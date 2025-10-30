Разом з українським прапором: Шевченко звернувся до старшого сина

Ви дізнаєтеся:
Український футболіст, тренер і громадський діяч Андрій Шевченко зворушливо звернувся до свого старшого сина в соцмережах. Приводом стало 21-річчя Джордана - зірка футболу тепло привітав спадкоємця з днем народження.
Шевченко і його дружина Крістен Пазік написали короткі, але щирі привітання і поділилися сімейними кадрами. Дружина футболіста поділилася знімком, де позує разом із сином і чоловіком на відпочинку.
Тим часом Андрій опублікував цілу добірку знімків, де в деталях можна роздивитися, який вигляд має його старший син. Футболіст показав селфі з Джорданом, який яскраво посміхався в камеру, а також кілька спільних фото. Одне з них особливо привернуло увагу прихильників, адже на ньому син зірки з'явився з синьо-жовтими прапорами на вулиці, найімовірніше, під час одного з волонтерств з підтримки України.
"С 21-летием, Джордан! Мы тебя любим!", - обратился к сыну футболист.
У коментарях до публікації сина зірки привітали як українські, так і закордонні фанати. Вони зазначили, що Джордан дуже схожий на батьків, але більше рис йому дісталося від матері - американки Крістен Пазік.
Андрій Шевченко - син Джордан Шевченко
Джордан народився в Італії (де його батько грав за "Мілан"), згодом у два роки переїхав до Лондона ("Челсі"), де жив аж до вступу в США. Він наполовину американець, але тісно пов'язаний з Україною, куди приїжджав щоліта з батьком, хоча й мав мовний бар'єр. Нині Джордан навчається в Єльському університеті, де вивчає економіку, українську мову та історію, активно вдосконалює мову, відвідує курси історика Тімоті Снайдера та волонтерить в Українському домі. Хлопець нещодавно брав участь у сесії Генасамблеї ООН щодо України і тепер самоідентифікує себе як українець.
Раніше Главред повідомляв, що український футболіст, тренер і громадський діяч Андрій Шевченко опублікував рідкісне фото з дитиною. Спортсмен виховує чотирьох синів. Наймолодший з них, Райдер-Габріель, 6 квітня відсвяткував своє 11-річчя.
Також Крістен Пазік показала, який вигляд мали вони з Андрієм Шевченком на початку стосунків. У своєму блозі Шевченко опублікував фото, де він і дружина закохано дивляться одне на одного з келихами шампанського в руках.
Про персону: Андрій Шевченко
Андрій Шевченко - український спортсмен, тренер і громадський діяч, у минулому - футболіст на позиції нападника. Заслужений майстер спорту України. Посол благодійної платформи United24, яка займається збором коштів для допомоги Україні та підвищує обізнаність суспільства про війну в нашій країні.
