трампом: ЗМІ розкрили сценарій

10:45

Церковний календар на листопад: дати свят у листопаді

10:42

"Немає культури": Цимбалюк нецензурно відповів на закиди про "втечу" закордон

10:30

Гороскоп на листопад 2025 для Раків: ваша мрія зовсім близькоВідео

10:30

Максим Галкін відірвався зі Світланою Лободою - що він для неї зробив

10:21

Посівний календар на листопад 2025: що потрібно встигнути посадити

10:14

Атака по Україні: в "УЗ" попередили про багатогодинні затримки низки поїздів

09:58

"Стіна мінування": "Флеш" розкрив найефективніший спосіб боротьби з дронамиВідео

Реклама
09:22

"Процес почнеться негайно": Трамп оголосив про початок випробувань ядерної зброї

09:12

Укренерго вводить графіки погодинних відключень світла: як довго не буде електроенергіїФото

09:05

Трамп і Сі Цзіньпін домовилися щодо питання війни в Україні - перші подробиці

08:57

"Який молодий": Ксенія Мішина показала рідкісне фото свого батька

08:32

Відключення світла в Україні - графіки на 30 жовтня (оновлюється)

08:26

За 60 днів з України виїхали 100 тисяч молодих чоловіків - The Telegraph

08:10

Росія прорахувалася: чи вдасться Путіну занурити Україну в темрявуПогляд

07:05

В Україні ввели графіки відключення світла: росіяни били по енергетиці

06:41

В Україні перебої зі світлом: регіони під атакою крилатих ракет і Кинджалів

06:10

Зло має бути знищене: про співчуття російським окупантамПогляд

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Культура
Чому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українці
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти