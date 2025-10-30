Україну накриває "бабине літо": де різко потепліє майже до +20

Ви дізнаєтеся:
Погода в Україні 31 жовтня буде теплою. Водночас у деяких областях будуть дощі та навіть сніг. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Синоптики оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності. У західних, північних та Вінницькій областях будуть сильні пориви вітру - 15-20 м/с.
"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту", - йдеться у повідомленні.
Синоптик Наталка Діденко попередила українців про те, що 31 жовтня в Україні найбільш ймовірні дощі на півночі та північному сході. Температура повітря підвищиться до 15-19 градусів тепла. У Києві також буде дощ та рвучкий вітер. Водночас у столиці буде прохолодно - 10-11 градусів тепла.
Погода 31 жовтня
В Україні 31 жовтня буде хмарно з проясненнями. У цей день синоптики прогнозують дощі у північних, західних, східних, Полтавській та Дніпропетровській областях. У Карпатах буде мокрий сніг. Вітер буде західний зі швидкістю 7-12 м/с. У північних, Вінницькій та західних областях будуть сильні пориви вітру - 15-20 м/с.
"Температура вночі 5-10°, на сході країни 1-6° тепла; вдень 9-14°, у південній частині 15-20°. У Карпатах вночі мокрий сніг, вдень без опадів; температура вночі 0-2° тепла, вдень 2-5°", - йдеться у повідомленні.
В Україні вдарить +18
За даними meteoprog, 31 жовтня в Україні буде тепло. Найтепліше буде в Херсонській та Миколаївській областях. Там температура повітря підвищиться до +12...+18 градусів. Найнижча температура буде в Чернігівській області. Там температура повітря опуститься до +8..+10 градусів.
Погода 31 жовтня у Києві
У Києві 31 жовтня буде хмарно з проясненнями. Синоптики цей день прогнозують дощ. Вітер в цей день буде західних зі швидкістю 7-12 м/с. Також очікуються сильні пориви вітру - 15-20 м/с.
"Температура по області вночі 5-10° тепла, вдень 9-14°; у Києві вночі 7-9° тепла, вдень 10-12°", - повідомляє Укргідрометцентр.
Як писав Главред, впродовж цього тижня українці можуть очікувати на невелике потепління, однак синоптики попереджають - до кінця жовтня температурний фон знову може знизитися.
Тим часом синоптикиня Наталія Діденко зазначала, що погода в Україні у середу, 22 жовтня, буде без якихось особливих опадів, але можливі заморозки.
Про заморозки у східних областях попереджали і в Укргідрометцентрі. У цих регіонах на 23 жовтня оголосили штормове попередження.
