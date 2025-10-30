Атака по Україні: в 'УЗ' попередили про багатогодинні затримки низки поїздів

Унаслідок ворожого обстрілу зафіксовано знеструмлення в Миколаївській області.

В "УЗ" попередили про багатогодинні затримки низки поїздів / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Мілітарний

Коротко:

Резервні тепловози вже виведені

Низка пасажирських поїздів курсуватимуть із затримками

Низка поїздів запізнюється після атаки російських окупантів по Україні. Затримки становлять до 6 годин.

За інформацією "Укрзалізниці", станом на 9:53 сьогодні, 30 жовтня, понад 15 поїздів затримуються більш ніж на годину. У цьому списку опинився і міжнародний поїзд сполученням Київ-Бухарест-Норд, який затримується більш ніж на 5 годин.

Зранку в залізничній компанії повідомили, що внаслідок ворожого обстрілу зафіксовано знеструмлення в Миколаївській області.

"Резервні тепловози вже виведені, пасажирські поїзди в регіоні курсуватимуть із затримками", - зазначено в повідомленні.

Фото: uz-vezemo.uz.gov.ua

Обстріл України 30 жовтня - останні новини

Рано вранці 30 жовтня регіони були під атакою крилатих ракет і Кинджалів. Також ворог запускав ударні дрони. У багатьох регіонах прогриміли потужні вибухи. Одні з них пролунали в Бурштині Івано-Франківської області.

Унаслідок масованої атаки балістикою по Запоріжжю було зруйновано будівлю гуртожитку. Моніторинговий канал "monitoringwar" повідомив про серію вибухів у місті й уточнив, що Запоріжжя перебувало під атакою балістичних комплексів "Іскандер" із Криму, Таганрога і Краснодарського краю.

Пізніше стало відомо про те, що росіяни били по енергетиці в різних областях України. Унаслідок цього було запроваджено графіки відключення світла.

