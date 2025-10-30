Чи можна християнам відзначати Геловін: що про це думає церква

Ви дізнаєтеся:
Геловін - одне з найпопулярніших сучасних свят, яке щороку 31 жовтня відзначають мільйони людей у всьому світі. Однак церква застерігає вірян від участі у святкуванні. Про це повідомляє Главред із посиланням на особистий блог отця Юліана Тимчука.
Що говорить церква про святкування Геловіну
Отець Юліан Тимчук зазначив, коріння Геловіну - далеко не християнське. За його словами, це свято має язичницьке походження. Спочатку його відзначали стародавні кельти Ірландії та Шотландії.
У ніч із 31 жовтня на 1 листопада вони вважали, що душі померлих можуть виходити у світ живих, тож вони вдягали звірині шкури, залишали гостинці на вулиці та приносили жертви.
Пізніше, 601 року, церква намагалася переосмислити ці язичницькі традиції, і до 8 століття це свято стало називатися Днем усіх святих.
Згодом, коли ірландці та шотландці емігрували до США, Геловін набув популярності як культурне, а не релігійне свято.
"Втративши релігійну складову, людям подавали лише окультизм, відьомство та потойбічний світ. А те, що люди, а зокрема молодь, бачать сьогодні, тільки іграшки та навіяна фільмами атмосфера", - зазначає отець.
Священик наголосив, назва "Геловін" розшифровується як "вечір усіх святих", проте християни мають своє свято - Неділю всіх святих, яку відзначають після П'ятидесятниці.
"А отже Геловін - це не просто нешкідлива розвага, а подія, в основі якої лежать фальшиві вірування про померлих і демонів, тобто злих духів", - резюмував він.
Таким чином, церква застерігає, що Геловін - не просто безневинна забава, а свято з духовно небезпечним підтекстом, участь у якому несумісна з християнською вірою.
Коли святкують П'ятидесятницю
Як зазначає Folkekirkens mellemkirkelige Råd, П'ятидесятницю святкують через 50 днів після Великодня. Це день, коли християни згадують події, описані в Діяннях Апостолів, 2 розділі. Мовиться про сходження святого духа на апостолів, які отримали силу від Бога, щоб продовжити справу Ісуса Христа на землі.
Чудо П'ятидесятниці символізує нову присутність Бога у світі. Якщо раніше він був серед людей через свого сина Ісуса, то тепер - через святого духа. Відтоді спільнота, яка виникла навколо Ісуса, коли він жив на землі, помер і воскрес, повинна була поширити віру по всьому світу.
Чому на Геловін заведено давати дітям цукерки
Багато геловінських традицій американці запозичили в європейців. Зокрема, звичай переодягатися в костюми і ходити від хати до хати, просячи їжу або гроші.
Однак наприкінці на початку 20 століття свято у США зазнало значних змін. Американці прагнули зробити Геловін більш дружнім і сімейним, відмовившись від тем привидів і чаклунства.
Газети і громадські діячі навіть закликали батьків прибрати зі свята все надто "лякаюче" або "гротескне". У результаті Геловін став менш релігійним і забобонним, а старий звичай просити їжу або гроші згодом перетворився на улюблену дитячу традицію - "Цукерки або життя".
Про персону: Юліан Тимчук
Юліан Тимчук - священик невеликої парафії в гірському селі Розтоки. Він проповідує в різних соціальних мережах, зокрема в ТікТок, Instagram, Facebook, YouTube. У блозі священник проводить духовні бесіди та молитву з людьми онлайн.
