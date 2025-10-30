Разом з українським прапором: Шевченко звернувся до старшого сина

Андрій Шевченко показав старшого сина Джордана в особливий день.

Андрій Шевченко із сином Джорданом / колаж: Главред, фото: instagram.com, Андрій Шевченко

Український футболіст, тренер і громадський діяч Андрій Шевченко зворушливо звернувся до свого старшого сина в соцмережах. Приводом стало 21-річчя Джордана - зірка футболу тепло привітав спадкоємця з днем народження.

Шевченко і його дружина Крістен Пазік написали короткі, але щирі привітання і поділилися сімейними кадрами. Дружина футболіста поділилася знімком, де позує разом із сином і чоловіком на відпочинку.

Крістен Пазік із сином / фото: instagram.com, Крістен Пазік

Тим часом Андрій опублікував цілу добірку знімків, де в деталях можна роздивитися, який вигляд має його старший син. Футболіст показав селфі з Джорданом, який яскраво посміхався в камеру, а також кілька спільних фото. Одне з них особливо привернуло увагу прихильників, адже на ньому син зірки з'явився з синьо-жовтими прапорами на вулиці, найімовірніше, під час одного з волонтерств з підтримки України.

"С 21-летием, Джордан! Мы тебя любим!", - обратился к сыну футболист.

Син Андрія Шевченка активно підтримує Україну / фото: instagram.com, Андрій Шевченко

У коментарях до публікації сина зірки привітали як українські, так і закордонні фанати. Вони зазначили, що Джордан дуже схожий на батьків, але більше рис йому дісталося від матері - американки Крістен Пазік.

Джордан Шевченко разом із батьком / фото: instagram.com, Андрій Шевченко

Андрій Шевченко - син Джордан Шевченко

Джордан народився в Італії (де його батько грав за "Мілан"), згодом у два роки переїхав до Лондона ("Челсі"), де жив аж до вступу в США. Він наполовину американець, але тісно пов'язаний з Україною, куди приїжджав щоліта з батьком, хоча й мав мовний бар'єр. Нині Джордан навчається в Єльському університеті, де вивчає економіку, українську мову та історію, активно вдосконалює мову, відвідує курси історика Тімоті Снайдера та волонтерить в Українському домі. Хлопець нещодавно брав участь у сесії Генасамблеї ООН щодо України і тепер самоідентифікує себе як українець.

Про персону: Андрій Шевченко Андрій Шевченко - український спортсмен, тренер і громадський діяч, у минулому - футболіст на позиції нападника. Заслужений майстер спорту України. Посол благодійної платформи United24, яка займається збором коштів для допомоги Україні та підвищує обізнаність суспільства про війну в нашій країні.

