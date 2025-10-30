Атака по Україні: в 'УЗ' попередили про багатогодинні затримки низки поїздів

Коротко:
- Резервні тепловози вже виведені
- Низка пасажирських поїздів курсуватимуть із затримками
Низка поїздів запізнюється після атаки російських окупантів по Україні. Затримки становлять до 6 годин.
За інформацією "Укрзалізниці", станом на 9:53 сьогодні, 30 жовтня, понад 15 поїздів затримуються більш ніж на годину. У цьому списку опинився і міжнародний поїзд сполученням Київ-Бухарест-Норд, який затримується більш ніж на 5 годин.
Зранку в залізничній компанії повідомили, що внаслідок ворожого обстрілу зафіксовано знеструмлення в Миколаївській області.
"Резервні тепловози вже виведені, пасажирські поїзди в регіоні курсуватимуть із затримками", - зазначено в повідомленні.
Обстріл України 30 жовтня - останні новини
Рано вранці 30 жовтня регіони були під атакою крилатих ракет і Кинджалів. Також ворог запускав ударні дрони. У багатьох регіонах прогриміли потужні вибухи. Одні з них пролунали в Бурштині Івано-Франківської області.
Унаслідок масованої атаки балістикою по Запоріжжю було зруйновано будівлю гуртожитку. Моніторинговий канал "monitoringwar" повідомив про серію вибухів у місті й уточнив, що Запоріжжя перебувало під атакою балістичних комплексів "Іскандер" із Криму, Таганрога і Краснодарського краю.
Пізніше стало відомо про те, що росіяни били по енергетиці в різних областях України. Унаслідок цього було запроваджено графіки відключення світла.
Інші новини:
- На підльоті до Москви: дрони здійснили зухвалий наліт на Росію, деталі атаки
- Масована атака балістикою по Запоріжжю: у місті пролунала серія вибухів
- В Україні перебої зі світлом: регіони під атакою крилатих ракет і Кинджалів
Про джерело: "Укрзалізниця"
Акціонерне товариство "Українська залізниця" (АТ "Укрзалізниця", Укрзалізниця) - національний перевізник вантажів і пасажирів, пише Вікіпедія.
Де-факто є державним підприємством-монополістом у сфері залізничних перевезень.
Компанія забезпечує майже 82% вантажних і 36% пасажирських перевезень, що здійснюються всіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень українська залізниця посідає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись лише залізницям Китаю, Росії та Індії.
"Укрзалізниця" - акціонерне товариство, 100% акцій якого належать державі. Компанія входить до списку держпідприємств, що не підлягають приватизації.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред